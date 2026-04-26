Así es cómo las copias de seguridad y los centros de datos pueden salvar una empresa tras un ciberataque

El crecimiento de los ciberataques en Colombia y la región impulsa la demanda de copias de seguridad robustas y centros de datos resilientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las copias de seguridad y los centros de datos se ha transformado en un eje central para las empresas que buscan enfrentar el aumento de ciberataques en Colombia y la región. En un entorno digital donde los incidentes de seguridad superan los 36.000 millones de intentos anuales, según cifras recientes del MinTIC, garantizar la continuidad operativa y la protección de la información ya no es una opción, sino una condición para la supervivencia y competitividad empresarial.

El desafío, sin embargo, va más allá de prevenir ataques. Las organizaciones deben prepararse para recuperarse con rapidez cuando un incidente ocurre, poniendo a prueba la solidez de sus sistemas de respaldo y la capacidad de sus centros de datos. Esta doble estrategia —copias de seguridad robustas y centros de datos resilientes— es hoy un factor decisivo para la confianza de clientes y socios, así como para la reputación y la estabilidad financiera.

Cómo es la actualidad de ciberseguridad en las empresas

Según datos de Dell Technologies, solo el 36% de las organizaciones cuenta con una estrategia de ciber-resiliencia completamente establecida, mientras que más de la mitad considera que la alta dirección sobrevalora su nivel de preparación frente a una crisis.

Este exceso de confianza genera un “resilience debt”: una acumulación de vulnerabilidades latentes que se hacen evidentes durante una emergencia real. El 41% de las empresas reconoce que sus respaldos de datos no están suficientemente protegidos, un riesgo que puede traducirse en semanas de inactividad y pérdidas económicas considerables. En este contexto, la capacidad de recuperación se convierte en un indicador clave de madurez digital y operativa.

El 41% de las empresas reconoce que sus respaldos de datos no están suficientemente protegidos, lo que puede traducirse en pérdidas económicas considerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras, compartidas por Dell, muestran que el 97% de las organizaciones en América Latina reconoce la necesidad de fortalecer sus capacidades de seguridad, aunque el 66% aún concentra sus esfuerzos en la prevención más que en la recuperación. El aprendizaje que deja la experiencia reciente es claro: no basta con evitar el ataque, es imprescindible asegurar la posibilidad de reanudar operaciones, incluso en el peor escenario.

Por qué las las copias de seguridad sobre claves ante ciberataques

La copia de seguridad no es solo una solución técnica, sino una estrategia de contingencia que puede marcar la diferencia entre la recuperación y la quiebra. Casos como el ataque a Sony en 2012 demostraron que los ciberdelincuentes buscan no solo los sistemas activos, sino también las copias de respaldo, con el fin de impedir la restauración de la información y forzar el pago de rescates.

La eficacia de una copia de seguridad depende de varios factores: la frecuencia de las pruebas, la calidad de los datos, su aislamiento del entorno productivo y la rapidez con la que pueden ser restaurados.

Contar con respaldos almacenados en lugares separados —lo que en la práctica equivale a tener “la llave fuera de la casa”— es una analogía recurrente en el ámbito de la resiliencia cibernética. Solo así se garantiza que, ante un incidente, la empresa pueda acceder a una versión limpia de su información, libre de compromiso.

Las copias de seguridad aisladas e inmutables son clave ante ataques, ya que los ciberdelincuentes también buscan comprometer los respaldos de información.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia revela que el 59% de las organizaciones no logró recuperarse de su último simulacro de incidente, a pesar de contar con estrategias documentadas de resiliencia cibernética. Esta brecha entre teoría y práctica subraya la importancia de evaluar y optimizar continuamente los procedimientos de respaldo y recuperación.

El aislamiento físico y lógico de las copias —con tecnologías como la inmutabilidad y el almacenamiento fuera de línea— reduce la superficie de ataque y dificulta que los ciberdelincuentes accedan o alteren los respaldos. La automatización y la inteligencia artificial se suman como aliados para detectar fallos en los procesos de backup, identificar comportamientos anómalos y alertar sobre vulnerabilidades antes de que se conviertan en crisis.

Cuál es la importancia de los centros de datos resilientes

La resiliencia de los centros de datos no depende únicamente de la tecnología implementada, sino también de la cultura organizacional y la inversión en infraestructura.

Las empresas que han avanzado en la madurez de sus estrategias de ciber-resiliencia cuentan con arquitecturas validadas, certificaciones específicas y ecosistemas abiertos que permiten integrar soluciones adaptadas a sus necesidades.

Contar con centros de datos resilientes y una cultura organizacional enfocada en la ciber-resiliencia es esencial para la continuidad y reputación empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un centro de datos moderno debe ofrecer redundancia, segmentación de redes, monitoreo constante y, sobre todo, la capacidad de funcionar de manera autónoma en escenarios de contingencia. La existencia de bóvedas digitales permite almacenar copias de respaldo inalterables y garantizar su disponibilidad en caso de ataque.

El desafío no es solo técnico. El 56% de las organizaciones, según Dell, percibe que la alta dirección sobreestima el nivel de protección existente, lo que puede llevar a desviar recursos de las áreas críticas de recuperación hacia otras menos prioritarias.

Darle la importancia a la resiliencia cibernética debe llegar a todos los niveles de la empresa, especialmente en un contexto donde la exposición mediática y la pérdida de confianza pueden ser más dañinas que el propio ataque.