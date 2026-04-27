Tim Cook reveló que el lanzamiento del Apple Watch fue su mayor acierto al frente de Apple

Tim Cook considera que el lanzamiento del Apple Watch transformó la relación entre tecnología y salud a nivel global. (Foto: Apple Inc/Handout via REUTERS)

Tim Cook definió el lanzamiento del Apple Watch en 2014 como el mayor acierto de su gestión al frente de Apple, argumentando que este dispositivo transformó la relación entre la tecnología y la salud al ofrecer herramientas capaces de salvar vidas y mejorar el bienestar de millones de usuarios.

El saliente CEO de Apple compartió esta reflexión en un reciente encuentro interno con empleados y directivos, donde estuvo presente su sucesor, John Ternus.

Cook, quien ha liderado Apple desde 2011, condujo a la compañía a alcanzar una valoración cercana a los 4 billones de dólares. En este periodo, la empresa no solo consolidó el liderazgo en dispositivos inteligentes, sino que profundizó la apuesta por la integración de salud y tecnología, visible en el impacto mundial del Apple Watch.

Qué dijo Tim Cook en su reunión con los empleados de Apple y su sucesor

Miles de usuarios afirman que el Apple Watch les salvó la vida, consolidando su papel como herramienta de bienestar y prevención. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Según Bloomberg, durante la reunión, Cook afirmó que la decisión de crear el Apple Watch quedó marcada desde el primer testimonio recibido: “Recuerdo recibir la primera nota de un usuario que me dijo que el reloj le salvó la vida”.

Esta experiencia, que calificó de conmovedora, se ha multiplicado con el tiempo, porque hoy afirma recibir mensajes similares “a diario”. Tal volumen de casos ha consolidado al Apple Watch como pilar estratégico en la integración de tecnología y sanidad, según explicó el directivo.

Desde su debut comercial en 2014, el Apple Watch dejó de ser un simple monitor de frecuencia cardiaca y evolucionó hasta convertirse en un asistente de seguimiento biométrico.

La integración de salud y tecnología se convirtió en un eje estratégico de Apple con la llegada de funciones avanzadas en el Apple Watch. (Foto: REUTERS/Robert Galbraith)

El dispositivo sumó capacidades para alertar de riesgos médicos y anticipar eventos de salud, lo que reforzó su posición como aliado clave para millones de usuarios. Cook dijo ante la audiencia interna que esta orientación al bienestar ha redefinido la misión de Apple y ha guiado el desarrollo de nuevas funciones en sus productos.

Cuál es el mayor error de Tim Cook bajo la dirección de Apple

Más allá de éxitos como el Apple Watch, Cook abordó en el mismo encuentro uno de los episodios más difíciles de su mandato: el lanzamiento fallido de Apple Maps. Cook confesó frente a empleados y directivos que el producto salió al mercado sin estar realmente listo, porque la empresa “pensó que lo estaba porque estábamos probando más cosas a nivel local”.

El lanzamiento fallido de Apple Maps obligó a la empresa a pedir disculpas públicas y sugerir aplicaciones de la competencia. (Foto: Europa Press)

La falta de preparación desembocó en un duro impacto organizativo, que incluyó la salida de Scott Forstall, entonces responsable de software y figura destacada en la época de Steve Jobs.

Además, el error obligó a Apple a una reacción poco usual en la industria tecnológica: Cook relató que la empresa pidió disculpas públicas y sugirió el uso de aplicaciones de la competencia, una decisión que describió como “una cura de humildad” y era lo correcto para los usuarios.

La transformación posterior de Apple Maps se sustentó en inversiones sostenidas en desarrollo y mejora de datos geográficos. Cook expuso que esta reconversión convirtió a la aplicación en una de las mejores del mercado, señalando que la filosofía de aprendizaje constante y el enfoque en el usuario permitieron evitar crisis mayores en productos como AirPower o el coche autónomo.

Qué puesto de trabajo tendrá Tim Cook luego de ser CEO de Apple

Tim Cook tendrá un nuevo cargo en la empresa donde tendrá mayor incidencia en las relaciones internacionales. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Tim Cook dejará el cargo de CEO de Apple el próximo 1 de septiembre, pero su vínculo con la compañía tecnológica está intacto: asumirá la presidencia de la junta directiva.

Asimismo, la llegada de Cook a la presidencia de la junta implica tomar el relevo de Arthur D. Levinson, quien ocupaba el puesto desde 2011. Levinson, de perfil bajo y con nulas apariciones públicas, continuará en el consejo como director independiente a partir de la llegada de Cook.

Ante su nuevo rol, Según Bloomberg, Cook dijo que “esta es un área donde hemos forjado relaciones a lo largo de varios años, incluso durante más de una década, y creo que puedo ayudar en eso”. El empresario agregó que “probablemente ayudaré en otras cosas”.