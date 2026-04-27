Guatemala

El presidente guatemalteco ofrece solidaridad a Estados Unidos tras violencia en evento oficial

La postura emitida por Bernardo Arévalo enfatiza el compromiso de Guatemala con el Estado de Derecho y recalca la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos frente a episodios que generen alarma en escenarios políticos internacionales

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Agentes del Servicio Secreto rodean al presidente Donald Trump tras un tiroteo fuera del salón durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Agentes del Servicio Secreto rodean al presidente Donald Trump tras un tiroteo fuera del salón durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó enérgicamente el acto de violencia registrado la noche del sábado en Washington, Estados Unidos, durante un evento con la presencia del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, quienes fueron evacuados de emergencia tras un incidente que generó alarma entre los asistentes.

Al recalcar el alcance de lo sucedido, Arévalo escribió este domingo en su cuenta oficial de X: “La violencia política es incompatible con la democracia y debilita las instituciones. Guatemala reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la estabilidad democrática y la resolución pacífica de las diferencias”.

El mandatario guatemalteco manifestó su apoyo al pueblo estadounidense con estas palabras, convirtiéndose así, en el primer mandatario centroamericano en expresarle su solidaridad a Trump: “Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos en la defensa de sus valores democráticos.”

Durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D.C., se reportaron detonaciones o sonidos similares a disparos cerca del salón principal, de acuerdo con agencias internacionales. Este episodio llevó a una reacción inmediata del Servicio Secreto, que evacuó a Trump y Melania y activó protocolos de seguridad en el recinto.

Intervenciones diplomáticas y muestras de solidaridad subrayan el impacto global de hechos que desafían la convivencia cívica y los valores de la democracia.
Intervenciones diplomáticas y muestras de solidaridad subrayan el impacto global de hechos que desafían la convivencia cívica y los valores de la democracia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que desconoce si fue el blanco del hombre armado que irrumpió en la cena de corresponsales en Washington, y describió al sospechoso como “probablemente un tipo bastante enfermo”, según declaraciones brindadas en una entrevista con CBS News. En el diálogo emitido por el programa “60 Minutes”, Trump sostuvo que no tiene confirmación sobre si el atacante buscaba directamente atentar contra él.

No lo sé”, respondió cuando fue consultado por la periodista Norah O’Donnell sobre si era el objetivo. A partir de lo que leyó en documentos atribuidos al agresor, agregó: “Me parece, según leí en un manifiesto, que se radicalizó; era cristiano, creyente, y luego se convirtió en anticristiano”.

Donald Trump afirmó que el presunto responsable del ataque estaba bajo observación de su entorno familiar, que ya había alertado a la policía por comportamientos preocupantes. Según el expresidente, la evacuación se realizó en segundos y los agentes del Servicio Secreto actuaron “de forma impecable” al neutralizar al individuo armado, que portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y que avanzó “con una velocidad increíble” hasta la zona segura.

Durante el incidente, Trump quiso permanecer en el lugar para presenciar los hechos, lo cual ralentizó las acciones iniciales de evacuación por parte de los encargados de su seguridad. Tras el tiroteo, intentó convencer a su equipo para continuar con la cena pero la recomendación de seguridad lo impidió. El líder político pidió reprogramar el evento en un plazo de 30 días.

Los asistentes abandonan el lugar cuando un tirador abre fuego durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 25 de abril de 2026. REUTERS/Ken Cedeno
Los asistentes abandonan el lugar cuando un tirador abre fuego durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 25 de abril de 2026. REUTERS/Ken Cedeno

El análisis de Trump sobre el operativo resaltó que, aunque el agresor logró sortear algunos controles, la respuesta oficial fue rápida y efectiva. Relató además que, al dirigirse hacia la salida, tanto él como Melania Trump se vieron obligados a lanzarse al suelo por indicación de los agentes. Sobre las emociones vividas, enfatizó: “No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco. Es una profesión peligrosa”.

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