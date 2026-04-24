Economía

Alejandro Werner: “Con cuatro años de prudencia, Argentina puede salir del FMI”

En Infobae al Regreso, el exdirector del FMI explicó los requisitos para que el país deje atrás siete décadas de acuerdos y condicionamientos, y analizó los avances y desafíos del vínculo con el organismo bajo el actual gobierno

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Alejandro Werner sostiene que Argentina puede salir del FMI si mantiene la disciplina fiscal durante cuatro años de gestión estable

El economista Alejandro Werner analizó los 70 años de vínculo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso.

Durante el intercambio, Werner detalló que el crédito vigente para el país representa el 1.000% de la cuota argentina dentro del organismo y describió los desafíos para alcanzar una salida definitiva de la dependencia financiera. Además, el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI anticipó la presentación de su libro “La Argentina en el Fondo”, escrito junto a Martín Kanenguiser, donde revela episodios inéditos de las negociaciones y el funcionamiento interno del Fondo.

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Setenta años de una relación compleja: la visión de Alejandro Werner

“El crédito argentino es como de 1.000% de la cuota”, precisó Werner al dimensionar la magnitud del acuerdo vigente con el FMI. Explicó que, si bien la suma es inédita en la historia argentina, existen antecedentes aún más extremos en Europa: “El crédito a Grecia durante la crisis financiera global fue mucho más grande como proporción de la cuota, igual que el de Portugal”.

Werner remarcó la lógica institucional: “El Fondo Monetario es una cooperativa. Los dueños del Fondo son los países”. Según su perspectiva, la imagen del FMI como un ente ajeno y hostil responde a “ciertas concepciones equivocadas de cómo funciona la institución y cómo interactúa con Argentina y con los países”.

Werner resalta que el FMI otorga préstamos con tasas de interés inferiores a las ofrecidas por los bancos convencionales (REUTERS/Johannes P. Christo)
Werner resalta que el FMI otorga préstamos con tasas de interés inferiores a las ofrecidas por los bancos convencionales (REUTERS/Johannes P. Christo)

Frente a la pregunta sobre si el organismo es el último recurso para un país en crisis, Werner aclaró: “Cuando tus fuentes tradicionales de crédito se cierran porque los mercados no confían que el país tiene las condiciones para repagar, hay dos alternativas: o recortar todos los gastos, lo cual puede generar una recesión muy severa, o acudir a los organismos multilaterales, principalmente al Fondo Monetario”. Añadió que, lejos de ser el prestamista más caro, “el Fondo te presta a una tasa probablemente menor que la que te venían prestando los bancos”.

El debate por la soberanía y el rol político del FMI en Argentina

Consultado sobre las críticas en torno a la supuesta pérdida de soberanía, Werner sostuvo: “Esa percepción es equivocada en la medida que el país ambiciona regresar a los mercados financieros internacionales”. Aseguró que la condicionalidad que impone el Fondo responde a una lógica de mercado: “Lo que pide el Fondo es muy parecido a lo que los participantes en el mercado creen que es bueno”.

Al analizar los ciclos políticos y la implementación de los acuerdos, recordó los momentos de mayor tensión durante la gestión de Mauricio Macri: “Con Luis Caputo hubo fricciones importantes, sobre todo cuando estuvo en el Banco Central”. Para Werner, uno de los errores técnicos fue “no poner controles de capitales antes, porque el riesgo político era tan grande”.

Además, describió cómo el Fondo evalúa la capacidad de pago de un país: “Hay una evaluación de la capacidad del gobierno, capacidad política y técnica de implementar las medidas. En esa evaluación, la relación con el equipo económico es clave”.

Sobre el período de Alberto Fernández, explicó que el FMI “minimizó su capacidad de negociación” y que “se podía imponer, apretar un poco más”. Sin embargo, reconoció que “con el gobierno actual, el Fondo trae un déficit de credibilidad por lo que hizo antes”, y destacó: “En lo fiscal, Milei ha hecho más de lo que el Fondo le hubiese pedido”.

(Infobae en Vivo)
Según el exdirector del FMI, la imagen negativa del Fondo responde a percepciones erróneas y falta de comprensión sobre su funcionamiento (Infobae en Vivo)

El futuro: ¿Es posible una Argentina sin el Fondo Monetario?

Werner consideró viable que el país salga de la órbita del FMI: “Claro que sí, porque ya hay un presente de Perú sin el Fondo, de Chile, de México”. Señaló que la condición central es la continuidad de políticas fiscales prudentes: “Si Argentina tiene cuatro años más de un gobierno fiscalmente prudente, independientemente de quién sea el presidente, y mantiene algunas reformas monetarias, probablemente se puede transitar ahí”.

El economista remarcó la experiencia de estabilidad en otros países de la región, citando a Perú: “Hace 19 años, Julio Velarde es el presidente del Banco Central de Perú. Emitió cero pesos para financiar al Estado”. Contrastó esa situación con la dificultad argentina para sostener la independencia de su banco central.

Durante la presentación del libro en la Feria del Libro, Werner y Kanenguiser propusieron abrir el debate sobre el verdadero rol del FMI en la Argentina: “Valía la pena escribir un libro donde contara lo que vi y tratar de ver dónde está el equilibrio entre donde cree la Argentina que está el Fondo y donde tal vez creía yo como funcionario del Fondo”.

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