Guatemala

El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso

La llegada de Cristina a Guatemala dejó huellas visibles en distintas regiones del país. Esta galería muestra cómo comunidades, infraestructuras y paisajes resultaron afectados tras su recorrido, reflejando tanto los desafíos como la resiliencia de la población frente a las consecuencias

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Un grupo de seis personas con uniformes naranjas y cascos amarillos camina por un camino de tierra embarrado. Una camioneta blanca y vegetación se ven al fondo
Un equipo de SE-CONRED, incluyendo hombres y una mujer, camina por un camino de tierra embarrado junto a una camioneta blanca, rodeado de vegetación, durante una evaluación de daños. (Conred Guatemala)

Durante la emergencia CONRED también recomendó a hogares y comunidades identificar rutas de evacuación y zonas seguras, preparar la mochila de las 72 horas, revisar y activar el plan familiar de respuesta, y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Vista aérea nocturna de tres trabajadores en chalecos naranjas y cascos amarillos, removiendo ramas de un árbol caído sobre un tejado de metal
Personal de Bomberos Voluntarios GT y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizaron trabajos de limpieza por caída de árbol registrada en barrio El Centro, La Libertad, Petén. (Conred Guatemala)

A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la institución les pidió reforzar el monitoreo en áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones, difundir información preventiva ante el aumento de niveles de ríos y coordinar acciones con las entidades del sistema CONRED.

Vista de un jardín o campo con árboles y plantas verdes, donde el suelo está cubierto por una capa de agua turbia y lodo, reflejando el cielo nublado
Desbordamiento del río Boca Nueva generó inundación en viviendas ubicadas en caserío Río Frío, Panzós, Alta Verapaz. A través de la #COMRED y miembros del #COCODES realizaron Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). (Conred Guatemala)

Los remanentes de la tormenta Cristina mantuvieron el 11 de junio de 2026 a Guatemala bajo amenaza de lluvias, inundaciones y deslizamientos.

Una rama grande de un árbol caído bloquea una carretera mojada con línea blanca, y una persona con traje amarillo reflectante se observa cerca
Caída de árbol se registró en el kilómetro 22, carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala. Personal de #PMTFraijanes realizó trabajos de limpieza en el área. (Conred Guatemala)

De acuerdo con INSIVUMEH, los mayores registros de lluvia de las últimas 24 horas se localizaron en Montufar, Jutiapa, con 40,4 milímetros, seguido de Esquipulas con 27,8 mm, Quetzaltenango con 21,0 mm, Tecún Umán en San Marcos con 17,9 mm y Huehuetenango con 10,7 mm. En el resto de las regiones, los acumulados no superaron los 10 mm.

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Interior de una estructura abierta tipo choza con techo de palma seca y postes de madera, el suelo oscuro cubierto de abundante basura y escombros, con algunas mesas azules
Debido al incremento en el oleaje y marea de fondo se registraron daños en viviendas y negocios ubicados en la playa pública y casco urbano de Ocos, San Marcos. Se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).(Conred Guatemala)

La saturación del suelo por las lluvias acumuladas elevó el riesgo de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa y daños en la red vial, según INSIVUMEH.

Una gran roca de color oscuro ha atravesado una pared de ladrillos, dejando un agujero y un montón de escombros de tierra y ladrillos en el suelo de una habitación
En coordinación con personal municipal se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en vivienda afectada por caída de roca registrada en aldea San Miguel Chicharro, La Libertad, (Conred Guatemala)

Ante una emergencia o desastre, según CONRED, la población debe activar el sistema llamando al 119.

Vista de una casa de madera y paja rodeada por agua marrón de inundación, con un bote, una escalera y dos árboles frondosos bajo un cielo nublado
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) se realizó en viviendas afectadas por inundación registrada en sector Las Brisas, caserío Almendrales, La Blanca, San Marco(Conred Guatemala)

El Ejército de Guatemala mantiene el monitoreo y vigilancia de las áreas vulnerables, reafirmando su compromiso de servicio, apoyo y protección a la población guatemalteca.

Un grupo de personas, algunos con uniformes militares, limpian una gran acumulación de botellas de plástico, ramas y desechos en un área verde al aire libre
El Comando Naval del Pacífico realizó trabajos de remoción de troncos y desechos sólidos que obstruían el cauce del río Ocosito, en la aldea Tres Cruces, #Retalhuleu, restableciendo su flujo normal. (Ejército de Guatemala)
Una excavadora Volvo amarilla y gris con el brazo extendido se encuentra en una playa rocosa y fangosa. Dos hombres con ropa de trabajo observan el océano agitado bajo un cielo nublado
Una excavadora Volvo realiza trabajos de contención en una costa rocosa, mientras dos trabajadores supervisan la labor frente a un mar agitado y nublado. (Conred Guatemala)

Como parte de las acciones que se realizan en atención a las personas afectadas por Cristina, se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en Isla El Tular, La Blanca, San Marcos.

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Una excavadora Volvo amarilla y gris con el brazo extendido se encuentra en una playa rocosa y fangosa. Dos hombres con ropa de trabajo observan el océano agitado bajo un cielo nublado
Una excavadora Volvo realiza trabajos de contención en una costa rocosa, mientras dos trabajadores supervisan la labor frente a un mar agitado y nublado. (Conred Guatemala)

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