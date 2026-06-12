Más de 200 colonias de la capital de Honduras bajo vigilancia por riesgo de deslizamientos

Más de 200 barrios y colonias de Tegucigalpa permanecen bajo monitoreo por riesgo de deslizamientos. Las lluvias han provocado saturación de suelos en varios sectores vulnerables de la capital. (Foto: Cortesía)

Las autoridades municipales mantienen vigilancia permanente en más de 200 barrios y colonias de Tegucigalpa debido al riesgo de deslizamientos provocado por la saturación de suelos durante la actual temporada de lluvias, informó el gerente del Comité de Emergencia Municipal (Codem), Luis Urrutia.

Según explicó el funcionario, las zonas bajo observación corresponden principalmente a sectores ubicados en áreas de alta pendiente y condiciones topográficas que favorecen la activación de movimientos de tierra, especialmente cuando se registran lluvias constantes sobre la capital hondureña.

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Urrutia detalló que los equipos municipales realizan monitoreos continuos en diferentes puntos considerados vulnerables, con el objetivo de prevenir emergencias y proteger a las familias que residen en zonas de riesgo.

“Tenemos más de 200 barrios alrededor de Tegucigalpa, principalmente aquellas zonas topográficas que tienen inclinaciones, que nos complican por el tipo de material que tiene el suelo y que con pocas lluvias comienza a activarse algunos deslizamientos severos y eso nos obliga a estar siempre monitoreando”, manifestó.

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El gerente del Codem explicó que algunas colonias presentan mayor vulnerabilidad debido a las características del terreno y al tipo de material que compone los suelos, lo que facilita la aparición de grietas, derrumbes y deslizamientos incluso con precipitaciones moderadas.

Colonias cercanas al cerro El Picacho figuran entre las zonas con mayor riesgo de derrumbes. Equipos municipales realizan vigilancia constante en áreas propensas a movimientos de tierra. (Foto: Cortesía)

Entre los sectores identificados con mayor riesgo figuran varias colonias ubicadas al norte de Tegucigalpa, especialmente las cercanas al cerro El Picacho, una de las zonas históricamente afectadas por movimientos de tierra durante el invierno.

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Entre ellas destacan Manchén, Reparto, Canán y Mololoa, así como la colonia Nueva Capital, La Soledad y otros sectores de Comayagüela donde las autoridades mantienen vigilancia constante ante cualquier señal de deslizamiento.

Urrutia también advirtió que la acumulación de basura y desechos sólidos en quebradas, cunetas y sistemas de drenaje representa otro factor que contribuye al deterioro de los suelos y aumenta la posibilidad de incidentes durante las lluvias.

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El funcionario señaló que cuando los drenajes se obstruyen, el agua permanece por más tiempo sobre el terreno, provocando saturación prolongada y debilitamiento de las laderas, especialmente en zonas con alta inclinación.

La acumulación de basura en quebradas y drenajes aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos. La AMDC ejecuta trabajos de limpieza y dragado en seis quebradas de Tegucigalpa. (Foto: Cortesía)

Debido a esta situación, hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura en calles, quebradas y tragantes, ya que esta práctica agrava los problemas de inundaciones y deslizamientos en distintos puntos de la ciudad.

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Asimismo, recomendó a los capitalinos no salir de sus viviendas cuando se registren lluvias intensas o tormentas severas, salvo que exista una necesidad urgente, como parte de las medidas preventivas impulsadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

AMDC avanza con limpieza y dragado de quebradas en la capital

Como parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa, la AMDC también informó que mantiene intervención simultánea en seis quebradas de la capital mediante trabajos de dragado, limpieza y canalización.

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Las autoridades municipales detallaron que estas labores buscan mejorar el flujo natural del agua y evitar represamientos que puedan generar emergencias en zonas urbanas históricamente afectadas por inundaciones.

De acuerdo con la comuna capitalina, hasta la fecha se han removido aproximadamente 60 mil metros cúbicos de material, sedimentos, basura y otros desechos acumulados en distintos cauces de Tegucigalpa y Comayagüela.

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Las autoridades han removido alrededor de 60 mil metros cúbicos de sedimentos y desechos. Las labores preventivas buscan reducir el riesgo de represamientos durante la temporada lluviosa. (Foto: Cortesía)

Las intervenciones se desarrollan específicamente en las quebradas Salada, La Soledad, Las Burras, Grande del Norte, Grande del Sur y La Orejona, consideradas puntos prioritarios debido a la incidencia que tienen sobre varios sectores poblacionales.

La AMDC señaló que estos trabajos forman parte del plan preventivo ejecutado durante el invierno para minimizar riesgos y garantizar mayor seguridad a las familias que residen cerca de cauces y quebradas.

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Además, las autoridades municipales indicaron que los operativos de limpieza continuarán durante las próximas semanas, especialmente en sectores donde históricamente se registran inundaciones, acumulación de basura y obstrucción de drenajes.

Mientras tanto, organismos de emergencia reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los informes oficiales sobre las condiciones climáticas y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales correspondientes.