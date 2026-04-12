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“Has ganado un premio”, “tu dinero está en riesgo” y más frases que revelan que una llamada es una estafa

Los ciberdelincuentes buscan que las víctimas proporcionen datos sensibles o realicen pagos bajo falsas promesas o amenazas de robo financiero

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Primer plano de un usuario joven preocupado sosteniendo su celular cerca del rostro.
Las comunicaciones fraudulentas suelen generar pánico y la acción inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas telefónicas han evolucionado y utilizan recursos sofisticados para engañar a sus víctimas. Una llamada inesperada con frases alarmantes como “has ganado un premio” o “tu dinero está en riesgo” puede convertirse en la puerta de entrada para el robo de datos personales y pérdidas económicas.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores recurren a técnicas de persuasión y manipulación emocional, buscando que las personas tomen decisiones apresuradas sin verificar la veracidad de la información recibida.

La FTC señala que estas llamadas pueden provenir de supuestas entidades bancarias, empresas de sorteos reconocidas o funcionarios de agencias gubernamentales.

El objetivo principal de estas comunicaciones fraudulentas es obtener pagos o información sensible, utilizando el miedo o la promesa de una recompensa inmediata.

Por qué una llamada que anuncia un premio suele ser un fraude

Un joven con chaqueta de mezclilla y mochila sonríe mientras habla por un teléfono celular en una calle peatonal frente a un café.
La víctima puede bajar la guardia al saber que recibirá un premio pero esto puede requerir un pago extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada en la que se anuncia que se ha ganado un premio puede ser tentador. La FTC advierte que estos anuncios, en la mayoría de los casos, forman parte de una estrategia para obtener dinero a través de supuestos cargos de impuestos, gastos de envío o procesamiento.

La persona que llama suele identificarse como representante de empresas conocidas para dotar de legitimidad al engaño. Según la FTC, nunca se debe pagar ninguna suma para reclamar un premio legítimo. “Si te dicen que hay que pagar un cargo para obtener tu premio, es una estafa”, enfatiza la agencia.

Estos ciberdelincuentes buscan que la víctima actúe rápidamente, presionando para que el pago se realice antes de que la persona tenga tiempo de reflexionar o investigar.

Qué pasa si los estafadores conocen información personal de la víctima

Preocupación, descontento, mensaje no agradable, redes sociales, disconformidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Debe generar sospecha que la persona detrás de la llamada conozca datos sensibles o pida información para verificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores pueden contar con datos básicos sobre sus víctimas, como nombre completo, dirección o detalles bancarios. Esta información puede haber sido obtenida a través de compras de bases de datos ilegales o filtraciones de seguridad.

Según la FTC, el hecho de que la persona que llama conozca ciertos detalles personales no garantiza la autenticidad de la llamada.

Muchas víctimas bajan la guardia al escuchar información precisa sobre sus cuentas o movimientos bancarios. La FTC subraya que los atacantes utilizan estos datos para ganar confianza y crear una sensación de urgencia, lo que facilita que la persona comparta información adicional o realice pagos injustificados.

Cuáles frases utilizan los estafadores para provocar miedo y manipular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La necesidad de no contar la situación a otras personas es señal de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las expresiones más usadas por los estafadores se encuentran: “su dinero está en riesgo”, “su cuenta será bloqueada”, “tiene una deuda pendiente de impuestos” y “sus beneficios terminarán hoy”.

Estas frases buscan generar pánico y confusión, impulsando a la víctima a actuar sin consultar a familiares o buscar asesoramiento externo. El aislamiento es un recurso clave para evitar que la persona reciba una segunda opinión y pueda detectar la estafa a tiempo.

De acuerdo con la FTC, los estafadores suelen sugerir no contarle a nadie sobre la llamada. “Ningún departamento contra el fraude legítimo te dirá que mantengas la llamada en secreto”, advierte la comisión.

Qué pasos sugieren las autoridades para protegerse de estafas telefónicas

Primer plano de una mujer joven con expresión preocupada, sosteniendo un teléfono negro en su oído izquierdo y su puño derecho apoyado en la frente.
Antes de colgar la llamada se deben realizar varias preguntas para su posterior validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere tomar medidas inmediatas ante cualquier llamada sospechosa. El primer paso consiste en obtener información básica, como el nombre de la empresa o banco que supuestamente llama, y luego cortar la comunicación.

Posteriormente, se debe verificar de manera independiente la información a través de canales oficiales, como aplicaciones o sitios web verificados.

Asimismo, es clave nunca utilizar números de teléfono que aparecen en buscadores, porque existen anuncios pagados por estafadores que pueden figurar en los primeros lugares.

La FTC aconseja utilizar solamente los contactos que aparecen en documentos oficiales, como extractos bancarios o el reverso de tarjetas. Otro punto clave es conversar con una persona de confianza antes de realizar cualquier pago o compartir información puede evitar pérdidas económicas.

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