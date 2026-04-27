Con “DUALELS” la educación superior de El Salvador avanza hacia las prácticas profesionales desde el primer año de carrera

La participación de instituciones académicas y la Unión Europea permitirá la implementación de un sistema que integra el trabajo práctico y el aprendizaje teórico desde los primeros años universitarios, con miras a elevar la empleabilidad (Foto cortesía UES)

La Universidad de El Salvador (UES) lidera un proyecto para incorporar prácticas profesionales desde los primeros años de formación universitaria, junto a seis universidades privadas y el Ministerio de Educación. La iniciativa, denominada DUALELS y cofinanciada por la Unión Europea a través del programa ERASMUS+, busca transformar la educación superior nacional mediante un modelo de educación dual que combina instrucción teórica y experiencia laboral directa. El objetivo central es aumentar la empleabilidad de los egresados, indica el portal universitario.

Según el portal de la UES, el proyecto DUALELS —cuyo nombre completo es Fortalecimiento de las capacidades para la implementación de la educación dual en la educación superior de El Salvador— inició formalmente el 1 de diciembre de 2024 y está previsto concluir el 30 de noviembre de 2028. Participan, además, tres universidades extranjeras: la Universidad de Cádiz (España), la Universidad de Novi Sad (Serbia) y una institución de Eslovenia. La coordinación general está bajo la dirección del doctor Mirko Savić en la Universidad de Novi Sad.

El modelo dual propone prácticas con salario y equivalencia laboral

El ingeniero Eric Guardado, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, indicó que la propuesta busca que los estudiantes realicen prácticas profesionales desde etapas iniciales, recibiendo ingresos económicos y reconocimiento de esa experiencia como laboral. Guardado afirmó: “Va a catapultar su currículo y de esa manera puede ser competitivo a nivel nacional”.

El modelo que se implementa en El Salvador prevé tres etapas: desarrollo de un borrador, construcción del modelo genérico y pilotaje. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de elaboración del modelo, que contempla un documento inicial seguido de un periodo de pruebas en carreras seleccionadas. El proceso de implementación también involucra la identificación de empresas participantes y la definición de criterios para seleccionar a los estudiantes que accederán a las prácticas.

El proyecto, coordinado entre universidades de El Salvador y socias internacionales, busca validar un modelo educativo que incentive la inserción laboral efectiva y fortalezca los perfiles de egresados en carreras de alta demanda (Foto cortesía UES)

El proyecto DUALELS agrupa a siete universidades salvadoreñas. Junto a la Universidad de El Salvador participan la Universidad Tecnológica de El Salvador, la Universidad Pedagógica, la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad Autónoma de Santa Ana, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y la Universidad Luterana Salvadoreña. Durante la última semana, representantes de todas estas instituciones asistieron a un taller de revisión del modelo educativo dual en la Universidad de El Salvador, donde se examinó el borrador preliminar del documento que establece las características del sistema formativo.

Siete programas piloto en universidades nacionales

Azucena Guevara, representante de la Universidad Gerardo Barrios, adelantó a la UES que se planea ejecutar el plan piloto en siete carreras: una por universidad, priorizando aquellas de alta demanda y mayor inserción laboral. Posteriormente, los responsables del proyecto presentarán los resultados al Ministerio de Educación, con la meta de recomendar la adopción del modelo dual en todas las carreras universitarias del país.

La Universidad de El Salvador tiene un papel central como responsable del llamado paquete de trabajo 3, es decir, la coordinación y liderazgo en la construcción técnica del modelo. Guevara detalló: “Actualmente ya se está diseñando el modelo, la Universidad de El Salvador cuenta con el paquete de trabajo 3 como la responsable de liderarlo y esta es una de las reuniones para ponernos de acuerdo e ir revisando cada una de sus partes y a finales de año contar con el modelo”.