Cómo descubrir qué aplicaciones están ralentizando tu conexión a internet sin que lo sepas

Un hombre se muestra preocupado y frustrado mientras su computadora portátil exhibe una pantalla de carga, reflejando el impacto negativo de la lentitud tecnológica en su trabajo diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conexión a internet lenta no siempre está relacionada con problemas del proveedor del servicio o con fallas en el router. En muchos casos, la causa se encuentra dentro del propio dispositivo. Aplicaciones que funcionan en segundo plano, actualizaciones automáticas y procesos de sincronización pueden consumir una gran cantidad de ancho de banda sin que el usuario lo note, afectando la velocidad de navegación y el rendimiento general de la red.

Tanto en computadoras como en teléfonos móviles existen herramientas integradas que permiten identificar qué programas están utilizando más datos y, en consecuencia, ralentizando la conexión. Conocer estas funciones puede ayudar a optimizar el uso de internet sin necesidad de contratar un plan más costoso.

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Las aplicaciones en segundo plano pueden convertirse en “vampiros de datos”

Muchos servicios y programas continúan funcionando incluso cuando no están siendo utilizados de forma directa. Plataformas de almacenamiento en la nube, clientes de videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería suelen descargar información o sincronizar archivos automáticamente.

(sercaman.es)

Estas tareas son importantes para mantener el software actualizado, pero también pueden consumir una cantidad considerable de recursos de red. Si varias aplicaciones realizan estos procesos al mismo tiempo, la velocidad disponible para navegar, hacer videollamadas o reproducir contenido en streaming puede disminuir notablemente.

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Servicios como OneDrive, Steam, Epic Games o aplicaciones con sincronización constante son algunos de los ejemplos más frecuentes.

Cómo identificar qué programas consumen más internet en Windows

Los usuarios de Windows pueden comprobar fácilmente qué aplicaciones están utilizando más ancho de banda mediante el Administrador de tareas.

Para acceder a esta herramienta es necesario:

Presionar las teclas Ctrl + Shift + Esc.

Seleccionar “Más detalles” si aparece la vista simplificada.

Abrir la pestaña “Procesos”.

Hacer clic en la columna “Red”.

De esta forma, Windows mostrará las aplicaciones ordenadas según el nivel de consumo de internet. Si un programa aparece utilizando una cantidad elevada de datos, es posible que esté ejecutando descargas o sincronizaciones en segundo plano.

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Windows 11 te permite ver qué aplicaciones se encuentran en segundo plano.

Los navegadores con muchas pestañas abiertas, las plataformas de videojuegos y algunos programas de edición multimedia suelen encabezar la lista de consumo.

Los usuarios de Mac también pueden revisar el tráfico de red

En los equipos de Apple, el equivalente al Administrador de tareas es el Monitor de Actividad.

Para utilizarlo se debe:

Abrir Finder.

Entrar en Aplicaciones.

Acceder a Utilidades.

Seleccionar Monitor de Actividad.

Ir a la pestaña “Red”.

Allí es posible observar los datos enviados y recibidos por cada aplicación. Ordenar la información por “Bytes enviados” o “Bytes recibidos” facilita detectar qué software está saturando la conexión.

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Esta herramienta permite comprobar en tiempo real cuáles son los procesos más exigentes y evaluar si es necesario limitar su actividad.

Monitor de actividad de Apple.

Android y iPhone permiten controlar el consumo de datos de cada aplicación

Los teléfonos inteligentes también pueden convertirse en grandes consumidores de ancho de banda debido a las actualizaciones automáticas y a la sincronización constante con servicios en la nube.

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En Android, la ruta habitual es:

Ajustes.

Conexiones.

Uso de datos.

Uso de datos móviles o Wi-Fi.

Desde allí se muestra el consumo de cada aplicación y es posible desactivar el uso de datos en segundo plano para aquellas que no sean esenciales.

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En los iPhone, el proceso es similar:

Entrar en Ajustes.

Seleccionar Datos móviles.

El sistema mostrará cuánto consume cada aplicación. Además, en Ajustes > General > Actualización en segundo plano es posible restringir la actividad automática de determinadas apps.

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No es necesario eliminar las aplicaciones

Detectar a las aplicaciones responsables del consumo excesivo no implica desinstalarlas. La mayoría de los programas incluyen opciones para reducir el uso de internet.

Algunas alternativas son:

Desactivar las actualizaciones automáticas.

Limitar el ancho de banda utilizado.

Evitar la precarga de videos o contenido multimedia.

Configurar la sincronización para que solo funcione manualmente.

Programar las descargas para horarios con menor actividad.

Estas medidas permiten mantener las funciones principales de las aplicaciones sin afectar de forma significativa la velocidad de la conexión.

No es necesario eliminar aplicaciones si es que están activadas en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué revisar periódicamente el consumo de internet

Con el aumento de servicios en la nube y aplicaciones conectadas permanentemente, el tráfico en segundo plano se ha convertido en un factor cada vez más relevante. Incluso dispositivos modernos con conexiones de alta velocidad pueden experimentar lentitud si varios programas están utilizando la red simultáneamente.

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Revisar periódicamente el consumo de datos y ajustar las configuraciones de las aplicaciones puede marcar una diferencia importante en la experiencia diaria. En muchos casos, identificar a estos “vampiros de datos” permite recuperar velocidad sin necesidad de cambiar de proveedor o aumentar el plan de internet contratado.