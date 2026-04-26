Llaman para bajar los intereses de la tarjeta de crédito: esto debes hacer para evitar estafas

Las comunicaciones fraudulentas manipulan a las víctimas para que realicen actos como revelar números de cuentas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades como la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) han alertado sobre un nuevo método de fraude que afecta a titulares de servicios financieros. Ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes de entidades financieras y ofrecen reducir la tasa de interés de las tarjetas de crédito.

Esta modalidad, cada vez más frecuente, se aprovecha del desconocimiento y la necesidad de los usuarios que buscan aliviar sus deudas, y busca obtener información personal y financiera con fines delictivos.

Cómo los ciberdelincuentes engañan a las víctimas

De acuerdo con la FTC, las víctimas suelen recibir llamadas inesperadas en las que los estafadores prometen gestionar una gran reducción en la tasa de interés, bajo el argumento de que poseen mecanismos especiales o contactos privilegiados.

Los estafadores aprovechan la preocupación por las deudas y se presentan como intermediarios confiables para captar víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En realidad, estos supuestos beneficios no existen; el objetivo es obtener datos personales o el pago de sumas anticipadas a cambio de servicios que nunca se concretan. El ente regulador ha reiterado que este tipo de ofertas, cuando provienen de llamadas no solicitadas, constituyen una estafa.

Para aumentar su credibilidad, los estafadores suelen aportar datos que ya conocen, como los últimos dígitos del número de Seguro Social, el saldo de la tarjeta o el código postal. Esta táctica busca reforzar la idea de que la llamada es legítima y, en consecuencia, inducir a la víctima a compartir más información sensible.

Qué señales revelan que una llamada es una estafa

Una de las características más claras de estas estafas, según la FTC, es la solicitud de pagos por adelantado. Los usuarios deben saber que nunca se debe pagar antes de recibir ayuda real. Cualquier empresa que exija dinero por adelantado está infringiendo la ley.

Solicitudes de pago anticipado y presión para decidir rápido son señales frecuentes de engaño telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro indicio de estafa es la presión para tomar una decisión rápida, con frases como “la oferta solo es válida por tiempo limitado”. Se debe saber que las verdaderas entidades financieras no solicitan información sensible ni contraseñas por teléfono.

Cuando la llamada resulta inesperada y el interlocutor insiste en obtener datos personales o bancarios, lo más clave es cortar la comunicación y contactar directamente a la empresa, utilizando los canales oficiales.

Cómo deben actuar los usuarios ante estas llamadas fraudulentas

Los expertos sugieren rechazar cualquier oferta de reducción de tasas recibida por teléfono de manera inesperada. El usuario debe abstenerse de compartir información personal, como números de identificación, datos bancarios o contraseñas.

La mejor defensa es rechazar la oferta, no compartir datos y reportar el incidente ante las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el estafador posee algunos de estos datos y trata de obtener otros adicionales, la pauta a seguir es no continuar la conversación.

Si se recibe una propuesta de este tipo, la FTC aconseja anotar los detalles de la llamada y reportarla a las autoridades competentes. Existen plataformas oficiales en las que se pueden denunciar intentos de fraude, lo que ayuda a las agencias a monitorear y combatir estas prácticas.

Qué alternativas legales existen para bajar la tasa de interés de la tarjeta de crédito

Las únicas vías seguras para negociar una tasa más baja deben realizarse directamente con la entidad emisora de la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la tasa de interés de una tarjeta de crédito sí es posible, pero debe gestionarse directamente ante la entidad emisora. La FTC aclara que el titular puede llamar a la línea oficial de atención al cliente del banco o de la compañía emisora de la tarjeta y solicitar una evaluación de su tasa.

En algunos casos, el historial crediticio o el comportamiento de pago pueden ser factores considerados para otorgar una reducción. No existen atajos ni intermediarios legítimos que puedan garantizar mejores condiciones a cambio de un pago anticipado.

Asimismo, en caso de haber proporcionado información personal o bancaria en una llamada sospechosa, se debe actuar de inmediato. Lo más importante es contactar a la entidad financiera para informar el incidente y solicitar el monitoreo de la cuenta ante posibles movimientos irregulares.