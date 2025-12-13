Spotify cada vez tiene más IA para todos: así funcionan las nuevas playlist

Spotify crea nuevas listas de reproducciones de acuerdo a su análisis de inteligencia artificial. (Spotify)

Spotify dio un nuevo paso en su estrategia de personalización al anunciar una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá crear listas de reproducción aún más ajustadas a los gustos y rutinas de cada usuario.

La novedad consiste en playlists generadas por IA que no solo tienen en cuenta lo que se escucha actualmente, sino todo el historial de uso de la cuenta desde el primer día, además de aceptar instrucciones escritas detalladas y ofrecer cierto control sobre cómo y cuándo se actualizan.

La función, que por ahora se encuentra en fase beta y está disponible únicamente en inglés para un grupo reducido de usuarios en Nueva Zelanda, amplía las capacidades que la plataforma ya había incorporado con su sistema de Radio por IA y con las listas personalizadas tradicionales. Según explicó la compañía, el objetivo es mejorar el descubrimiento musical y ofrecer recomendaciones que se adapten mejor a contextos específicos, como el ejercicio, el trabajo o el descanso.

A diferencia de las playlists automáticas que Spotify ha utilizado durante años —como las listas semanales o las mezclas diarias—, esta nueva herramienta introduce una lógica más profunda. El algoritmo no se limita a analizar los hábitos recientes, sino que revisa patrones acumulados a lo largo de toda la vida de la cuenta.

De esta forma, puede recuperar géneros, artistas o estilos que el usuario escuchaba en el pasado y combinarlos con preferencias actuales, generando listas que, según la empresa, reflejan una identidad musical más completa.

Uno de los aspectos más destacados de esta evolución es la posibilidad de interactuar con la IA mediante instrucciones escritas extensas. Hasta ahora, los comandos solían ser simples y poco precisos. Con el nuevo sistema, los usuarios pueden formular pedidos complejos, especificando duración, intensidad, ritmo o incluso la progresión emocional de la lista. Un ejemplo sería solicitar música energética para una rutina deportiva concreta y pedir que, hacia el final, las canciones reduzcan la intensidad para acompañar el enfriamiento.

Este nivel de detalle es posible gracias a un modelo de inteligencia artificial más avanzado, capaz de procesar múltiples variables al mismo tiempo. Según la información compartida por Spotify, la tecnología utilizada en estas “Prompted Playlists” tiene un mayor conocimiento del catálogo y una mejor comprensión del lenguaje natural, lo que permite interpretar solicitudes largas sin perder precisión. El resultado es una lista que no solo responde al pedido inicial, sino que se ajusta de manera más coherente a lo largo del tiempo.

Otra diferencia clave frente a las listas automáticas tradicionales es la frecuencia de actualización. Mientras que muchas playlists personalizadas se renuevan de forma semanal o diaria sin posibilidad de intervención, esta nueva herramienta permite decidir cada cuánto tiempo se incorporan canciones nuevas. De este modo, el usuario puede optar por listas estables o por otras que evolucionen constantemente, según el uso que les dé.

La compañía también subraya que esta función ofrece mayor transparencia y control sobre el algoritmo. Aunque la IA sigue siendo la encargada de seleccionar las canciones, el usuario puede influir activamente en el resultado final mediante ajustes y nuevos prompts. Esta interacción busca reducir la sensación de recomendaciones “opacas” y acercar el sistema a una experiencia más colaborativa.

Desde el punto de vista estratégico, el anuncio refuerza la apuesta de Spotify por la inteligencia artificial como eje central de su plataforma. En un mercado cada vez más competitivo, donde la oferta de música es prácticamente infinita, el desafío ya no es el acceso al contenido, sino la capacidad de guiar al oyente hacia aquello que realmente le interesa. Las herramientas de IA se presentan así como un diferencial clave frente a otros servicios de streaming.

Sin embargo, la expansión de esta tecnología será gradual. Por ahora, la función se limita a un entorno de prueba, tanto en idioma como en ubicación geográfica. Spotify no ha detallado fechas concretas para su lanzamiento global ni para su disponibilidad en otros idiomas, aunque adelantó que el despliegue dependerá de los resultados de esta etapa inicial y de la respuesta de los usuarios.