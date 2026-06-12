El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso

Un equipo de SE-CONRED, incluyendo hombres y una mujer, camina por un camino de tierra embarrado junto a una camioneta blanca, rodeado de vegetación, durante una evaluación de daños. (Conred Guatemala)

Durante la emergencia CONRED también recomendó a hogares y comunidades identificar rutas de evacuación y zonas seguras, preparar la mochila de las 72 horas, revisar y activar el plan familiar de respuesta, y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Personal de Bomberos Voluntarios GT y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizaron trabajos de limpieza por caída de árbol registrada en barrio El Centro, La Libertad, Petén. (Conred Guatemala)

A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la institución les pidió reforzar el monitoreo en áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones, difundir información preventiva ante el aumento de niveles de ríos y coordinar acciones con las entidades del sistema CONRED.

Desbordamiento del río Boca Nueva generó inundación en viviendas ubicadas en caserío Río Frío, Panzós, Alta Verapaz. A través de la #COMRED y miembros del #COCODES realizaron Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). (Conred Guatemala)

Los remanentes de la tormenta Cristina mantuvieron el 11 de junio de 2026 a Guatemala bajo amenaza de lluvias, inundaciones y deslizamientos.

Caída de árbol se registró en el kilómetro 22, carretera a El Salvador, Fraijanes, Guatemala. Personal de #PMTFraijanes realizó trabajos de limpieza en el área. (Conred Guatemala)

De acuerdo con INSIVUMEH, los mayores registros de lluvia de las últimas 24 horas se localizaron en Montufar, Jutiapa, con 40,4 milímetros, seguido de Esquipulas con 27,8 mm, Quetzaltenango con 21,0 mm, Tecún Umán en San Marcos con 17,9 mm y Huehuetenango con 10,7 mm. En el resto de las regiones, los acumulados no superaron los 10 mm.

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Debido al incremento en el oleaje y marea de fondo se registraron daños en viviendas y negocios ubicados en la playa pública y casco urbano de Ocos, San Marcos. Se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).(Conred Guatemala)

La saturación del suelo por las lluvias acumuladas elevó el riesgo de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa y daños en la red vial, según INSIVUMEH.

En coordinación con personal municipal se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en vivienda afectada por caída de roca registrada en aldea San Miguel Chicharro, La Libertad, (Conred Guatemala)

Ante una emergencia o desastre, según CONRED, la población debe activar el sistema llamando al 119.

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) se realizó en viviendas afectadas por inundación registrada en sector Las Brisas, caserío Almendrales, La Blanca, San Marco(Conred Guatemala)

El Ejército de Guatemala mantiene el monitoreo y vigilancia de las áreas vulnerables, reafirmando su compromiso de servicio, apoyo y protección a la población guatemalteca.

El Comando Naval del Pacífico realizó trabajos de remoción de troncos y desechos sólidos que obstruían el cauce del río Ocosito, en la aldea Tres Cruces, #Retalhuleu, restableciendo su flujo normal. (Ejército de Guatemala)

Una excavadora Volvo realiza trabajos de contención en una costa rocosa, mientras dos trabajadores supervisan la labor frente a un mar agitado y nublado. (Conred Guatemala)

Como parte de las acciones que se realizan en atención a las personas afectadas por Cristina, se realizó Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en Isla El Tular, La Blanca, San Marcos.

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Una excavadora Volvo realiza trabajos de contención en una costa rocosa, mientras dos trabajadores supervisan la labor frente a un mar agitado y nublado. (Conred Guatemala)