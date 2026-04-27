El Salvador

Una ruta turística te lleva directo al aroma del café salvadoreño

Un encuentro realizado el domingo en la región contó con la presencia de representantes gubernamentales, quienes resaltaron políticas de respaldo a agricultores y la inclusión de actividades recreativas y culturales para visitantes

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El IV Festival del Café en Chalatenango Sur reunió a productores, emprendedores y visitantes para celebrar el café salvadoreño. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El IV Festival del Café en Chalatenango Sur reunió a productores, emprendedores y visitantes para celebrar el café salvadoreño. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El municipio de Chalatenango Sur fue el escenario del IV Festival del Café, un evento que reunió a productores, emprendedores y visitantes para celebrar uno de los productos de exportación más destacados de El Salvador. La jornada, impulsada por el Gobierno, busca fortalecer la cadena agroindustrial del café y dinamizar la economía local.

Según información difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el festival tuvo lugar este domingo 26 de abril y contó con la participación de 53 emprendedores que ofrecieron productos a base de café, alimentos típicos y artesanías. Hubo presentaciones artísticas, exhibición de autos y actividades para la niñez, con un cierre programado para las 16:00 horas.

El gobernador de Chalatenango, Amílcar Monge, destacó la alianza entre la gobernación y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), que permitirá que los Buses Alegres incluyan el festival en sus rutas semanales. “El propósito de la actividad es fortalecer y dinamizar nuestra economía y empoderar a nuestros productores y comercializadores del grano de oro, el café”, afirmó Monge, según reportó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

La vicegobernadora Lendy Torres señaló que estos encuentros se organizan desde el Gabinete de Productividad y Empleo en la gobernación departamental, con la meta de promover el café de altura de Chalatenango. En declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la emprendedora Natalia Orellana enfatizó la importancia del respaldo estatal: “Hemos podido crecer y aprender. No estamos aquí por casualidad, sino porque alguien apostó por nosotros y decidimos no rendirnos”.

El cultivo del café abarca zonas como La Palma, San Fernando, San Francisco Morazán, Dulce Nombre de María y sectores de Las Vueltas, ubicados en la franja norte que recorre la cordillera Alotepec-Metapán. El festival resaltó la diversidad del café de altura, apreciado en el mercado internacional por su calidad y valor.

Los Buses Alegres ofrecen rutas turísticas a distintos puntos del país, permitiendo que la población acceda a eventos como el festival sin preocuparse por el transporte. Las reservas pueden realizarse al teléfono 7517-9169, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Dos ancianos sonrientes beben café en tazas de barro, sentados en un porche de madera. Detrás, recolectores trabajan en una plantación de café en una ladera montañosa con un autobús.
Productores de zonas como La Palma, San Fernando y Dulce Nombre de María mostraron la diversidad del café de altura de la cordillera Alotepec-Metapán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Salvadoreño del Café impulsa la renovación del sector cafetalero y refuerza la presencia internacional del grano nacional

El año 2021 marcó una nueva etapa para la caficultura nacional, cuando el CSC relanzó la imagen de la marca país Café de El Salvador e inició una campaña integral destinada a fortalecer el consumo interno, orientada a despertar el sentido de pertenencia entre los salvadoreños, según informó el propio organismo.

Como parte del Plan Maestro de Rescate Agropecuario, el Consejo Salvadoreño del Café implementó acciones dirigidas al fomento de la producción sostenible y la innovación. Estas medidas incluyeron la introducción de tecnología, un sistema de información de mercado, el fortalecimiento institucional, la articulación interinstitucional y la organización empresarial, así como nuevas vías de financiamiento e inversión.

En ese mismo periodo, El Salvador celebró por primera vez el Certamen Taza de Excelencia, un evento que, según reportes del CSC, permitió fortalecer la presencia del café salvadoreño en el competitivo mercado de cafés de especialidad. “Estos certámenes y competencias internacionales de calidad han fortalecido la presencia del grano salvadoreño en el mercado de cafés de especialidades”, señaló la institución en un informe reciente.

El Consejo Salvadoreño del Café ha reiterado su compromiso de continuar promoviendo el sector cafetalero, apoyando estrategias de mercado y articulando esfuerzos entre actores públicos y privados para consolidar la posición del café salvadoreño en el ámbito internacional.

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