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EA Sports FC revela el equipo ideal de la temporada en la Premier League: ¿tu jugador favorito fue elegido?

El debate sobre los 11 titulares continúa en las plataformas digitales del juego

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EA Sports FC 26
El once ideal de EA SPORTS FC™ 26 incluye a Gabriel, defensor brasileño del Arsenal, como uno de los destacados de la temporada. (EA Sports)

EA Sports presentó el Equipo de la Temporada oficial de la Premier League en EA SPORTS FC 26, destacando a los futbolistas que mostraron un alto rendimiento a lo largo de la competencia. El anuncio genera debate entre aficionados y la comunidad gamer, que discute en redes sociales los méritos de los elegidos y las ausencias.

Presencia latinoamericana y diversidad de clubes

El Equipo de la Temporada incluye a figuras latinoamericanas como Gabriel (Arsenal, Brasil) y Bruno Guimarães, reconocidos por su desempeño en la liga inglesa. Enzo Fernández también figura entre los mejores de sus respectivas competiciones en la EFL, consolidando el aporte latino en el fútbol británico.

El once ideal de la Premier League en EA SPORTS FC™ 26

El once ideal, ordenado por posición, refleja una mezcla de talento internacional y clubes protagonistas de la Premier League:

  • Arquero y defensas: Gianluigi Donnarumma (Manchester City, Italia) Jurriën Timber (Arsenal, Países Bajos) William Saliba (Arsenal, Francia) Gabriel (Arsenal, Brasil) Marc Cucurella (Chelsea, España)
  • Mediocampistas: Dominik Szoboszlai (Liverpool, Hungría) Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)
  • Delanteros: Rayan Cherki (Manchester City, Francia) Erling Haaland (Manchester City, Noruega) Antoine Semenyo (Manchester City, Ghana)
EA SPORTS FC 26
Cuatro jugadores del Manchester City figuran en el 11 ideal. (EA Sports)

Este equipo reúne a jugadores de Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester United, reflejando la competitividad y el nivel internacional de la liga.

Debate y participación de la comunidad

El anuncio de los Equipos de la Temporada en EA SPORTS FC™ 26 y la versión Mobile se realiza semana a semana, lo que mantiene activo el debate entre aficionados. Las redes sociales de EA SPORTS FC™ son espacio de intercambio de opiniones sobre los XI titulares, alimentando la pasión y la discusión sobre quiénes merecían un lugar en el equipo ideal.

Novedades en EA SPORTS FC™ 26 ICONS Edition

Para celebrar el Equipo de la Temporada, EA Sports lanzó la edición ICONS del juego, que incluye un Pack Inicial de Oro con un equipo completo de jugadores intransferibles de valoración 84 o superior. Además, ofrece la oportunidad de seleccionar entre futbolistas ÍCONO o Héroe con valoración de 91 de GLB, permitiendo a los usuarios elegir entre defensas, mediocampistas y atacantes destacados de las campañas de FUT hasta marzo de 2026.

EA Sports FC 26
El nuevo equipo puede utilizarse en la edición ICONS de EA SPORTS FC™ 26, con ventajas exclusivas para los jugadores. (EA Sports)

La revelación del Equipo de la Temporada y las novedades en EA SPORTS FC™ 26 mantienen el interés de la comunidad futbolera y gamer, que sigue de cerca la evolución de los reconocimientos y las nuevas opciones para armar su plantilla soñada.

EA Sports FC y la temporada 2026

EA Sports FC es la marca sucesora de la icónica saga FIFA, nacida tras la finalización del vínculo de décadas entre Electronic Arts y el organismo rector del fútbol mundial. Lejos de perder relevancia, esta franquicia se ha consolidado como el ecosistema de fútbol interactivo más grande del planeta, manteniendo las licencias oficiales de más de 19.000 jugadores, 700 equipos y las ligas más prestigiosas como la Champions League y la Libertadores.

Su propuesta no solo se limita a la simulación deportiva, sino que busca ser una plataforma integral de “cultura futbolística” que conecta el deporte real con el digital a través de una jugabilidad ultra-realista impulsada por tecnologías de captura de movimiento de última generación.

El sistema de calificaciones de futbolistas se actualiza con datos reales, evaluando a más de 20.000 jugadores para mayor autenticidad. (EA)
El juego tiene licencia de más de 19.000 jugadores. (EA Sports)

Para la temporada 2026, el título ha dado un salto cualitativo al centrarse en la personalización extrema y el realismo táctico mediante la introducción de Arquetipos inspirados en leyendas históricas. Esta entrega destaca por su sistema de IA renovado, específicamente en los guardametas, que ahora utilizan aprendizaje automático para anticipar jugadas de forma más humana.

Asimismo, la temporada 26 ha democratizado la competencia con el nuevo modo Challengers en Ultimate Team, permitiendo que jugadores de todos los niveles participen en torneos estructurados, mientras que los modos Carrera y Clubes han recibido un enfoque “Auténtico” que prioriza la fidelidad táctica y el desarrollo individual de los futbolistas sobre la velocidad arcade tradicional.

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