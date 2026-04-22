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Google celebra el Día de la Tierra con un doodle especial: este es su significado

Cada letra del logo está formada por imágenes reales captadas con Google Earth

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Google recuerda que este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra.
Google recuerda que este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. (Google)

Google se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra este 22 de abril con un doodle especial que rinde homenaje al planeta y a su diversidad natural. La ilustración, visible en la página principal del buscador, presenta una composición animada basada en imágenes reales de distintos ecosistemas del mundo, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente.

El diseño utiliza imágenes de Google Earth para formar cada una de las letras del logo. Cada carácter representa una región distinta del planeta, mostrando paisajes y maravillas naturales que reflejan la riqueza geográfica global. En concreto, el doodle incluye referencias a ubicaciones en Reino Unido, Canadá, Argentina, Papúa, Senegal e Indonesia, abarcando Europa, América del Norte y del Sur, Oceanía, África y Asia.

Un mensaje global desde la portada del buscador

Con esta iniciativa, Google refuerza su tradición de utilizar los doodles como una herramienta para destacar fechas relevantes y promover mensajes de interés global. En este caso, el foco está en la sostenibilidad y la necesidad de preservar los ecosistemas en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la degradación ambiental.

En el Día de la Tierra, recordamos la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad que tienen las empresas en proteger nuestro planeta. (Foto: Freepik)
Google usa los doodles para destacar fechas importantes en su buscador. (Foto: Freepik)

El Día Internacional de la Madre Tierra fue establecido oficialmente en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque su origen se remonta a 1970. Fue impulsado por el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien buscaba generar conciencia sobre problemas como la contaminación, la sobrepoblación y la pérdida de biodiversidad.

El origen de una conmemoración ambiental

La primera celebración del Día de la Tierra marcó un punto de inflexión en la agenda ambiental global. A partir de ese momento, comenzaron a surgir movimientos y políticas orientadas a la protección del entorno natural. Dos años después, en 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano sentó las bases para una mayor conciencia internacional sobre la relación entre los seres humanos y el planeta.

Desde entonces, la fecha se ha consolidado como un espacio para promover acciones sostenibles y reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente.

Las empresas tienen una gran responsabilidad en reducir su impacto ambiental y adoptar prácticas sostenibles para preservar nuestro hogar común, la Tierra. (Foto: Freepik)
El Día de la Tierra fue establecida oficialmente en el 2009 por las Naciones Unidas. (Foto: Freepik)

Qué es un doodle y cómo evolucionó

Los doodles de Google son modificaciones temporales del logotipo del buscador que se utilizan para celebrar eventos, fechas históricas o figuras relevantes. Su historia comenzó en 1998, cuando los fundadores de la empresa, Larry Page y Sergey Brin, alteraron el logo para indicar que estaban fuera de la oficina durante el festival Burning Man.

Desde entonces, estos diseños han evolucionado significativamente. A partir del año 2000 comenzaron a incluir animaciones y, con el tiempo, incorporaron elementos interactivos, juegos y experiencias multimedia. Hoy en día, los doodles son desarrollados por un equipo multidisciplinario de artistas, diseñadores e ingenieros, y se adaptan a distintas regiones del mundo.

De ilustraciones simples a experiencias digitales

En la última década, los doodles han integrado tecnologías más avanzadas, como videos, realidad virtual e inteligencia artificial, ampliando su alcance y posibilidades creativas. Además, iniciativas como “Doodle for Google” han permitido la participación de estudiantes, consolidando estos diseños como una plataforma de expresión cultural.

Google implementa los doodles desde el año 2000. REUTERS/Danielle Villasana/File Photo
Google implementa los doodles desde el año 2000. REUTERS/Danielle Villasana/File Photo

Hasta la fecha, se han publicado más de 5.000 doodles a nivel global, lo que los convierte en una de las formas más reconocidas de comunicación visual en internet.

Autos híbridos como movilidad sostenible

En el marco del Día de la Tierra, el sector automotriz en Colombia avanza hacia un modelo más sostenible, donde la eficiencia energética y la reducción de emisiones se convierten en prioridades. Este cambio se refleja en el crecimiento del mercado de vehículos híbridos, impulsado por una mayor conciencia ambiental de los consumidores y la necesidad de reducir el impacto de la movilidad en las ciudades.

En este contexto, propuestas como la Hyundai Tucson Híbrida destacan por integrar tecnologías como el frenado regenerativo y sistemas de propulsión dual que optimizan el consumo de combustible y disminuyen las emisiones. Desde la industria, se plantea que la innovación no solo debe mejorar la experiencia de conducción, sino también contribuir a la preservación del entorno.

Coche eléctrico, autos ecológicos, movilidad verde, infraestructura de recarga, transporte limpio, fuentes renovables, batería cargada, sostenibilidad, vehículos de bajo impacto, energía alternativa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los autos híbridos como modelo de sostenibilidad en la industria automotor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahorrar agua durante el lavado de ropa en casa

Por el Día de la Tierra, la atención se centra en cómo los hábitos cotidianos influyen directamente en el impacto ambiental, especialmente en el uso del agua, un recurso limitado pese a su aparente abundancia en el planeta. En el ámbito doméstico, actividades como el lavado de ropa representan un consumo significativo, lo que refuerza la necesidad de adoptar prácticas más responsables y eficientes dentro del hogar.

Ante este escenario, la tecnología aplicada a electrodomésticos, como la LG WashTower, surge como una aliada para reducir la huella hídrica y energética sin modificar la rutina diaria. Soluciones como sistemas de lavado inteligentes permiten optimizar el uso de recursos mediante ciclos más eficientes y automatizados, contribuyendo a disminuir el consumo de agua y energía.

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