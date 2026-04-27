Crimen y Justicia

Mataron a quemarropa a una mujer en Rosario: tocaron la puerta, se asomó por la ventana y le dispararon

Familiares relataron que la víctima había recibido amenazas previas. Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis

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Calle Pozos de asfalto en un barrio con terreno baldío de hierba a la derecha, casas modestas al fondo y la izquierda, y postes de luz bajo un cielo claro
La calle Pozos en Rosario, el lugar preciso donde una mujer fue asesinada a quemarropa, se presenta con un terreno baldío adyacente y modestas construcciones a lo lejos.

Una mujer de 51 años fue asesinada de un disparo en el pecho durante la madrugada del domingo en el barrio Nuevo Alberdi oeste, zona noroeste de Rosario. El hecho ocurrió en una vivienda de pasaje Pozos al 2400, donde la víctima se encontraba junto a sus hijos.

Según relataron familiares a la Policía, la mujer fue atacada cuando se asomó a una ventana tras escuchar que la llamaban a la puerta cerca de las 3 de la mañana. Los agresores abrieron fuego en ese instante, provocando una herida letal en el tórax. La víctima no llegó a salir del domicilio.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, fectivos de la Policía Científica y de la Agencia de Investigación Criminal realizaron pericias en la vivienda, recolectaron evidencias balísticas y tomaron testimonios a los presentes. El fiscal de Homicidios Dolosos dispuso la realización de una autopsia en el Instituto Médico Legal. Hasta el momento, no se informaron detenciones y la Policía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar la motivación y la identidad de los responsables.

Una camioneta negra de la Policía de Santa Fe con luces azules encendidas bloquea una calle residencial arbolada en un día nublado; un oficial camina por la vereda junto a edificios
La Policía Científica trabajó en el lugar

Familiares señalaron que la mujer había recibido amenazas previas, aunque no detallaron el origen ni la frecuencia de esas intimidaciones. Los allegados relataron que la situación de tensión era conocida por el entorno, pero no se confirmó si existían denuncias formales.

La víctima residía en el barrio junto a sus hijos. Vecinos del sector manifestaron preocupación por la sucesión de hechos violentos y la vulnerabilidad de los habitantes. El domicilio permanece bajo custodia policial mientras continúan las tareas investigativas.

Hace una semana, cuatro personas —dos de ellas menores de edad— quedaron detenidas tras una serie de allanamientos que la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI) Región II y la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) ejecutaron en distintos domicilios de Rosario, en el marco de la causa por el homicidio de Gastón Ángel Ereñú y por comercialización de estupefacientes. Otros implicados fueron trasladados para su identificación. La investigación permanece abierta bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico y la UVAL, con intervención de la Justicia de Menores en los casos que corresponden.

Los operativos, ordenados por el fiscal Cabrera Molino, se desarrollaron en viviendas de las calles Garzón, José Ingenieros y Campbell, entre otras. El personal secuestró 18 envoltorios con sustancia blanquecina presuntamente estupefaciente, dos plantas de marihuana, una bolsa con picadura, nueve teléfonos celulares, dos tablets, un arma de fuego de fabricación casera, un cartucho calibre .22 y $318.000 pesos argentinos. También se incautaron cuatro motocicletas y un vehículo Chevrolet C-10.

El origen de los allanamientos fue el asesinato de Ereñú, ocurrido la semana pasada en una vivienda de la calle Santa Matilde al 4300. El hombre, de 34 años, recibió un disparo en el tórax y fue declarado muerto en el lugar por el servicio de emergencias. En el mismo sitio resultó herido Tomás Ezequiel L., de 19 años, con una lesión en la pierna; fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y se encuentra fuera de peligro. Ambos fueron hallados tendidos sobre una cama por efectivos de la Unidad Regional II y del Comando Radioeléctrico, que llegaron al lugar tras un llamado de vecinos por detonaciones.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los agresores habrían sido seis hombres que se movilizaban en tres motocicletas. Dos de ellos descendieron, ingresaron a la vivienda, efectuaron los disparos y escaparon con una de las motos del lugar, que la pareja del fallecido identificó como robada.

Fuentes vinculadas a la investigación precisaron a este medio que Ereñú vendía estupefacientes por cuenta propia y acumulaba múltiples antecedentes penales por robos, extorsiones y encubrimiento, además de una condena previa por comercialización de drogas que ya había cumplido.

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