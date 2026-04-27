Política

La mesa política vuelve a reunirse para ordenar la agenda legislativa y afinar la estrategia por la reforma electoral

Desde las 14, los integrantes del reducido círculo comparten las primeras reacciones tras el envío del proyecto al Congreso. El temario incluye un repaso de las iniciativas que fueron presentadas hasta el momento

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La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni
La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Sobre el inicio de una semana clave, la mesa política designada por el presidente Javier Milei se da cita esta tarde, desde las 14, en la planta baja de Casa Rosada con intención de reactivar la agenda legislativa, paralizada durante el último mes, con particular atención en la estrategia que accionará el oficialismo para intentar sancionar la reforma electoral que fue enviada el pasado miércoles al Congreso.

Si bien la idea inicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, era que el reducido círculo se reuniera el viernes por la mañana, la incompatibilidad en las agendas, en particular la de la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, obligó a posponer la cita que finalmente tienen lugar esta tarde.

De esta forma, se congregan en la oficina del Ministerio del Interior los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; la mencionada Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Luego de que el mandatario estableciera como prioritario el proyecto que apuesta a modificar el sistema democrático antes de las elecciones presidenciales de 2027, el Poder Ejecutivo y los alfiles negociadores elaboran el primer estado de situación, en función de la recepción de los bloques opositores y aliados, para poder delimitar la estrategia que les permita aplicar los cambios planeados.

La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)
La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (REUTERS/Matias Baglietto)

Las apreciaciones públicas de la oposición, pero también de los principales socios del oficialismo, parecen empañar los planes diseñados por el libertario que aspira a concretar la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además modificar del sistema de financiamiento de los partidos y aplicar Ficha Limpia.

“No tiene por qué ser blanco o negro, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o puede haber primarias y que no participen aquellos que tiene lista única”, contraofertó el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, en declaraciones a Radio Rivadavia. Sus palabras reflejan la disconformidad con el plan del Poder Ejecutivo que, según reveló, no mantuvo contacto con sus principales aliados.

En una situación similar está la Unión Cívica Radical, que presentó un proyecto para conservar la herramienta y modificar su funcionamiento. Como contó este medio, propone una competencia voluntaria, la eliminación del financiamiento estatal para la campaña y la habilitación para que el ganador de la interna pueda definir a su compañero de fórmula después de la elección.

Lo cierto es que varios de los miembros de la mesa política, en particular Bullrich, la encargada de recolectar las primeras recepciones, admiten que los votos para la eliminación como la contemplan en el articulado del proyecto no están. Ante este escenario son varios los que ven con buenos ojos la posibilidad de avanzar en la suspensión o, eventualmente, la eliminación de la obligatoriedad de las PASO. “Es el punto más importante y lo central es que no haya PASO”, admitió un alfil violeta a este medio.

Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem and Eduardo Menem attend a Senate session to discuss labor reforms proposed by President Javier Milei's libertarian government to attract investment and revive growth, as unions say it would roll back workers' rights, in Buenos Aires, Argentina February 12, 2026 (REUTERS/Cristina Sille)
Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem and Eduardo Menem attend a Senate session to discuss labor reforms proposed by President Javier Milei's libertarian government to attract investment and revive growth, as unions say it would roll back workers' rights, in Buenos Aires, Argentina February 12, 2026 (REUTERS/Cristina Sille)

El temario de la reunión incluye además un repaso de las iniciativas giradas hasta entonces para ordenar las prioridades y finalmente establecer una hoja de ruta que las contemple. Hasta entonces, entre los anuncios, figuran la Ley de Propiedad Privada, que incluye cambios en seis leyes; las modificaciones incorporadas en la Ley de Salud Mental; el proyecto de Fraude de Pensiones por Invalidez; y un abultado número de pliegos de jueces y diplomáticos.

El intercambio, que inició luego de que el último de los asistentes, Martín Menem, llegara a Rosada pasadas las 14, se da sin la prensa acreditada que cumple otra jornada impedida de ingresar a Casa Rosada por orden directa del Presidente. Además, tiene lugar en la previa al informe de gestión, el primero de Adorni como jefe de Gabinete, que contará con la asistencia de los hermanos Milei y varios integrantes del Gabinete.

El próximo miércoles, el ministro coordinador asistirá a la Cámara de Diputados a defender la gestión, pero además a hacer frente a las inquietudes de los bloques respecto a su situación judicial en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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