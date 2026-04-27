Un chico de 14 años amenazó a la directora de su escuela en redes y la Policía allanó su casa en Morón

Durante la investigación el estudiante no podrá concurrir al colegio y deberá recibir clases virtuales

Un nuevo caso de amenaza de tiroteo con un mensaje publicado en redes sociales desató una rápida intervención de la Justicia en Morón y terminó con un allanamiento. La publicación, realizada por un menor de 14 años y dirigida a la directora del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo, marcó el inicio de una causa judicial que involucró a fiscales y policías.

La situación tomó estado público tras la difusión de un posteo del alumno en el que, con tono intimidante, hacía referencia directa a la directora del colegio. El mensaje textual, reproducido en la denuncia, decía: “Si van a hacer tiroteos tírenle a la directora. ¿Qué es eso de a lo compañeros?”.

Según informó el medio Primer Plano Online, la circulación de la publicación entre estudiantes, madres y padres generó que el equipo directivo del colegio accionara de inmediato y radicara la denuncia ante las autoridades.

El fiscal Gabriel Crudo Iturri, a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, ordenó el allanamiento del domicilio del menor, ubicado sobre la calle Curuzú Cuatiá al 200. Personal policial de la comisaría 2ª de Haedo ejecutó el procedimiento bajo la orden de la jueza Karina de Luca, quien dispuso la identificación del alumno y de sus responsables adultos, la notificación de la causa y el secuestro del dispositivo móvil desde el cual se habría realizado el posteo.

Durante el allanamiento, la madre del adolescente fue notificada sobre la formación de una causa penal, cuya carátula principal es intimidación pública, sumada al agravante de incitación a la violencia colectiva. El teléfono celular quedó a disposición de la justicia para ser peritado. Mientras tanto, el estudiante deberá continuar sus estudios en modalidad virtual y no podrá asistir de manera presencial al colegio. Además, la renovación de su matrícula para el próximo ciclo lectivo permanece en evaluación hasta tanto avance la investigación.

El equipo directivo del Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo radicó la denuncia tras conocer el mensaje publicado

El caso se inscribe en una ola de amenazas escolares que sacude a la provincia de Buenos Aires y a gran parte del país desde fines de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, y mató a su compañero Ian Cabrera, de 13 años.

Desde entonces, las denuncias se multiplicaron en al menos diez provincias, con mensajes intimidatorios en grupos de WhatsApp, historias de Instagram y pintadas en baños de establecimientos educativos.

Justamente, el jueves de la semana pasada, en Ituzaingó, un alumno publicó en su estado de WhatsApp una foto con un arma de fuego en la mano y un mensaje con una nueva amenaza de un tiroteo escolar: “Preparense para los tiros mañana, mangas de hdp para lo que no me comparten pepitos ni auris en clases”. Tras la denuncia de la directora del establecimiento educativo, el menor fue identificado y la Policía allanó sus dos domicilios.

El hecho ocurrió el último martes 21 de abril tras ser alertados por la denuncia, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Morón y la Comisaría 2da. de Morón llevaron adelante tareas investigativas que derivaron en la obtención de dos órdenes de allanamiento, registro y secuestro sobre dos objetivos distintos.

El primero de los procedimientos se ejecutó en la calle Libertad al 500, un domicilio del mismo partido, en donde no se encontró ninguna prueba contra del acusado. En el interior, los agentes encontraron a la madrastra del menor, quien fue identificada como Laura.

El segundo allanamiento, se realizó en un domicilio de Pasaje A 42, de Ituzaingó, los agentes secuestraron una gorra negra con vivos dorados con la imagen de Tanzania, un anillo dorado, un celular iPhone, dos teléfonos Samsung, una notebook y un arma de fuego tipo pistola de color negro de aire comprimido.