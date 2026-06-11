14% de la energía renovable generada en República Dominicana no llega al sistema eléctrico

República Dominicana dejó fuera del SENI el 14 % de la electricidad generada con energía renovable entre enero y abril de 2026. REUTERS/Nelson Bocanegra

República Dominicana enfrenta obstáculos para aprovechar toda la energía renovable generada en el país. Entre enero y abril de 2026, el 14 % de la electricidad producida por fuentes renovables no fue inyectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), según datos de entidades oficiales y análisis del sector energético. Esta situación, conocida como “vertimiento”, ocurre cuando la infraestructura eléctrica no puede absorber toda la energía generada por plantas solares, eólicas o de biomasa, lo que genera pérdidas económicas y limita el avance de la transición energética.

El fenómeno del vertimiento se ha presentado con mayor frecuencia en los últimos meses debido al rápido crecimiento de la capacidad instalada de fuentes renovables en el país. Las plantas solares y eólicas han incrementado su aporte, pero el sistema nacional aún no cuenta con la flexibilidad ni la tecnología suficiente para almacenar o distribuir toda la energía disponible. Esto ha llevado a que, en determinados momentos del día, parte de la electricidad producida por estas fuentes limpias tenga que ser desechada porque no puede ser incorporada a la red.

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De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la generación renovable representa cerca del 22 % de la matriz energética nacional; sin embargo, la falta de capacidad de almacenamiento y los límites en la red de transmisión impiden aprovechar el potencial completo de estas tecnologías. Las autoridades han reconocido que el país cuenta con una cantidad creciente de megavatios renovables contratados, pero no siempre es posible garantizar que toda esa energía llegue a los usuarios finales.

El vertimiento de energía renovable ocurre cuando la red eléctrica no puede absorber toda la generación solar, eólica o de biomasa. (Foto archivo)

El vertimiento tiene impactos económicos directos tanto para los generadores como para el sistema eléctrico en general. Por un lado, los productores de energía renovable dejan de percibir ingresos por la electricidad que no logran entregar al SENI. Por otro, el país pierde parte de los beneficios asociados al uso de fuentes limpias, como la reducción de importaciones de combustibles fósiles y menores emisiones contaminantes. Se estima que solo durante el año pasado, el vertimiento acumulado de energía renovable alcanzó más de 189,000 megavatios hora, generando pérdidas millonarias para el sector.

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El Ministerio de Energía y Minas ha señalado que se están tomando medidas para reducir el vertimiento y mejorar la integración de las renovables al sistema. Entre las acciones previstas se encuentran la ampliación de la red de transmisión, la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía y la modernización de la gestión operativa del SENI. También se analiza la posibilidad de ajustar la operación de las plantas térmicas e hidroeléctricas para dar mayor espacio a la electricidad renovable en los momentos de máxima generación solar o eólica.

El vertimiento acumulado de energía renovable superó los 189,000 megavatios hora el año pasado y causó pérdidas millonarias en el sector eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las energías limpias es una prioridad en la estrategia de transición energética de República Dominicana. El objetivo oficial es alcanzar una matriz eléctrica más diversificada, eficiente y sostenible, donde las renovables tengan un papel central. Aunque los desafíos técnicos y económicos asociados al vertimiento muestran la necesidad de avanzar en infraestructura y regulación para que el país pueda aprovechar plenamente los recursos solares y eólicos disponibles.

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Mientras tanto, los datos del MEM y de organismos de gestión del sistema eléctrico reflejan que el potencial renovable nacional está subutilizado en un contexto de alta demanda eléctrica y precios internacionales de la energía en constante cambio. La situación plantea interrogantes sobre la velocidad con la que se podrá modernizar el sistema para eliminar las pérdidas y asegurar un mayor uso de la energía limpia en los próximos años.