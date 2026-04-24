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Masters 1000 de Madrid: se completa la segunda ronda con destacada presencia argentina

Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo salen a escena en busca de la tercera ronda. Orden de juego y cómo ver el partido en vivo

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Francisco Cerúndolo debita en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo debita en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)

Con la presencia de los tenistas argentinos, se completará la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo. Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo buscarán seguir avanzando. Toda la jornada se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del ranking mundial, debutará directamente en la fase de 64 por su condición de cabeza de serie. El porteño, de 27 años, enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (60°), quien viene de superar en tres parciales al estadounidense Marcos Giron (76°).

El historial indica que se cruzaron en seis oportunidades, todas sobre arcilla, con ventaja de 4-2 para el argentino. El último antecedente fue en las semifinales del ATP 250 de Santiago, donde el triunfo quedó en manos del germano. El encuentro abrirá la jornada en la cancha 5, no antes de las 6:00 (hora argentina).

Cabe destacar que el mayor de los Cerúndolo deberá defender los 200 puntos obtenidos en la edición pasada, cuando alcanzó las semifinales tras vencer al alemán Alexander Zverev (3°) y luego caer ante el estadounidense Taylor Fritz (7°).

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (67°), quien superó en su debut al alemán Daniel Altmaier (55°) por un doble 6-4, afrontará un exigente compromiso ante el ítalo argentino Luciano Darderi (22°), campeón este año en Santiago y finalista en el Argentina Open.

En el circuito ATP Tour se enfrentaron en dos ocasiones, con una victoria por lado. El último cruce tuvo lugar en el ATP de Río de Janeiro, con triunfo para el argentino.

A su vez, Mariano Navone (45°), en alza tras conquistar su primer título en el circuito en Bucarest y luego de vencer al portugués Nuno Borges (49°) en su presentación en la capital española, se medirá por primera vez con Alexander Zverev (3°), segundo preclasificado y campeón en la Caja Mágica en 2018 y 2021.

El jugador de Hamburgo aún no logró títulos en la temporada, aunque alcanzó las semifinales del Australian Open, además de firmar destacadas actuaciones en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo, y en el ATP de Múnich. El duelo se disputará en el tercer turno de la cancha Manolo Santana, no antes de las 11:00.

Por último, Camilo Ugo Carabelli (57°) volverá a presentarse en el certamen tras debutar con una victoria ante el francés Gael Monfils (200°), quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal en su temporada de despedida. En la siguiente instancia enfrentará al italiano Flavio Cobolli (16°), reciente finalista en Múnich. Será el primer enfrentamiento entre ambos. El partido se jugará en el cuarto turno de la cancha 4, no antes de las 10:30.

Los jugadores argentinos que se clasificaron para la tercera ronda fueron Tomás Etcheverry (29°) superó en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner (83°) por 6-4 y 6-4. Ahora aguarda por el croata Dino Prizmic (87°). Mientras que Thiago Tirante (75°) dio el golpe al vencer al estadounidense Tommy Paul (18°) por 7-5 y 6-4 y ahora jugará con el británico Cameron Norrie (23°).

Además, Solana Sierra protagonizó uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar a la polaca Magdalena Fręch por 6-2 y 6-4 en la segunda ronda del Madrid Open.

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