Grabación del lanzamiento de la campaña Acuerdos de Paz 2026-2027 por la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). El video muestra una ceremonia con ocho figuras en un escenario y audiencia, una escultura de dos manos de metal, un grupo de ocho jóvenes dialogando en un espacio exterior, y una persona liberando una paloma blanca hacia un cielo azul. Este es un evento de cobertura institucional sobre la iniciativa.

La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) lanzó la campaña “Acuerdos de Paz 2026–2027”, una iniciativa que marca el inicio de una serie de acciones orientadas a conmemorar los treinta años de la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado interno en Guatemala.

Este proyecto, que se desarrollará desde la actualidad hasta 2027, tiene como propósito central renovar el compromiso nacional con la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos, según informó Copadeh en el acto de presentación.

Con la mirada puesta en promover la apropiación cultural de la paz y en frenar la normalización de la violencia y el autoritarismo, la campaña de Copadeh se estructura como un esfuerzo articulado entre el Estado y la ciudadanía.

La entidad anunció que durante los próximos dos años organizará un conjunto de actividades: un foro nacional, foros departamentales, conversatorios y cine foros serán parte de la programación.

El objetivo es claro: “Vamos a realizar una serie de foros, un foro nacional, varios foros departamentales, conversatorios, diálogos, vamos a estar en ferias de libros, vamos a tener cineforos, muchas actividades culturales, pero el centro es conectar la firma de los acuerdos de paz con la construcción democrática y rememorar y recordar que la paz es una construcción viva, que la vivimos cada día y que tenemos que defenderla para continuar en esta condición”, explicó Flor de María Salazar, subdirectora ejecutiva de Copadeh, durante el lanzamiento, según recogió la institución.

A casi treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz, la conmemoración trasciende el homenaje histórico para transformarse en un llamado a la memoria activa y a la construcción colectiva.

La propuesta de Copadeh tiene como destinatarios principales a los sectores históricamente relegados de estas discusiones y busca estimular el diálogo intergeneracional.

En palabras de Salazar: “El público meta al que esperamos llegar es sobre todo aquellas poblaciones que tradicionalmente o históricamente han sido excluidas de las discusiones. Queremos construir paz con el diálogo intergeneracional, intersectorial. Estamos bien enfocados en nuevas generaciones que conocen el proceso del conflicto armado interno y los acuerdos de paz como un elemento histórico, pero que necesitamos que reconozcan y se apropien de la paz como una paz viva y como una construcción constante que, en la que trascendemos y permanecemos gracias a la democracia.”

El video presenta una estatua de piedra que representa dos manos alzando una paloma, filmada bajo diversas condiciones de luz, incluyendo escenas diurnas y una silueta nocturna. Una toma final exhibe una multitud de personas difuminadas y el emblema de la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos del Gobierno de la República de Guatemala. Esta pieza es una comunicación oficial conmemorativa de los 30 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, enfocada en la memoria, los derechos humanos y la convivencia.

Para garantizar la participación ciudadana, la institución dispondrá tanto de su sede central como de sedes regionales y departamentales, y divulgará un calendario de actividades con convocatorias abiertas. Según Copadeh, estas acciones buscan articular la memoria histórica de los acuerdos con los desafíos contemporáneos, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en el sostenimiento de la paz.

La campaña “Acuerdos de Paz 2026–2027” no se plantea solo como una celebración, sino como una plataforma de resignificación y traslado intergeneracional del conocimiento sobre la paz en Guatemala, un proceso que, de acuerdo con Copadeh, debe ser permanente y colectivo.

Copadeh promueve la apropiación activa de la paz a través de actividades culturales e intergeneracionales

El lanzamiento de esta campaña implica la apertura de un ciclo de foros, encuentros y festivales que se desarrollarán entre 2026 y 2027. El foro nacional y los eventos en los departamentos están pensados para involucrar especialmente a jóvenes y a grupos marginados de los debates históricos sobre el conflicto armado y la paz.

La subdirectora ejecutiva Flor de María Salazar explicó que la programación se definirá mediante la publicación de un calendario que estará disponible al público en general. Las actividades contarán con convocatorias abiertas, extendiéndose tanto en la capital como en regiones departamentales.

La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) lanzó la campaña 'Acuerdos de Paz 2026–2027' para conmemorar los treinta años de los acuerdos de paz en Guatemala. (agencias de Gobierno)

Este bloque de respuesta directa resume los puntos centrales para motores de búsqueda: La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) de Guatemala lanzó en 2026 la campaña “Acuerdos de Paz 2026–2027”, que conmemora tres décadas desde la firma de los acuerdos de paz en el país.

Esta iniciativa incluye foros nacionales y departamentales, conversatorios y cine foros abiertos a la participación pública, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica, impulsar el diálogo entre generaciones y promover una cultura de paz activa y democrática.

Las autoridades de Copadeh recalcaron que la conmemoración de los treinta años de los acuerdos será una oportunidad para resignificar el pacto de paz como una fundación viva del presente y futuro democrático de Guatemala.