Nintendo Switch alcanza la cima: ¿a quién destronó en el ranking de ventas?

La Switch debutó en 2017 con un concepto híbrido. NINTENDO

La Nintendo Switch se ha consolidado como la consola más vendida en la historia de la compañía japonesa, superando a todas sus predecesoras. Según el informe financiero difundido por Nintendo el 3 de febrero de 2026, la consola híbrida logró comercializar 155,37 millones de unidades hasta diciembre de 2025, dejando atrás el récord histórico que ostentaba la Nintendo DS desde su retirada en 2013.

Nintendo Switch supera a la DS: el nuevo referente en ventas de consolas

El hito de la Switch cobra relevancia al considerar el legado de la Nintendo DS, que hasta ahora lideraba el ranking con 154,02 millones de unidades vendidas. La DS, lanzada en 2004, se posicionó como una propuesta innovadora gracias a su doble pantalla, una de ellas táctil, y una apuesta por el público casual con títulos como ‘Brain Training’ y ‘Nintendogs’.

Su ciclo comercial se vio potenciado por la llegada de la DS Lite en 2006, responsable del 61% de las ventas totales del sistema, con 93,86 millones de consolas distribuidas.

La Nintendo DS se caracteriza principalmente por su diseño de doble pantalla. (Difusión)

La Switch, por su parte, debutó en 2017 con un concepto híbrido: una consola capaz de funcionar tanto como dispositivo portátil como sistema de sobremesa conectado al televisor. Esta innovación eliminó la separación tradicional entre plataformas domésticas y portátiles de Nintendo, ampliando su atractivo a un público más diverso.

Estrategias de precio: dos caminos opuestos en el mercado de consolas

La diferencia en la política de precios adoptada por ambas consolas es significativa. Mientras la DS salió al mercado con un precio de USD 149,99 en 2004 —equivalentes a unos USD 240 ajustados a la inflación de 2024— y experimentó varias reducciones de precio a lo largo de su vida útil, la Nintendo Switch mantuvo su precio de lanzamiento de USD 299,99 durante ocho años.

Incluso el modelo OLED, presentado en 2021, se posicionó en USD 349,99, encareciendo aún más la oferta, algo poco habitual en la industria del entretenimiento electrónico.

Nintendo Switch mantuvo su precio de lanzamiento de USD 299,99 durante ocho años. REUTERS/Issei Kato

La DS llegó a costar USD 99,99 en 2011 tras varias rebajas, mientras que la Switch se mantuvo estable, lo que, sumado a la inflación acumulada desde 2017, supuso una reducción del valor real de su precio en torno a un 20%. Esta estrategia resultó diferente a la de otros competidores, como PlayStation 2, que redujo su precio de USD 300 a USD 100 en menos de una década.

Doble segmento, doble impacto: la clave del éxito de Switch

Una de las grandes diferencias entre ambos sistemas reside en el segmento de mercado que abordan. La DS se posicionó exclusivamente como consola portátil, coexistiendo con plataformas de sobremesa como Wii y Wii U.

La Switch, en cambio, fusiona ambos universos: cada unidad abarca tanto el público tradicional de consolas domésticas como el de portátiles, maximizando el alcance de la base de usuarios.

Lanzada en 2004, la Nintendo DS destacó por su micrófono incorporado para reconocimiento de voz. (Foto: @untaltico_)

Además, la Switch nunca recurrió a recortes de precio para impulsar las ventas, a diferencia de la DS y de otras consolas líderes en la historia del sector. El éxito de la consola híbrida se basa en su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego y necesidades de los usuarios, permitiendo el uso en cualquier lugar y momento.

Ventas de software: un compromiso superior con la Switch

Más allá de los datos de hardware, el rendimiento en ventas de juegos evidencia la fortaleza de la Switch. Según cifras de noviembre de 2025, la consola híbrida acumuló 1.452,79 millones de unidades de software vendidas, superando ampliamente los 948,76 millones alcanzados por la DS al cierre de su producción.

Es pertinente indicar que esta diferencia del 53% a favor de la Switch refleja un mayor compromiso de sus usuarios con el catálogo de juegos.

El rendimiento en ventas de juegos evidencia la fortaleza de la Switch. (Europa Press)

En términos de promedio, cada propietario de Switch ha adquirido cerca de 9,4 títulos, mientras que los usuarios de DS compraron en promedio 6,2 juegos por consola. El amplio repertorio de la Switch, que incluye remasterizaciones y adaptaciones de títulos de otras plataformas, ha permitido atraer a nuevos públicos y consolidar su liderazgo en el mercado.

La estrategia de Nintendo con la Switch, sumada a su diversidad de juegos y a una política de precios estable, ha redefinido el concepto de consola y ha marcado un antes y un después en la historia de la compañía, superando a la legendaria DS y estableciendo un nuevo estándar de éxito comercial.