Los servicios y el turismo lideran el desarrollo económico impulsado por la IED en El Salvador

El sector de servicios, que incluye a call centers, es uno de los que atrae mayor inversión extranjera. /(Adobe Stock)

El Salvador mantiene una tendencia positiva en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), con los sectores de servicios y turismo a la cabeza del crecimiento en 2025 y los primeros meses de 2026, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) y fuentes del sector exportador.

Según el informe oficial del BCR, el flujo neto de IED recibido en 2025 ascendió a 474,8 millones de dólares, resultado de la diferencia entre entradas por 10.617,9 millones y salidas por 10.143,1 millones. La mayor parte de estos fondos fue canalizada a través de reinversiones en servicios, turismo, actividades financieras, comercio y manufactura.

El reporte detalla que “el sector servicios, especialmente actividades inmobiliarias, turismo y servicios administrativos, concentró más de la mitad del flujo de inversión”, tendencia que se ha mantenido en el arranque de 2026.

En una entrevista televisiva reciente, Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), subrayó el papel del turismo y los servicios en la dinámica de inversión internacional.

“Estamos viendo que la inversión va a estar viniendo más para servicios y creemos que incluso esa inversión que se está trayendo va a ser más para otros temas que no necesariamente es manufactura”, señaló Cuéllar.

Agregó que la apuesta que el sector le hizo “al presidente de la República (Nayib Bukele) de mantener un diez por ciento de crecimiento anual sostenido” todavía no se cumple, y agregó que las nuevas legislaciones van en beneficio de ello. “Pensamos que sí podríamos tener un crecimiento bien, pero siempre y cuando generemos más inversión, inversión extranjera”, detalló.

Silvia Cuéllar, presidenta de COEXPORT, destacó recientemente en una entrevista televisiva el papel de sectores como los servicios y el turismo en la atracción de capital internacional./(Entrevista Frente a Frente)

El comportamiento del turismo ha reforzado este panorama. Datos oficiales indican que entre enero y marzo de 2026, El Salvador registró 1.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 34 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Para el cierre del año, las proyecciones del BCR prevén la llegada de 4.2 millones de turistas, impulsada por la organización de grandes eventos, la llegada de 18 cruceros y certámenes internacionales, lo que genera efectos positivos en los sectores de transporte, alojamiento, comercio y gastronomía.

Cuéllar también enfatizó el atractivo del país para la inversión extranjera por su entorno de seguridad y la mejora en la infraestructura. “Tenemos seguridad y eso es excelente para todo inversionista que viene.

Ese elemento es fundamental. Tenemos buena legislación; tenemos buenos beneficios”, destacó la presidenta de COEXPORT. No obstante, advirtió sobre la necesidad de “generar más inversión, porque si bien hemos aumentado, pero decir tres por ciento frente a otros índices de la región, podría decirse que estamos aumentando menos que otros países”.

El BCR sostiene que el sector privado lidera el ciclo expansivo de la economía, con un portafolio de proyectos en ejecución superior a 9.000 millones de dólares, donde sobresalen la construcción, los servicios y el comercio. Los datos del BCR muestran que el índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) aumentó un cinco por ciento en enero de 2026, y las exportaciones crecieron un 3,3 por ciento hasta febrero de este año.

La presidenta de COEXPORT explicó que la diversificación de la oferta exportable está en marcha, aunque persisten retos en la mano de obra calificada para el turismo y los servicios.

El Puerto de La Libertad y Sensut Park atraen un gran flujo turístico internacional, según las autoridades salvadoreñas./ (Instituto Salvadoreño de Turismo).

“Hay un elemento que lo acabas de mencionar muy bien: la mano de obra. Y ahí estamos teniendo problemas en todos los sectores. Incluso para turismo”, expresó Cuéllar en la entrevista.

La inversión privada consolidada en nuevos proyectos turísticos y urbanísticos en la capital alcanzó 195 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, según la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador. Por su parte, la IED mantiene un flujo positivo, impulsando el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza internacional en el mercado salvadoreño.

Las perspectivas para el cierre de 2026 son de estabilidad y expansión, en la medida en que El Salvador mantiene su objetivo de consolidar el turismo y los servicios como ejes principales de la atracción de capital internacional.