“Será el mundial más caro de la historia”: El periodista salvadoreño Fernando Palomo brinda novedades del Mundial 2026

El periodista salvadoreño Fernando Palomo advierte sobre los retos logísticos y el alto costo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. IMÁGENES vía Reuters/Scott Kinser

El periodista salvadoreño Fernando Palomo, voz principal de ESPN durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, compartió su visión sobre el inicio del torneo, que por primera vez se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En entrevista con el programa radial Corre, corre, Palomo describió un torneo marcado por la logística compleja, el clima variable y la ausencia de favoritos claros, así como por el debut de cuatro nuevas selecciones en la máxima cita del fútbol.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 destaca por reunir a 48 selecciones y programar 104 partidos en sedes repartidas por tres países, lo que representa un desafío logístico sin precedentes para equipos y organizadores. Fernando Palomo enfatizó que este nuevo formato implica una movilidad constante para jugadores, cuerpos técnicos y periodistas, quienes deberán adaptarse a diversos husos horarios y condiciones climáticas.

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“Voy a pasar casi más subido en un avión que otra cosa, por los viajes y demás. Ahora estoy en Los Ángeles, mañana el partido de Estados Unidos-Paraguay, después regreso a casa un par de días nada más, literalmente dos noches”, relató Palomo durante la charla transmitida en el programa radial.

El periodista salvadoreño Fernando Palomo analizó junto a un colega los retos y particularidades de la Copa Mundial de Fútbol 2026 durante una entrevista virtual (Cortesía Diana Verónica y Tony).

Entre las novedades que introduce esta edición, Palomo señaló la implementación de pausas de hidratación a los 25 minutos de cada tiempo, lo que podría modificar el ritmo habitual de los encuentros. “Esto puede cambiar dinámicas de partido, el ritmo de un equipo de repente se puede ver frenado para bien o para mal por la pausa de hidratación”, explicó el periodista, quien considera que este ajuste podría tener un impacto mayor al que muchos anticipan.

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El propio Palomo advirtió sobre el efecto del clima en el rendimiento de los futbolistas, especialmente en ciudades con alta humedad o calor extremo. Recordó episodios de otras ediciones de la Copa Mundial de Fútbol donde las condiciones ambientales forzaron ajustes de última hora en la indumentaria o la planificación de los equipos. “En 1970 y en 1986, los partidos se jugaban al mediodía en Ciudad de México y hacía un calor abrasador”, apuntó el narrador de ESPN.

El costo de asistir y la experiencia del público

De acuerdo con datos compartidos por el salvadoreño, asistir a un partido de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México puede costar cerca de 35,000 pesos mexicanos para una familia de cuatro personas, lo que equivale a aproximadamente 1,900 dólares estadounidenses. Palomo y sus colegas señalaron que este se perfila como el mundial más caro hasta la fecha, tanto para los aficionados como para los equipos participantes.

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La organización también ha restringido el acceso con alimentos y bebidas a los palcos de los estadios, siguiendo políticas similares a las de otras ediciones de la Copa Mundial de Fútbol. Esta medida apunta a maximizar los ingresos por consumo interno durante los partidos.

Hinchas se preparan para vivir la Copa Mundial de Fútbol 2026, la edición más extensa y costosa de la historia. (Luz Coello / Infobae México)

Favoritos, sorpresas y debutantes

La Copa Mundial de Fútbol 2026 verá el debut de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán en un torneo de esta magnitud. Además, el Estadio Azteca en Ciudad de México hará historia al ser el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial.

En cuanto a favoritos, Palomo destacó que Argentina llega como número uno del ranking FIFA, aunque ninguna selección ha logrado ser campeona ocupando ese puesto. España figura como el principal aspirante según analistas y casas de apuestas, respaldada por su generación actual de mediocampistas.

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El periodista también subrayó que no existen candidatos con una pareja de centrales consolidada ni delanteros centro clásicos, salvo el caso de Harry Kane en Inglaterra. “No me parece que llegan en el mejor de los momentos. Hay nombres con futbolistas de gran trayectoria, pero que no llegan en su mejor forma”, afirmó el analista deportivo.

El periodista salvadoreño Fernando Palomo (derecha) destaca que Argentina llega como número uno del ranking FIFA a la Copa Mundial de Fútbol 2026, aunque recuerda que ninguna selección ha sido campeona ocupando esa posición. IMAGN IMAGES/John Reed

La expansión a 48 equipos ha incrementado el nivel de competencia, aunque Palomo advirtió que también permite la participación de selecciones con menor tradición futbolística. El periodista consideró que el fútbol sigue mostrando diferencias estructurales basadas en la infraestructura y el desarrollo de cada país.

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Para la fase inicial, Palomo recomendó prestar especial atención al debut de México, el enfrentamiento entre Portugal y Colombia, España-Uruguay, Brasil-Marruecos y el duelo Inglaterra-Gana. También resaltó jugadores que suelen destacar más en sus selecciones que en sus clubes, como James Rodríguez con Colombia y Mikel Oyarzabal con España.

Al analizar los grupos, el periodista consideró que el de Holanda, Japón, Túnez y Suecia será de los más disputados, así como el que conforman Ghana, Croacia, Inglaterra y Panamá.