Tres garajes y un jardín de 8 hectáreas: cómo es la lujosa mansión que Rio Ferdinand pone a la venta en Reino Unido

La mansión de Rio Ferdinand puso a la venta su mansión mientras termina de mudarse definitivamente a Dubái (Manchester United)

El exfutbolista Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United, ha puesto en venta su mansión en Kent por un valor de USD 13 millones, confirmando su salida definitiva del Reino Unido para establecerse en Dubái con su familia. El inmueble, ubicado en Farnborough Park, fue adquirido en 2008 durante su etapa como jugador, cuando Ferdinand pagó USD 3,5 millones. Ahora, tras listar la vivienda en el mercado, espera obtener una ganancia cercana a £8 millones si logra venderla por el precio solicitado. Sin embargo, podría enfrentar el pago de impuestos por ganancias de capital si las autoridades fiscales británicas lo consideran no residente, según informó el diario británico The Sun.

La mudanza se consolidó en agosto, cuando Ferdinand se instaló en Dubái junto a su esposa Kate y sus hijos Cree, Shae y Tia. El exdefensor explicó a la emisora británica LBC Radio que esta decisión obedeció principalmente al aumento de impuestos y a su interés en mejorar la calidad de vida familiar.

El exfutbolista del Manchester United busca una ganancia con la venta de la propiedad en Farnborough Park (Alan De Maid Real Estate)

“Si cosas como el sistema de salud funcionaran perfectamente bien, creo que la gente no se molestaría en pagar impuestos. Pero cuando las cosas se están desmoronando y fallando en el país, me pregunto: ¿realmente el dinero de los impuestos está beneficiando a quienes vivimos aquí? Esa es la gran pregunta que debe responderse”, reflexionó sobre la situación actual en el Reino Unido.

La mansión de Ferdinand en Orpington, en el condado de Kent, es una residencia de 1.150 m² (12.500 pies²) situada en un terreno de 8 hectáreas de jardines paisajísticos. Cuenta con siete dormitorios, gimnasio, una suite principal con dos vestidores y un salón en entrepiso, además de un gran vestíbulo de recepción y espacios para eventos sociales. El anuncio de venta, publicado en la plataforma inmobiliaria líder Rightmove, describe la propiedad como una construcción diseñada por arquitectos y elaborada según las especificaciones de los propietarios. Ofrece también un garaje para tres vehículos, estudio, oficina y áreas de servicio, en el enclave cerrado de Farnborough Park, dentro del cinturón M25 de Londres.

El patrimonio estimado de Ferdinand asciende a USD 60 millones y la posible venta representa una ganancia relevante en su historial de inversiones.

La venta de la mansión forma parte de una tendencia entre exestrellas de la Premier League de apostar por inversiones inmobiliarias en el extranjero (Alan De Maid Real Estate)

Las razones detrás del traslado a Dubái

Ferdinand ha destacado que la vida en Dubái le ha ofrecido mayor cercanía familiar desde que reside allí. La nueva casa, valorada en USD 9 millones, se ubica en el barrio de Al Barari. Expresó: “Mi familia ahora me ve mucho más y estoy pasando tiempo de calidad con ellos. Eso ha sido muy positivo para mí”, y agregó: “Amo Inglaterra y soy una persona patriótica en ese sentido, pero comenzar una nueva etapa, algo diferente, me resulta refrescante. En Dubái, siento que mi familia es valorada y que el estilo de vida nos aporta felicidad y buena energía, especialmente para los niños. Es un tema de estilo de vida, seguridad, clima y simplemente una nueva vida”.

La familia del exfutbolista e ídolo del Manchester United ha encontrado en Dubái condiciones que, según el exfutbolista, favorecen el desarrollo de sus hijos, si bien Lorenz y Tate, sus hijos mayores, han decidido permanecer en Inglaterra.

El inmueble cuenta con siete dormitorios, gimnasio, estudios y un jardín de 8 hectáreas, resaltando su lujo y privacidad (Alan De Maid Real Estate)

Otras estrellas de la Premier League también venden sus mansiones

El caso de Ferdinand coincide con el de otras figuras de la Premier League que han optado por vender sus propiedades en el Reino Unido. Vincent Kompany, exjugador del Manchester City y actual entrenador del Bayern Múnich, también ha puesto a la venta su residencia en Cheshire por USD 6 millones.

Esta dinámica refuerza la tendencia de exdeportistas británicos a diversificar inversiones inmobiliarias y establecer su vida fuera del Reino Unido.