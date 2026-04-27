Política

Nombraron al reemplazo de Carlos Frugoni: quién será el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

No se trata de una nueva incorporación; por el contrario, el Ministerio de Economía realizó movimientos internos entre las secretarías

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Simulacro accidente sobre autopista
Carlos María Frugoni, el funcionario desplazado por el Gobierno

El Gobierno nacional nombró a quien asumirá la conducción de la Secretaría de Coordinación de Infaestructura luego de que su ex titular, Carlos Frugoni, sea desplazado de su cargo.

Según informó el Ministerio de Economía, será Fernando Herrmann, quien tome el puesto que queda vacante. No se trata de una nueva incorporación; por el contrario, Herrmann se desempeñaba como titular de la cartera de Transporte.

“Por su parte, Mariano Plencovich, asumirá el cargo de Secretario de Transporte”, informaron desde el Gobierno.

La cartera que conduce Luis Caputo anticipó por X al nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura
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El Gobierno tomó la decisión de desplazar a Frugoni luego de que se conociera que había omitido incluir en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos.

Herrnann, arquitecto de profesión, asumió la conducción del área de Transporte en enero de este año tras la salida de Luis Octavio Pierrini. Todo quedó oficializado mediante el Decreto 47/2026.

En simultáneo, se dieron otros cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron esa misma semana.

El arquitecto Fernando Herrmann, flamante secretario de Coordinación de Infraestructura
El arquitecto Fernando Herrmann, flamante secretario de Coordinación de Infraestructura

La salida de Carlos Frugoni

El funcionario del área de Infraestructura presentó su dimisión tras revelarse que omitió siete propiedades en Miami y Palm Beach de sus declaraciones juradas, adquiridas entre 2020 y 2022 a través de sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. La situación generó una crisis de confianza que hizo insostenible su continuidad en el cargo.

Al menos cinco de esos inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores de entre USD 215.000 y USD 216.000. El listado incluye el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane en Delray Beach; el departamento 309 de 300 Waterway Drive South en Lantana; una unidad en 13212 Glenmoor Drive en West Palm Beach; el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive en West Palm Beach; y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard en South Palm Beach. Las adquisiciones se canalizaron a través de las sociedades Genova y Waki, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, y ninguna fue informada ante las autoridades argentinas.

El propio Frugoni admitió su error ante el periodista Nicolás Wiñaski: “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”. Justificó las omisiones al señalar que hasta ese momento solo tributaba en Estados Unidos, aunque aseguró que regularizaría la situación tras asumir su cargo nacional.

El crecimiento de su patrimonio refuerza las dudas sobre la transparencia de su gestión. En 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones. Tras las compras en Miami, sus acciones superaron los 40 millones de pesos en 2023 y declaró inversiones en 16 empresas, junto a depósitos de 400.000 dólares en el exterior.

Las revelaciones impulsaron denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas e implican presuntos delitos por ocultar un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Del Gaiso no ahorró críticas y publicó en la red X: “Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $200.” El legislador también subrayó que el ahora exfuncionario cobró sueldos oficiales mientras enviaba fondos personales al exterior.

En el entorno gubernamental, el caso generó reacciones de distinta intensidad. Un alto funcionario calificó el hecho de “gravísimo” y señaló que Frugoni “tiene que explicarlo”, según publicó Infobae. Otras voces consultadas por el mismo medio consideraron que el episodio supera en gravedad a antecedentes recientes, como el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Una fuente cercana al despacho presidencial marcó la diferencia: “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”. Otro funcionario fue más directo al comparar la magnitud de los bienes: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.

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