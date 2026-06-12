Ciencia

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

Un estudio internacional revela que esta emoción anticipa el riesgo de exclusión y favorece ajustes de conducta, mostrando un mecanismo universal que trasciende diferencias culturales

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Primer plano de una ilustración de una persona con cabello oscuro, su mano cubre parte de su cara, con mejillas sonrojadas y un pañuelo marrón.
El estudio de la Universidad de Greifswald revela qué factor dispara la vergüenza y por qué no depende tanto de la cultur - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vergüenza actúa como un mecanismo evolutivo fundamental para proteger la reputación social y orientar el comportamiento, según un estudio internacional encabezado por la Universidad de Greifswald y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La investigación, liderada por el Dr. Yiftach Argaman, señala que la vergüenza es una alarma psicológica universal, lo que desafía la visión tradicional que la consideraba únicamente perjudicial.

Según la evidencia científica, la vergüenza funciona como un sistema de alerta interna que se activa cuando percibimos que nuestras acciones pueden afectar negativamente nuestra imagen ante los demás. Esta emoción tiene una función evolutiva clara: ayuda a la persona a evitar conductas que puedan poner en riesgo su posición social y motiva estrategias de reparación cuando la reputación se vio dañada.

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El equipo de la Universidad de Greifswald organizó experimentos con más de 1.000 participantes procedentes de Estados Unidos, España, Portugal, Países Bajos, Japón y China. Los voluntarios evaluaron la intensidad de su vergüenza en distintos escenarios hipotéticos, diferenciando entre errores graves o leves y entre situaciones públicas o privadas.

Los hallazgos, detallados en PNAS, muestran que la vergüenza se intensifica si el error compromete el prestigio social y es visible para otros. “Nuestros resultados sugieren que la vergüenza reacciona muy precisamente a situaciones en las que está en juego la reputación social”, afirmó el Dr. Argaman según la Universidad de Greifswald.

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Joven adulto hombre en terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de la Universidad de Greifswald revela qué factor dispara la vergüenza y por qué no depende tanto de la cultura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vergüenza como sistema de alarma social

La investigación define la vergüenza como un mecanismo semejante al dolor físico, ya que advierte al individuo sobre conductas que pueden acarrear consecuencias negativas en la comunidad. Este sistema permite anticipar posibles costos sociales y ajustar el comportamiento para minimizar riesgos.

Uno de los resultados centrales es que la intensidad de la vergüenza aumenta especialmente ante fallos graves y, sobre todo, cuando se producen en público. El suplemento metodológico del estudio revela que el “efecto de la publicidad” —la diferencia en los niveles de vergüenza entre fallos públicos y privados— alcanza una media de 1,70 puntos en los países occidentales, frente a 1,27 puntos en los países asiáticos.

Según el Dr. Argaman, la vergüenza “ayuda a evaluar los posibles costes sociales de los errores, operando casi como un sistema de advertencia psicológica”. Este mecanismo permite tomar decisiones destinadas a resguardar la posición personal, ya sea controlando la exposición de los errores o adoptando acciones para restaurar el estatus.

Ilustración de una mujer con cabello oscuro oliendo su propio mechón, de pie en un autobús lleno de pasajeros, algunos sentados y otros de pie agarrados al barandal.
La evidencia científica indica que la vergüenza se activa cuando una persona percibe que sus acciones pueden dañar su imagen ante los demás- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vergüenza y diferencias culturales: ¿qué revela el estudio internacional?

El estudio matiza las interpretaciones previas que atribuían a culturas asiáticas como Japón y China una mayor sensibilidad ante la exposición pública del error. Aunque se hallaron diferencias culturales, estas no fueron tan acentuadas como se suponía.

Según el suplemento metodológico de PNAS, en España, el “efecto de la publicidad” fue de 2,26 puntos, mientras que en Países Bajos alcanzó 2,03 puntos y en Japón, 1,75 puntos. China registró un efecto inferior, con 0,74 puntos. Se concluye que la gravedad del error y la visibilidad pública son los factores principales que desencadenan la vergüenza, independientemente del contexto cultural.

“Los mecanismos fundamentales de la vergüenza son, en gran medida, universales”, concluyó el Dr. Argaman, según la Universidad de Greifswald.

Primer plano de una persona joven con capucha verde oliva. Su cara está enrojecida, y una mano cubre su frente. El fondo muestra un interior borroso.
El estudio define la vergüenza como un sistema de alarma social similar al dolor físico porque permite anticipar costos sociales y ajustar la conducta para reducir riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones sociales y científicas de la vergüenza

El estudio considera la vergüenza parte de un sistema adaptativo para la regulación social. Esta emoción permite anticipar el riesgo de exclusión, favorece la corrección personal y ayuda a orientar el comportamiento hacia la recuperación de la reputación tras un error.

El Dr. Argaman resaltó que, aunque la vergüenza puede resultar dolorosa, cumple una función útil al disuadir acciones perjudiciales y motivar formas de proteger el bienestar mental y la integración social.

Lejos de constituir únicamente una carga, la vergüenza emerge como una herramienta esencial para el equilibrio de las relaciones humanas, influyendo en la prevención de conflictos y promoviendo conductas cooperativas.

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