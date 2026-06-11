Cuál será el ganador entre México y Sudáfrica, el primer partido del Mundial 2026, según la IA

Los dos combinados nacionales cuentan con buenos jugadores que compiten en ligas competitivas. (Fotocomposición Infobae)

En pocos minutos, el estadio de la Ciudad de México quedará envuelto en un ambiente de expectativa y nerviosismo: México y Sudáfrica disputarán el primer partido del Mundial 2026.

El contexto no podría ser más simbólico, porque millones de aficionados aguardan el silbatazo inicial de una edición histórica de la Copa del Mundo, con el país anfitrión bajo la mirada de todo el planeta.

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Ante este escenario, se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) para anticipar cuál de las dos selecciones tiene mayores probabilidades de quedarse con la victoria. Se consultó tanto a Gemini como a ChatGPT, que entregaron argumentos y proyecciones basados en datos recientes, tendencias deportivas y factores contextuales.

Cuál selección es favorita, según la inteligencia artificial de Google

Gemini tiene como favorito a la selección mexicana. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Gemini entregó una predicción contundente: México vencerá a Sudáfrica 2-0 en el debut del Mundial. El modelo fundamentó su análisis en varios aspectos, comenzando por la solidez defensiva que ha exhibido el equipo dirigido por Javier Aguirre.

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Según la IA, la selección local concedió menos de un gol por partido durante su preparación y supo mantener el orden táctico incluso frente a rivales de alto nivel.

El segundo argumento de Gemini apunta al peso de la localía. El escenario del estadio Azteca y el empuje de la afición mexicana podrían asfixiar a los sudafricanos durante los primeros minutos, brindando al anfitrión la oportunidad de imponer condiciones.

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Qué peso tiene la historia de los debuts en mundiales para México

México es dirigida por Javier Aguirre. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Uno de los retos históricos de la selección mexicana ha sido la dificultad para ganar en sus partidos de estreno en Copas del Mundo. Gemini reconoce ese antecedente, pero advierte que la diferencia de nivel entre ambas plantillas en 2026 es amplia.

Según el modelo, el seleccionado de Javier Aguirre llega con una plantilla más experimentada y un proceso de trabajo consolidado que permite pensar en un inicio exitoso, rompiendo así la racha negativa en debuts.

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ChatGPT, en tanto, recuerda el empate 1-1 entre México y Sudáfrica en el Mundial de 2010 como el antecedente más relevante. A pesar de ello, sostiene que el contexto actual es distinto y favorece a los locales, especialmente por el impulso anímico de jugar en casa y el buen momento colectivo que atraviesa el equipo.

Cómo llegan México y Sudáfrica a este juego según la IA

Sudáfrica regresa a los mundiales luego de 16 años. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El análisis de inteligencia artificial destaca el contraste en los momentos que viven ambas selecciones. México registra seis victorias y dos empates en su fase de preparación, cifra que refleja una de las mejores rachas de la selección en los últimos años.

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Asimismo, Gemini subraya la goleada sobre Serbia (5-1) como una señal de la contundencia ofensiva recuperada por el conjunto nacional en 2026. Por el lado de Sudáfrica, la situación es opuesta.

El combinado dirigido por Hugo Broos arriba al torneo tras cinco encuentros sin conocer la victoria y con dificultades notorias para generar peligro en el área rival.

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Qué marcadores predice la inteligencia artificial para este partido

ChatGPT ve mayores probabilidades en que la selección latinoamericana gane el juego. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ambos modelos coinciden en que México parte como favorito para ganar en el debut del Mundial 2026. Gemini se inclina por un resultado de 2-0, mientras que ChatGPT prevé un triunfo más ajustado, con un marcador de 2-1.

El consenso entre ambas IA se apoya en la dinámica positiva del seleccionado mexicano, el peso de la localía y el momento complicado que atraviesa Sudáfrica.

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No obstante, ambos sistemas advierten que el fútbol suele ofrecer sorpresas y que la preparación específica de Sudáfrica para este partido podría equilibrar por momentos el trámite.

Aun así, la mayoría de los análisis previos, incluidos los generados por inteligencia artificial, otorgan ventaja a la selección mexicana en el arranque de la Copa del Mundo 2026.

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