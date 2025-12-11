Robot humanoide Optimus de Tesla cada vez se parece más a ti: las manos sorprendieron con su movimiento

Optimus, el robot de Tesla, destaca por el realismo de sus manos y su habilidad para reproducir con precisión movimientos humanos, como doblar los dedos o señalar. (Tesla / X: _ricburton)

Optimus, el robot humanoide de Tesla, ha llamado por el realismo de sus manos y su capacidad para imitar con precisión los movimientos humanos, como doblar los dedos o señalar con agilidad.

Este robot mide aproximadamente 1,73 metros y pesa cerca de 57 kilogramos. Está fabricado con materiales ligeros y utiliza el mismo tipo de baterías y actuadores presentes en los vehículos eléctricos de Tesla.

En demostraciones lideradas por Elon Musk, Optimus ha mostrado que puede agarrar objetos como bebidas, levantar paquetes pesados e incluso interactuar con niños, consolidando avances notables en robótica humanoide.

Cómo es Optimus de Tesla

Tesla define a Optimus como un “amigo humanoide” pensado para asistir de manera segura en tareas domésticas.

Durante su presentación, se destacaron ejemplos prácticos como recoger paquetes, regar plantas y realizar diversas labores en el hogar.

Entre sus posibles funciones también se encuentran la ayuda en la cocina, recordar la toma de medicamentos, recibir entregas en la puerta y ofrecer compañía interactiva, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la autonomía de los usuarios en su hogar.

Para adquirir un Optimus en casa, los interesados deberán esperar hasta 2026, año en que está prevista la producción a gran escala, según informó Elon Musk en X (antes Twitter).

Además, será necesario contar con un presupuesto estimado de entre USD 20.000 y USD 30.000, rango en el que se situará su precio a largo plazo. Musk sostuvo que este costo haría posible su acceso masivo en el futuro, además de ser inferior al de un automóvil.

“Creo que este será el producto más grande jamás creado, porque pienso que todo el mundo va a querer un Optimus”, afirmó Musk durante el evento “We, Robot”, donde también presentó el Cybercab.

Durante este evento, Optimus fue protagonista del entretenimiento: sirvió bebidas, jugó con los asistentes y realizó coreografías al ritmo de ‘Robot Rock’ de Daft Punk y ‘What is Love’ de Haddaway.

Elon Musk comparó al robot con figuras emblemáticas de la ciencia ficción, como R2D2 y C3PO de Star Wars, resaltando su potencial como asistente personal versátil.

En el pasado, se pensaba que Optimus estaría diseñado solo para desempeñarse en las fábricas de autos de Tesla, sin indicios de una versión orientada al hogar. No se esperaba que fuera apto para interactuar de manera segura en ambientes domésticos, especialmente en presencia de menores.

En We Robot, en el que se mostró en vivo a Optimus, Elon Musk también presentó el Cybercab, el taxi autónomo de Tesla. Este vehículo, cuya estética toma como referencia el Cybertruck, destaca por su diseño futurista y la ausencia de volante y pedales.

El Cybercab cuenta con puertas de apertura vertical y capacidad para dos pasajeros, proponiendo una alternativa innovadora para el transporte autónomo.

Optimus es un proyecto de mucho años en Tesla

El proyecto Optimus, bajo la dirección de Elon Musk, comenzó a vislumbrarse en 2021, cuando durante un evento apareció en escena una persona disfrazada de robot bailando, una insinuación sobre el desarrollo de un robot humanoide.

En 2022, Musk presentó el primer prototipo y expresó su objetivo de fabricarlo en masa, con un precio estimado por debajo de USD 20.000.

En 2023, Musk informó sobre avances significativos, como mejoras en las manos de Optimus, que ya podían manipular objetos delicados con precisión y levantar cargas pesadas, gracias a nuevos sensores y mejoras en el control de equilibrio.

Al principio, se pensaba que Optimus solo funcionaría en las plantas de Tesla. Sin embargo, en 2024, se presentó una versión más desarrollada durante un evento en vivo, donde Optimus sorprendió al servir cócteles y bailar.

Este último modelo refuerza la visión de Musk de un robot multifuncional y accesible, con un precio previsto entre USD 20.000 y USD 30.000, pensado tanto para la industria como para el hogar, y capacitado para interactuar de manera segura con niños.