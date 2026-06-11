Qué sanción económica podría recibir Adorni por haber ocultado la tenencia de Bitcoin en sus declaraciones de impuestos

Una acuarela de Manuel Adorni. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de Gabinete Manuel Adorni podría no recibir multas, sanciones ni penalidades, de ninguna clase, por el hecho de haber ocultado en sus declaraciones juradas de impuestos la tenencia de criptomonedas por alrededor de USD 500.000. Solamente, si cumple con lo expresado ayer en una entrevista periodística, tendrá que abonar lo adeudado por el impuesto a los Bienes Personales, con los correspondientes intereses, según lo expresado por tributaristas consultados por Infobae en relación a la cuestión.

La ausencia de sanciones en el plano impositivo, desde luego, corre por un carril paralelo a las investigaciones sobre su patrimonio que tramitan en el ámbito penal a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.

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¿Por qué el jefe de Gabinete casi no tendría costos económicos por “el error” de haber omitido los criptoactivos en su declaración? La clave está en la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, tanto por parte de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

El régimen, vinculado a la ley de Inocencia Fiscal, dispone un “tapón fiscal” para los últimos 5 años. De esa manera, ARCA pierde la potestad de reclamar por aquello que no se declaró entre 2020 y 2024 en materia de impuesto a las Ganancias e IVA. La condición para que eso se produzca es que el contribuyente presente su declaración correspondiente a 2025 de manera correcta e incluyendo los activos omitidos, cosa que Adorni se comprometió a hacer.

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“Si Adorni probara que obtuvo ese dinero en 2018, ya estaría prescripta la facultad del Fisco para exigarle impuestos o para abrir una eventual causa por evasión. Al adherirse a la declaración jurada simplificada, si presenta en término y paga lo que le corresponde por 2025, se le bloquean todos los períodos fiscales de 2020 a 2024. Entonces, ARCA no puede verificarle y fiscalizarle esos períodos,”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez para explicar cómo funciona el “tapón fiscal”.

Por lo tanto, mientras el jefe de Gabinete publique una declaración jurada que rectifique la de 2025, contará con esa ventaja.

El funcionario explicó por qué omitió algunos bienes en sus declaraciones juradas anteriores y asumió su error

“El régimen simplificado tiene tres beneficios. Uno es la simplificación en la liquidación, donde se supone que la declaración jurada se hace en forma más ágil porque ARCA ya tiene los datos. El segundo es el tapón fiscal, el ‘pacto’ por el que ARCA te pide que declares 2025 siempre que no te pases más del 15%. El tercer beneficio es que gracias a ese tapón fiscal se pueden regularizar o blanquear activos”, señaló Diego Fraga, experto en derecho tributario.

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El propio Adorni dejó en claro que no utilizará esa última opción: “Ni mi mujer ni yo vamos a blanquear un solo dólar. No vamos a evitar pagar ningún impuesto. De hecho, todas mis declaraciones juradas rectificativas las estoy haciendo por el régimen general, voy a pagar todos los impuestos y todo lo que haya que pagar. Y si no existiese el Régimen de Inocencia Fiscal, hubiera hecho lo mismo”, dijo el jefe de Gabinete.

Dentro de “todo lo que haya que pagar” no se incluye nada de lo correspondiente a los bienes no declarados justamente por su decisión de adherirse a la simplificación. Si no existiese el nuevo régimen, la multa a pagar equivaldría al 100% de lo no declarado.

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De esta forma, lo único que tendrá que pagar Adorni está vinculado a Bienes Personales. “Es un impuesto que, a diferencia de Ganancias e IVA, no está incluido en el ‘tapón fiscal’. Por lo tanto, si regulariza la situación con la declaración rectificativa correspondiente a 2025, deberá pagar todo lo omitido por Bienes Personales por los 5 años anteriores, con los correspondientes intereses”, señaló César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.

Por ello, con pagar lo correspondiente a Bienes Personales y sus intereses entre 2020 y 2024, Adorni quedará sin asuntos pendientes con el fisco, aún cuando la causa que investiga su enriquecimiento siga su curso.

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