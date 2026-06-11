República Dominicana

14% de la energía renovable generada en República Dominicana no llega al sistema eléctrico

Los datos oficiales del sector muestran que las limitaciones de transmisión y almacenamiento impidieron incorporar al sistema eléctrico parte de la oferta solar, eólica y de biomasa, con costos para los generadores

Guardar
Google icon
República Dominicana dejó fuera del SENI el 14 % de la electricidad generada con energía renovable entre enero y abril de 2026. REUTERS/Nelson Bocanegra
República Dominicana dejó fuera del SENI el 14 % de la electricidad generada con energía renovable entre enero y abril de 2026. REUTERS/Nelson Bocanegra

República Dominicana enfrenta obstáculos para aprovechar toda la energía renovable generada en el país. Entre enero y abril de 2026, el 14 % de la electricidad producida por fuentes renovables no fue inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), según datos de entidades oficiales y análisis del sector energético. Esta situación, conocida como “vertimiento”, ocurre cuando la infraestructura eléctrica no puede absorber toda la energía generada por plantas solares, eólicas o de biomasa, lo que genera pérdidas económicas y limita el avance de la transición energética.

El fenómeno del vertimiento se ha presentado con mayor frecuencia en los últimos meses debido al rápido crecimiento de la capacidad instalada de fuentes renovables en el país. Las plantas solares y eólicas han incrementado su aporte, pero el sistema nacional aún no cuenta con la flexibilidad ni la tecnología suficiente para almacenar o distribuir toda la energía disponible. Esto ha llevado a que, en determinados momentos del día, parte de la electricidad producida por estas fuentes limpias tenga que ser desechada porque no puede ser incorporada a la red.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la generación renovable representa cerca del 22 % de la matriz energética nacional; sin embargo, la falta de capacidad de almacenamiento y los límites en la red de transmisión impiden aprovechar el potencial completo de estas tecnologías. Las autoridades han reconocido que el país cuenta con una cantidad creciente de megavatios renovables contratados, pero no siempre es posible garantizar que toda esa energía llegue a los usuarios finales.

El vertimiento de energía renovable ocurre cuando la red eléctrica no puede absorber toda la generación solar, eólica o de biomasa. (Foto archivo)
El vertimiento de energía renovable ocurre cuando la red eléctrica no puede absorber toda la generación solar, eólica o de biomasa. (Foto archivo)

El vertimiento tiene impactos económicos directos tanto para los generadores como para el sistema eléctrico en general. Por un lado, los productores de energía renovable dejan de percibir ingresos por la electricidad que no logran entregar al SENI. Por otro, el país pierde parte de los beneficios asociados al uso de fuentes limpias, como la reducción de importaciones de combustibles fósiles y menores emisiones contaminantes. Se estima que solo durante el año pasado, el vertimiento acumulado de energía renovable alcanzó más de 189,000 megavatios hora, generando pérdidas millonarias para el sector.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Energía y Minas ha señalado que se están tomando medidas para reducir el vertimiento y mejorar la integración de las renovables al sistema. Entre las acciones previstas se encuentran la ampliación de la red de transmisión, la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía y la modernización de la gestión operativa del SENI. También se analiza la posibilidad de ajustar la operación de las plantas térmicas e hidroeléctricas para dar mayor espacio a la electricidad renovable en los momentos de máxima generación solar o eólica.

Filas de paneles solares en primer plano con numerosas turbinas eólicas en la distancia bajo un cielo de atardecer con tonos naranjas y azules sobre un paisaje seco.
El vertimiento acumulado de energía renovable superó los 189,000 megavatios hora el año pasado y causó pérdidas millonarias en el sector eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las energías limpias es una prioridad en la estrategia de transición energética de República Dominicana. El objetivo oficial es alcanzar una matriz eléctrica más diversificada, eficiente y sostenible, donde las renovables tengan un papel central. Aunque los desafíos técnicos y económicos asociados al vertimiento muestran la necesidad de avanzar en infraestructura y regulación para que el país pueda aprovechar plenamente los recursos solares y eólicos disponibles.

Mientras tanto, los datos del MEM y de organismos de gestión del sistema eléctrico reflejan que el potencial renovable nacional está subutilizado en un contexto de alta demanda eléctrica y precios internacionales de la energía en constante cambio. La situación plantea interrogantes sobre la velocidad con la que se podrá modernizar el sistema para eliminar las pérdidas y asegurar un mayor uso de la energía limpia en los próximos años.

Temas Relacionados

República DominicanaEnergías renovablesEnergía eléctricaAlmacenamientoEnergíaEnergías limpias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 40 mil denuncias y 183 agresores de mujeres en Honduras, mientras Congreso Nacional aprueba reformas

El legislativo en Honduras aprueba reformas que impedirán a los condenados portar armas, acceder a cargos públicos y obtener licencia de conducir

Más de 40 mil denuncias y 183 agresores de mujeres en Honduras, mientras Congreso Nacional aprueba reformas

El Colegio Médico pide prevenir infecciones durante las lluvias y proteger al personal de salud en El Salvador

Ante la emergencia por la depresión tropical Cristina, el gremio recomendó usar agua potable o hervida, reforzar el lavado de manos y evitar la humedad, además de proveer equipo de seguridad, transporte y protocolos para personal sanitario

El Colegio Médico pide prevenir infecciones durante las lluvias y proteger al personal de salud en El Salvador

“El Salvador no está preparado para el cambio climático”, advierte CESTA

La ingeniera agrónoma Emma García advirtió que las lluvias extremas, las sequías y la degradación ambiental ya presionan la producción de alimentos, el acceso al agua y la capacidad de respuesta preventiva

“El Salvador no está preparado para el cambio climático”, advierte CESTA

Un motociclista fallecido en medio de una racha de accidentes por el mal clima en las carreteras salvadoreñas

El Observatorio de Amenazas mantiene la alerta nacional por las precipitaciones registradas desde el martes y advierte posibles flujos de escombros que afecten infraestructura y circulación, con vigilancia reforzada en San Vicente y La Paz

Un motociclista fallecido en medio de una racha de accidentes por el mal clima en las carreteras salvadoreñas

Los remanentes de la tormenta Cristina mantienen la amenaza de inundaciones en Guatemala

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dio por disipado el sistema cerca de El Salvador, pero advirtió que la lluvia continuará este jueves en el país y podría causar deslizamientos

Los remanentes de la tormenta Cristina mantienen la amenaza de inundaciones en Guatemala

TECNO

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026, qué partidos se juegan hoy y más tendencias en Google

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026, qué partidos se juegan hoy y más tendencias en Google

Epic Games regala dos juegos: ajedrez táctico y carreras de combate para descargar sin costo

Por qué acceder a transmisiones no oficiales de México vs. Sudáfrica puede comprometer tus cuentas bancarias

Reviven el clásico Pinball de Windows en un juego real para tenerlo en el salón de la casa

Cuál será el ganador entre México y Sudáfrica, el primer partido del Mundial 2026, según la IA

ENTRETENIMIENTO

‘La familia Ingalls’ vuelve a la pantalla tras 42 años: Netflix presenta tráiler oficial de su nueva versión

‘La familia Ingalls’ vuelve a la pantalla tras 42 años: Netflix presenta tráiler oficial de su nueva versión

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

Sting explicó por qué The Last Ship es un proyecto muy personal: “Estuve escribiendo las canciones para este musical toda mi vida”

Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

MUNDO

Alerta por el avance del sarampión en Reino Unido, confirman dos muertes y más de cien casos recientes

Alerta por el avance del sarampión en Reino Unido, confirman dos muertes y más de cien casos recientes

El Guggenheim transforma su restaurante en estadio, proyecta a Zidane con 17 cámaras y une a fanáticos del arte y el fútbol en Nueva York

Taiwán denunció la intrusión por primera vez de buques chinos en aguas de la isla Taiping

Donald Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves: “Tomaremos la isla de Kharg”

Estados Unidos neutralizó un tercer petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes