Hogwarts Legacy 2: multijugador, Quidditch jugable y más novedades que llegarían a la segunda parte del juego de Harry Potter

Hogwarts Legacy 2 estaría en camino con novedades como Quidditch jugable y elementos multijugador. (Avalanche Software)

Hogwarts Legacy es el popular videojuego ambientado en el universo de Harry Potter, disponible para distintas consolas y PC. Su segunda entrega está confirmada y los rumores apuntan a que se anunciaría a mediados de 2026 para llegar a las tiendas en 2027.

Entre las novedades que se esperan figuran Quidditch jugable, posibles elementos multijugador y contenido de servicio en vivo, además del regreso de personajes clásicos de la saga, según la cuenta HPNews_Germany.

Las señales sobre la proximidad del juego comenzaron a tomar fuerza en febrero de 2026, tras una llamada con inversores de Warner Bros.

El anuncio oficial de Hogwarts Legacy 2 se esperaría en el Summer Game Fest de junio de 2026, con un lanzamiento previsto para 2027. (Hogwarts Legacy, de Avalanche Software)

El presidente de Streaming y Gaming de la compañía, JB Perrette, reconoció que 2025 fue un “año de reinicio” y anticipó que los próximos años serán los más importantes para la empresa: “Los verdaderos frutos comenzarán a verse en 2027 y 2028, cuando regresemos a algunas de nuestras franquicias más importantes”, señaló según IGN.

La existencia de Hogwarts Legacy 2 no es un rumor reciente. Durante la Conferencia de Medios, Comunicaciones y Entretenimiento 2024 de Bank of America, el director financiero de Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, confirmó que la secuela es “una de las mayores prioridades en un par de años”, de acuerdo con Variety.

Qué esperar de Hogwarts Legacy 2

Hogwarts Legacy 2 promete ampliar todo lo que hizo popular a su antecesor. Según los rumores, el juego incluiría Quidditch jugable por primera vez, elementos multijugador y el regreso de personajes clásicos del universo de Harry Potter.

Hogwarts Legacy es un videojuego de rol y acción desarrollado por Avalanche Software y lanzado en 2023. (Hogwarts Legacy, de Avalanche Software)

Además, su historia se estaría coordinando con la nueva serie de HBO, lo que sugiere una narrativa más conectada con el universo expandido de la saga. El lanzamiento está previsto para 2027, y se espera un anuncio oficial en elSummer Game Festde junio de 2026. Warner Bros. lo considera una de sus principales apuestas para los próximos años.

Qué características tiene Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy es un videojuego de rol y acción desarrollado por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Games en 2023. Está disponible para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, y se ambienta en el universo mágico de Harry Potter, aunque un siglo antes de los eventos de los libros, en la década de 1890.

El juego permite al jugador crear su propio personaje, elegir su casa en Hogwarts mediante el Sombrero Seleccionador y explorar libremente el castillo, el pueblo de Hogsmeade y el Bosque Prohibido.

El juego ofrece un mundo abierto que incluye el castillo de Hogwarts, el pueblo de Hogsmeade y el Bosque Prohibido, con libertad para explorar y completar misiones. (Avalanche Software)

La experiencia está diseñada como un mundo abierto, con misiones principales, secundarias y una gran cantidad de secretos por descubrir.

Los jugadores aprenden más de 20 hechizos distintos asistiendo a clases de Pociones, Defensa contra las Artes Oscuras y Herbología, entre otras. El sistema de combate combina ataques básicos con combinaciones de hechizos, esquivas y un medidor de magia ancestral que permite ejecutar movimientos especiales devastadores.

También es posible aprender las tres maldiciones imperdonables y especializarse en las Artes Oscuras. El juego ofrece amplias opciones de personalización del personaje, ropa y equipamiento.

Los jugadores pueden aprender más de 20 hechizos, cuidar criaturas mágicas como hipogrifos y unicornios, y personalizar su personaje, ropa y equipamiento. (Avalanche Software)

A través de la Sala de los Menesteres, los jugadores pueden cultivar plantas, elaborar pociones y cuidar criaturas mágicas como hipogrifos, unicornios y thestrales. También pueden volar en escoba o montar criaturas para desplazarse por el mapa.

Una de las ausencias más comentadas es la falta de Quidditch jugable, el deporte más popular del universo mágico.

Qué otros juegos de Harry Potter hay

El universo de Harry Potter tiene una larga historia en los videojuegos. Electronic Arts publicó adaptaciones de las ocho películas entre 2001 y 2011. Luego llegaron los títulos de LEGO Harry Potter, con dos entregas que recorren toda la saga con humor y aventura. En móviles destacan Harry Potter: Hogwarts Mystery, disponible desde 2018, y Harry Potter: Puzzles & Spells, lanzado en 2020.

En 2019, Niantic lanzó Harry Potter: Wizards Unite, un juego de realidad aumentada discontinuado en 2022. El más reciente y ambicioso de todos es Hogwarts Legacy, lanzado en 2023.