Tecno

Larry Ellison reveló cómo se abrió camino al éxito a pesar de todos sus fracasos: “No me arrepiento”

La trayectoria del fundador de Oracle muestra que el éxito muchas veces surge de caminos poco lineales

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Un hombre de mediana edad con barba, Larry Ellison, saluda con la mano izquierda levantada. Viste una camisa oscura. Al fondo, un letrero borroso con el logo de Oracle
Ellison sostiene que cada error puede convertirse en una ventaja futura si se aprende de él. (Reuters)

Larry Ellison, fundador de Oracle y una de las figuras más influyentes en la industria tecnológica, es claro sobre su relación con el fracaso. “He tenido muchos fracasos en mi vida, pero no me arrepiento de ninguno. He aprendido de ellos”, expresó en un discurso de graduación en la Universidad del Sur de California (USC).

Según el empresario, el arrepentimiento suele surgir cuando se asume el fracaso como una identidad personal y no como información útil. En vez de decir “soy un fracaso”, Ellison propone ver cada caída como un dato que puede transformarse en ventaja en el futuro.

Su enfoque no niega los errores, pero tampoco los convierte en una carga permanente. Para él, la clave es reconocer la falla, ajustar el rumbo y continuar, evitando que el error se repita por soberbia y usando cada experiencia como un peldaño para el aprendizaje.

Larry Ellison, un hombre con camisa negra, de pie frente a un gran logo rojo de Oracle en un escenario y pantallas oscuras en la parte inferior
El empresario recomienda no quedarse atrapado en el arrepentimiento tras un fracaso. (Reuters)

Ellison traslada su filosofía a la innovación empresarial, especialmente en el sector tecnológico donde actúa hace décadas. En este entorno, equivocarse rápido y corregir puede resultar más valioso que buscar la perfección desde el principio. El empresario subraya que el verdadero problema no es fallar, sino no aprender y persistir en el mismo error. Para quienes lideran proyectos de alto riesgo, el aprendizaje ágil a partir de los errores se convierte en una herramienta de mejora continua.

La trayectoria de Larry Ellison

Nacido en 1944, Larry Ellison cofundó Oracle en 1977 y fue su CEO hasta 2014. Desde entonces, se mantiene como presidente ejecutivo y director de tecnología (CTO), con influencia directa en la estrategia de la compañía. Bajo su liderazgo, Oracle se consolidó como uno de los gigantes del software, con relevancia mundial en el sector de bases de datos y, en la última década, en servicios de nube.

La carrera de Ellison destaca por su carácter poco convencional. Tomó decisiones arriesgadas, mantuvo una actitud competitiva y forjó su trayectoria en un campo donde la innovación suele surgir de intentos fallidos y reinicios constantes. Su visión convierte el fracaso no en el opuesto del éxito, sino en una etapa frecuente en la ruta hacia soluciones que funcionan.

Según Ellison, en tecnología es más útil corregir rápido que buscar la perfección desde el inicio. REUTERS/Robert Galbraith/File Photo
Según Ellison, en tecnología es más útil corregir rápido que buscar la perfección desde el inicio. REUTERS/Robert Galbraith/File Photo

Cómo se convirtió Ellison en la persona más rica del mundo

El ascenso de Larry Ellison a la cima del mundo financiero en septiembre de 2025 marcó un hito sin precedentes en la historia de Silicon Valley. Tras décadas de ser una figura central en el sector tecnológico, el cofundador de Oracle logró lo impensable al desbancar a Elon Musk, alcanzando una fortuna récord que rozó los USD 400.000 millones.

Este fenómeno fue impulsado por un crecimiento explosivo del 41% en las acciones de su compañía en una sola jornada, tras presentar resultados financieros que confirmaron a Oracle no solo como un gigante de las bases de datos, sino como el nuevo eje gravitacional de la infraestructura para la Inteligencia Artificial a nivel global.

Este sorpresivo liderazgo fue el resultado de una metamorfosis estratégica donde la “vieja guardia” del software demostró su vigencia frente a los nuevos titanes. Bajo la visión de un Ellison de 81 años, Oracle selló alianzas críticas con OpenAI y Google, posicionando sus centros de datos como la columna vertebral necesaria para el entrenamiento de los modelos de IA más avanzados.

Larry Ellison
Para Ellison, el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino una etapa necesaria en el proceso de crear algo significativo. (Reuters)

En una era definida por la volatilidad, el dominio de Ellison representó la consolidación definitiva de la nube como el recurso más valioso del siglo XXI, transformando una empresa fundada en los años 70 en el activo más rentable de la economía moderna.

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