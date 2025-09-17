Cómo atenuar Liquid Glass de Apple sin desinstalar iOS 26

Apple ofrece una solución sencilla para quienes prefieren una experiencia visual más tradicional. (9to5mac)

El lanzamiento de iOS 26 trajo consigo el nuevo diseño Liquid Glass, una interfaz que ha causado opiniones divididas entre los usuarios de iPhone. Aunque la propuesta visual destaca por su transparencia y brillo, para algunos puede resultar incómoda o difícil de leer.

Apple, sin embargo, ofrece una solución sencilla para quienes prefieren una experiencia visual más tradicional, permitiendo atenuar los efectos de Liquid Glass sin tener que desinstalar el sistema o renunciar a las novedades de iOS 26.

Cómo reducir la transparencia de Liquid Glass en iOS 26

Aquellas personas que encuentren exhaustiva la nueva interfaz pueden recurrir a una función de accesibilidad diseñada para mejorar el contraste y la legibilidad. Esta opción no elimina completamente el diseño Liquid Glass, pero sí reduce su efecto translúcido, haciendo que elementos como el Dock o el Centro de Control ganen opacidad y el texto resulte más claro.

Liquid Glass es el nuevo lenguaje de diseño de Apple que unifica visualmente sus sistemas operativos (iOS, macOS, iPadOS, tvOS y watchOS). (Manzana)

El ajuste actúa como un punto intermedio que facilita la adaptación y permite mantener las ventajas del sistema operativo.

El proceso es sencillo:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Accede a la sección de Accesibilidad.

Ingresa en Pantalla y tamaño del texto.

Activa la opción “Reducir transparencia”.

El ajuste se aplica de inmediato y contribuye a que los íconos y textos sobresalgan frente al fondo, mejorando la experiencia para quienes tienen dificultades visuales o simplemente prefieren una visualización más sólida.

Pasos para reducir la transparencia de Liquid Glass en iOS 26. (applesfera.com)

iOS 26: mucho más que un cambio estético

Más allá de la controversia por el diseño, iOS 26 incorpora mejoras en productividad y nuevas funciones, como el filtro anti-spam, encuestas en Mensajes, la app Vista Previa y una cámara optimizada. Estas novedades pueden pasar desapercibidas si el usuario se concentra solo en el aspecto visual, por lo que buscar un balance adaptando la interfaz resulta recomendable.

Liquid Glass es solo una parte de la experiencia que Apple propone con iOS 26. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar su interacción para asegurar comodidad, acceso y disfrute a su manera, demostrando que las opciones de accesibilidad se afianzan como herramientas clave en la tecnología actual.

Cómo implementa iOS 26 el nuevo ahorro de batería con inteligencia artificial

Apple ha incorporado inteligencia artificial a la gestión de energía en iOS 26, presentando un innovador modo de ahorro de batería orientado a usuarios de iPhone. Esta función, disponible en los modelos más recientes, utiliza algoritmos inteligentes para optimizar el consumo energético según las demandas del momento, sin necesidad de intervención manual constante.

Apple ha incorporado inteligencia artificial a la gestión de energía en iOS 26. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrada dentro del paquete Apple Intelligence, la herramienta monitorea los hábitos de uso en tiempo real y realiza ajustes en segundo plano para extender la autonomía del dispositivo.

Cuando se detecta un uso intensivo, el sistema puede cerrar apps innecesarias que funcionan en segundo plano, reducir el brillo de la pantalla, disminuir la frecuencia de refresco y priorizar redes 4G sobre 5G si es conveniente. Todo esto sucede automáticamente, aunque algunos cambios (como menor brillo) podrían notarse durante el uso.

A diferencia del modo de bajo consumo tradicional, que aplica las mismas restricciones todo el tiempo, el nuevo sistema basado en IA es flexible y adapta los ajustes únicamente cuando es necesario. De este modo, responde dinámicamente a las necesidades del usuario y del entorno, mejorando la eficiencia sin sacrificar la experiencia general.

Ya está disponible el iOS 26 con el nuevo diseño Liquid Glass.

Qué es iOS 26

iOS 26 es la versión más reciente del sistema operativo de Apple para iPhone, lanzada en 2025. Esta actualización introduce mejoras tanto en seguridad como en rendimiento, y complementa la experiencia del usuario con nuevas funciones tecnológicas y de personalización.

Entre sus novedades más destacadas se incluyen la integración de inteligencia artificial avanzada a través de Apple Intelligence, un diseño visual renovado con Liquid Glass y herramientas optimizadas para la gestión de notificaciones, energía y accesibilidad.