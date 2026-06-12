Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

La NOAA declaró El Niño el 11 de junio de 2026 y su aparición coincide con el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno El Niño declarado el 11 de junio de 2026 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) ha generado preocupación entre organizadores, jugadores, autoridades y aficionados del Mundial de Fútbol. La formación de un evento de El Niño considerado potencialmente histórico podría condicionar el desarrollo de los 104 partidos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio coincide con el inicio de la competencia y representa un desafío logístico y sanitario para las 16 ciudades sede, al elevar la posibilidad de olas de calor, tormentas eléctricas y cambios en la programación.

Según la NOAA, las condiciones que definen a El Niño se cumplieron tras semanas de temperaturas oceánicas elevadas y cambios atmosféricos sostenidos. El organismo estadounidense informó que existe una probabilidad del 63% de que este episodio alcance o supere los 2°C por encima de la media en la superficie del océano Pacífico, lo que lo ubicaría entre los más intensos registrados. Diversos medios internacionales, como The New York Times y ABC News, reportaron que el anuncio se realizó el mismo día que arrancó el campeonato, lo que añade incertidumbre a la gestión de los partidos y la seguridad de jugadores y público.

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El Niño es un fenómeno climático recurrente que altera la distribución global de temperaturas y precipitaciones. Su presencia aumenta la frecuencia de olas de calor, lluvias intensas, tormentas eléctricas y modifica la actividad de huracanes. De acuerdo con la NOAA, aunque los efectos varían por región y temporada, la exposición de los estadios y la llegada de miles de aficionados a zonas vulnerables incrementan el riesgo de incidentes durante el Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué es El Niño y por qué afecta al Mundial 2026?

El Niño es la fase cálida del ciclo conocido como Oscilación del Sur-El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés). Se produce cuando la temperatura superficial del océano Pacífico central y oriental aumenta al menos 0,5°C por encima de la media durante varios meses, alterando los patrones de circulación atmosférica. Según la NOAA, este proceso desencadena cambios en las lluvias, la temperatura y la frecuencia de fenómenos extremos en distintas regiones del mundo.

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En el contexto del Mundial 2026, El Niño puede modificar las condiciones meteorológicas en las ciudades sede, generando olas de calor, tormentas eléctricas, lluvias intensas y una mayor variabilidad climática. Las autoridades meteorológicas han advertido que los efectos pueden ser diferentes entre sedes, pero el riesgo de incidentes aumenta en estadios abiertos o sin climatización.

La NOAA estimó una probabilidad del 63% de que El Niño alcance o supere los 2°C sobre la media del Pacífico, un nivel que lo ubicaría entre los episodios más intensos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los estadios más vulnerables a los efectos de El Niño?

El torneo se disputa en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. De los estadios seleccionados, solo cuatro cuentan con sistemas de climatización total: AT&T Stadium en Dallas, NRG Stadium en Houston, Mercedes-Benz Stadium en Atlanta y SoFi Stadium en Los Ángeles. El resto, como MetLife Stadium en Nueva York/Nueva Jersey, Gillette Stadium en Boston, Arrowhead Stadium en Kansas City, Levi’s Stadium en Santa Clara y Lumen Field en Seattle, son abiertos o parcialmente cubiertos.

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En México, los estadios Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio Akron (Guadalajara) y Estadio BBVA (Monterrey) no cuentan con climatización integral, al igual que BMO Field en Toronto y BC Place en Vancouver. Según la NOAA, “la exposición directa a condiciones extremas puede impactar el rendimiento físico y la salud de jugadores y asistentes”.

¿Cómo puede afectar El Niño a los partidos y la programación del torneo?

El Niño incrementa la probabilidad de olas de calor y lluvias intensas durante el verano del hemisferio norte. De acuerdo con la NOAA, “las temperaturas anómalamente altas y la humedad pueden causar fatiga, deshidratación y golpes de calor en jugadores y aficionados”. Esta situación exige la aplicación de protocolos de seguridad, como pausas de hidratación, áreas de enfriamiento y vigilancia médica reforzada.

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El fenómeno también aumenta la frecuencia de tormentas eléctricas y lluvias torrenciales. La FIFA y los comités organizadores han implementado procedimientos para suspender momentáneamente los partidos en caso de actividad eléctrica cercana, retomando el juego cuando las condiciones sean seguras. Según ABC News, “las interrupciones por clima extremo podrían alterar la programación y logística diaria del torneo”.

El Niño altera temperaturas y precipitaciones a escala global y puede generar olas de calor, lluvias intensas y tormentas eléctricas durante el Mundial de Fútbol 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la NOAA sobre la intensidad de El Niño 2026?

En su comunicado del 11 de junio, la NOAA afirmó que “las proyecciones de los modelos climáticos muestran una tendencia consistente hacia un evento de El Niño de gran intensidad, posiblemente el más fuerte desde que existen registros”. La probabilidad de alcanzar o superar una anomalía térmica de 2°C en el Pacífico central es del 63%, una cifra que, según la agencia, “marca un nivel inusual de calentamiento y un potencial de impactos generalizados”.

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El organismo también indicó que, aunque la influencia de El Niño sobre el verano estadounidense es menos predecible que en invierno, “la presencia de un evento tan intenso aumenta la posibilidad de olas de calor, tormentas y lluvias extremas en diferentes regiones del continente”.

¿Cómo impacta El Niño en la temporada de huracanes y el clima en las sedes?

El Niño tiende a reducir la actividad de huracanes en el Atlántico, ya que incrementa el cizallamiento del viento y dificulta la formación de tormentas tropicales. Según la NOAA, “esto disminuye la probabilidad de que ciclones afecten ciudades como Miami o Monterrey”, aunque no elimina el riesgo de tormentas locales o lluvias intensas.

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En la costa oeste y el centro de Estados Unidos, el fenómeno puede provocar lluvias fuera de lo habitual y tormentas severas. En el noreste, la combinación de calor y humedad puede generar condiciones de bochorno e incomodidad, impactando tanto a jugadores como al público.

El Mundial 2026 se jugará en 16 ciudades sede y la mayoría de los estadios son abiertos o no tienen climatización integral, lo que aumenta la exposición a condiciones extremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué protocolos y recomendaciones existen para proteger a jugadores y asistentes?

FIFA y los organizadores han reforzado los planes de contingencia en coordinación con autoridades meteorológicas y sanitarias. Entre las medidas implementadas se encuentran:

Monitoreo permanente del clima por parte de los servicios meteorológicos nacionales.

Suspensión temporal de partidos en caso de tormenta eléctrica o lluvias intensas.

Pausas de hidratación obligatorias durante olas de calor.

Instalación de áreas de enfriamiento y primeros auxilios en los estadios.

Recomendaciones a los asistentes sobre protección solar, hidratación y señales de alerta médica.

Según el reporte de The New York Times, “los organizadores han insistido en la importancia de que el público siga las indicaciones oficiales para minimizar los riesgos asociados a condiciones extremas”.

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¿Se prevén cancelaciones de partidos por El Niño?

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado cancelaciones de partidos por causas climáticas relacionadas con El Niño. De acuerdo con los protocolos internacionales, “los partidos suelen suspenderse temporalmente ante la presencia de rayos o lluvias torrenciales, retomando la actividad cuando las condiciones mejoran”. La programación podría sufrir ajustes si las condiciones lo exigen, pero se prioriza la seguridad de jugadores y asistentes.

El Niño puede reducir la actividad de huracanes en el Atlántico, aunque no elimina el riesgo de tormentas locales y lluvias intensas en sedes del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar los aficionados y qué deben tener en cuenta?

Los asistentes al Mundial 2026 deben prepararse para una experiencia marcada por la incertidumbre meteorológica. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales, respetar los avisos y medidas de prevención y contar con protección solar e hidratación adecuada. La organización del torneo mantiene comunicación con la NOAA y los servicios meteorológicos de México y Canadá para anticipar posibles cambios y alertas.

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De acuerdo con la agencia estadounidense, “cada episodio de El Niño es diferente y sus efectos locales pueden variar respecto a patrones anteriores”. Por ello, el monitoreo se mantiene constante y los protocolos se actualizan según las proyecciones diarias.

¿Cuál es el impacto general de El Niño en el desarrollo del Mundial 2026?

La declaración de un evento de El Niño con potencial histórico coincide con el inicio del Mundial de Fútbol, lo que introduce un factor de variabilidad en la organización y el desarrollo de los partidos. Organismos internacionales y autoridades meteorológicas mantienen vigilancia continua sobre el fenómeno y actualizan los protocolos de seguridad conforme evolucionan las condiciones climáticas. Los organizadores reiteran que la protección de jugadores y público es prioritaria y que la programación del torneo se adaptará si el clima lo exige.