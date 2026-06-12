Calendario 2026: ¿es feriado el lunes 15 de junio?

El lunes 15 de junio de 2026 es feriado nacional en Argentina por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 15 de junio de 2026 es feriado nacional en Argentina por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la efeméride se recuerda cada 17 de junio, este año la fecha cae en miércoles y, por la normativa vigente, el descanso se traslada al lunes anterior.

Este feriado conforma un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 13 hasta el lunes 15, de acuerdo con el régimen de traslados previsto en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos. La norma establece reglas específicas para los feriados trasladables, con el objetivo de ordenar el calendario y promover períodos de descanso concentrados.

PUBLICIDAD

En junio, además, el calendario suma otro feriado con peso histórico: el sábado 20 de junio, jornada inamovible en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y se conmemora el Día de la Bandera. A diferencia del homenaje a Güemes, cae en sábado y no admite traslado.

Por qué es feriado el lunes 15 de junio

El feriado del lunes 15 de junio de 2026 se explica por el traslado del homenaje al general Martín Miguel de Güemes, cuya conmemoración oficial es el 17 de junio. Ese día recuerda la muerte del prócer salteño, ocurrida el 17 de junio de 1821, y está incorporado al calendario nacional como feriado.

PUBLICIDAD

El traslado, sin embargo, no es una decisión discrecional tomada caso por caso: está previsto por la legislación. La Ley 27.399 fija el criterio general para mover los feriados nacionales trasladables cuando caen entre semana. En ese esquema, cuando el feriado trasladable coincide con martes o miércoles, debe mudarse al lunes anterior; y si coincide con jueves o viernes, pasa al lunes siguiente.

Esa regla permite que el descanso se concentre en un bloque continuo y genere el fin de semana largo del 13 al 15 de junio, el único de tres días que ofrece el mes. En paralelo, el sábado 20 de junio se mantiene como feriado inamovible, por lo que no se suma un día extra durante la semana laboral para quienes trabajan de lunes a viernes.

PUBLICIDAD

El feriado de Güemes se apoya, además, en un recorrido normativo previo. El Congreso de la Nación declaró el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana mediante la Ley 25.172 (1999), y más tarde la Ley 27.258 (2016) incorporó esa conmemoración al listado de feriados nacionales.

Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta y tuvo un rol decisivo en la defensa del norte durante la guerra de la Independencia, al organizar milicias gauchas y sostener una estrategia de guerra de recursos y conocimiento territorial. Murió el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta, Salta, tras agonizar diez días por una grave herida de bala recibida durante una emboscada realista. Rechazó rendirse y continuó dirigiendo la resistencia desde su lecho hasta sus últimos momentos.

PUBLICIDAD

Calendario de Feriados Ver calendario completo Faltan

2 dias Junio Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cómo sigue el calendario de feriados de 2026

En julio llega el jueves 9 como feriado por el Día de la Independencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del feriado del lunes 15 de junio y del asueto del sábado 20 de junio, el calendario 2026 continúa con fechas relevantes distribuidas en el segundo semestre.

En julio, aparece el jueves 9 como feriado por el Día de la Independencia. A esa fecha se suma el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, lo que configura un descanso extendido de cuatro días para quienes no trabajan fines de semana.

PUBLICIDAD

Para agosto, está el lunes 17 de agosto el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, con la condición de feriado trasladable. En octubre, el calendario incluye el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en 2026 no se modifica.

En noviembre, el listado de feriados incorpora el lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, que figura como traslado de su fecha original del 20 de noviembre.

PUBLICIDAD

Finalmente, en diciembre se destacan el lunes 7 de diciembre (día no laborable con fines turísticos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible) y el viernes 25 de diciembre (Navidad, feriado inamovible).