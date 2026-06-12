Guatemala

El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT

La agenda, del 9 al 11 de junio, apuntó a reforzar la capacidad del país para acreditar resultados ante el organismo regional, según la Superintendencia de Bancos, con participación de autoridades y equipos técnicos

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Cinco personas sentadas en una mesa con un mantel blanco y azul, frente a micrófonos y rótulos de nombres, con una bandera blanca con el logo "SBF" de fondo
Guatemala realizó del 9 al 11 de junio el Encuentro de Preparación Estratégica para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. (SIB Guatemala)

Guatemala realizó el primer Encuentro de Preparación Estratégica para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, un proceso con el que el GAFILAT medirá la efectividad de las medidas del país contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

La actividad busca definir una hoja de ruta, fortalecer la coordinación entre instituciones y reunir la información con la que el Estado intentará demostrar resultados ante esa revisión.

El encuentro se desarrolló del 9 al 11 de junio, según la Superintendencia de Bancos, y reunió a autoridades y equipos técnicos del sector público.

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La jornada formó parte de la preparación de Guatemala frente a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

La evaluación revisará la efectividad de las medidas ALA/CFT/CFPADM, sigla que corresponde a anti lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos.

Esa revisión examinará si el sistema guatemalteco puede mostrar resultados concretos en prevención, supervisión, investigación y sanción.

Entre los funcionarios que participaron en la apertura estuvieron el superintendente de Bancos Saulo De León Durán, el intendente de Verificación Especial Juan Carlos Monroy Véliz y el secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT Gustavo Vega, según la Superintendencia de Bancos.

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Una sala de conferencias con múltiples personas sentadas en mesas, usando laptops. Hombres y mujeres en atuendo formal. Botellas de agua en las mesas
Guatemala realizó del 9 al 11 de junio el Encuentro de Preparación Estratégica para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. (SIB Guatemala) (SIB Guatemala)

La preparación se centró en riesgos, beneficiarios finales e inteligencia financiera

Durante la actividad se abordaron los resultados inmediatos que Guatemala considera clave para la evaluación, según la Superintendencia de Bancos. Entre ellos figuran la evaluación de riesgos y la coherencia de las políticas, la transparencia del beneficiario final, la supervisión basada en riesgo y las medidas preventivas.

A ese esfuerzo se sumó, en paralelo, la aprobación del Decreto 15-2026, denominado “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”. La normativa moderniza el marco legal nacional e incorpora herramientas alineadas con los estándares más recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y promovidos por el GAFILAT, lo que amplía la capacidad del Estado para responder a amenazas emergentes y nuevas modalidades de criminalidad financiera.

La Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala señaló que la aprobación del Decreto 15-2026 representa un avance histórico en la modernización del marco legal del país. La entidad subrayó que el compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional contra el LD/FT/FPADM involucra a los distintos organismos del Estado y no se limita al sector financiero. “La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”, indicó la SIB en su comunicado oficial del 12 de junio.

La agenda también incluyó recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos. A eso se sumaron la cooperación nacional y las sanciones financieras dirigidas contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva incluidas en listas de la ONU.

Guatemala definió una hoja de ruta para demostrar resultados

La actividad también abrió espacios transversales para identificar los factores que pueden determinar el éxito de una evaluación mutua, según la Superintendencia de Bancos.

Entre esos factores se mencionaron el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la identificación de las estadísticas necesarias para respaldar el desempeño del país.

Esos mecanismos, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, servirán para evidenciar la efectividad del sistema guatemalteco contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El encuentro también se enfocó en la definición de objetivos y en una hoja de ruta con la que Guatemala buscará demostrar esos resultados ante la evaluación mutua.

La actividad fue presentada por la Superintendencia de Bancos como una iniciativa orientada a fortalecer la preparación del país frente al proceso del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El organismo regional será el encargado de revisar cómo funciona en la práctica la respuesta estatal de Guatemala en estas materias.

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