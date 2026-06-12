Darío Nieto: “Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar”

Darío Nieto, legislador del PRO, cuestionó la explicación patrimonial de Manuel Adorni sobre una presunta inversión en Bitcoin

El escándalo por las dudas sobre la justificación patrimonial en bitcoin del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, profundizó una crisis institucional en el gobierno argentino. Las tensiones se incrementaron entre miembros del gabinete y figuras del oficialismo, generando pedidos de renuncia y una ola de cuestionamientos públicos que agitó el escenario político en Buenos Aires.

“Hay un problema acá del nivel de explicaciones, creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de justificaciones tan poco serias”, afirmó en Infobae Al Mediodía Darío Nieto, referente del PRO y especialista en tecnología, al describir los aspectos técnicos fundamentales de la controversia.

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Nieto explicó su postura desde su conocimiento sobre el ecosistema de las criptomonedas. El legislador afirmó: “Hay un problema acá del nivel de berretes que creo que pocas veces se vio en Argentina este nivel de berretes en las explicaciones”. También señaló que busca aportar una mirada técnica sobre el funcionamiento de Bitcoin y la tecnología blockchain.

Nieto describió a blockchain como un registro transparente, trazable e inmutable y explicó que las operaciones pueden verificarse, aunque la identidad del titular de una billetera digital no queda asociada automáticamente a un nombre. Según expresó, una persona puede comprobar si una dirección realizó determinadas transacciones, pero necesita otros elementos para demostrar que era su propietario.

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La explicación sobre Bitcoin y las hipótesis planteadas por Nieto

El legislador sostuvo que una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin durante 2013 habría resultado extraordinaria por el tamaño del mercado en ese momento. “Era imposible que alguien en 2013 pusiera doscientas lucas en Bitcoin. Hubiera sido noticia mundial”, afirmó.

El caso por la justificación patrimonial en Bitcoin de Manuel Adorni profundizó la crisis institucional en el gobierno argentino y abrió cuestionamientos públicos (Infobae en Vivo)

El legislador agregó que la comunidad vinculada a Bitcoin en Argentina era reducida y que sus integrantes mantenían contacto entre sí. En ese contexto, aseguró que ninguna de las personas que participaban de ese ámbito identificó a Manuel Adorni como parte de ese grupo.

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Nieto planteó dos hipótesis personales sobre la documentación presentada por el funcionario. Según explicó, una posibilidad consiste en utilizar movimientos registrados en una billetera perteneciente a otra persona. La segunda alternativa, según su visión, sería identificar direcciones con operaciones antiguas y atribuirlas como propias sin acreditar la titularidad.

“Yo no descarto ninguna”, expresó el legislador al referirse a esas posibilidades. También indicó que una dirección de Bitcoin no se encuentra vinculada de manera automática a una identidad personal, sino a un código alfanumérico.

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El reclamo de renuncia

Más allá de las cuestiones técnicas, Darío Nieto sostuvo que el eje principal del caso pasa por el impacto político. Según explicó, una parte de la sociedad realizó esfuerzos económicos mientras respalda el rumbo del Gobierno y podría interpretar las explicaciones del funcionario como una falta de transparencia.

“Para mí el tema acá de fondo, más allá del tema técnico, es que hay un montón de gente que cree en el rumbo de Milei”, afirmó.

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Darío Nieto pidió la renuncia de Manuel Adorni y advirtió que el episodio afecta el rumbo del Gobierno y la confianza de quienes lo respaldan REUTERS/Irina Dambrauskas

El legislador sostuvo que Manuel Adorni “tiene que renunciar, sin dudas” y consideró que esa decisión evitaría un mayor desgaste institucional. También señaló que el presidente podría solicitar su salida para preservar el rumbo del Gobierno.

Nieto aclaró que comparte aspectos de la política económica nacional, aunque considera que esta situación perjudica esa agenda. “Comparto mucho lo que hace el Gobierno en economía, pero siento que esto daña todo ese rumbo”, expresó.

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La postura del PRO y el debate en el Congreso

Consultado sobre una eventual moción de censura o destitución en el Congreso, Nieto aclaró que no existe una posición definida dentro del PRO. Sin embargo, manifestó su apoyo a una interpelación parlamentaria para que el funcionario responda sobre las inconsistencias señaladas durante la entrevista.

“Sin duda es interpelación. El tipo tiene que ser interpelado y tiene que dar respuestas que no ha dado”, afirmó el legislador. También expresó que preferiría una renuncia antes que una destitución impulsada por el Congreso.

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Nieto explicó que considera más conveniente una salida voluntaria para evitar un conflicto institucional mayor. “Para mí es mucho más sano para la democracia argentina que el Congreso no le eche un jefe de Gabinete al presidente”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de una definición partidaria, indicó que no conversó ese tema con Mauricio Macri y aclaró que la decisión corresponderá a los legisladores nacionales cuando el asunto llegue al recinto.

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