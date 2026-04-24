Kicillof debutó como presidente del PJ bonaerense con críticas a Milei y un pronunciamiento por CFK y De Vido

Kicillof escoltado por el ministro Andrés Larroque al llegar a la reunión del PJ bonnaerense (Aglaplata)

Axel Kicillof inauguró su presidencia al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un acto que sugiere un paso más en su construcción política en vistas a la elección del año que viene. Para eso, el gobernador se rodeó de tres dirigentes que llevarán el pulso del partido, tras la conducción del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner: se trata del intendente de La Plata, Julio Alak, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quienes tuvieron despliegue propio en la tarde de este viernes en la sede central del PJ, situada en la capital provincial. “Va a ser un partido de puertas abiertas. Eso lo digo porque literalmente va a estar la posibilidad de participar de actividades acá en el partido, tanto los afiliados como el público en general y también autoridades del partido de los ciento treinta y cinco distritos”, adelantó.

Este viernes se proclamaron a las nuevas autoridades: Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido.

La reunión de este viernes llegó tras el ida y vuelta de la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Como se conoció a través de la filtración de un chat que integran intendentes del peronismo, Kicillof y algunos funcionarios, Mendoza le deseó un pronta recuperación a Bianco y le recordó que el cuadro de apendicitis que padeció fue el mismo que tuvo la expresidenta Cristina Kirchner, pero que él lo atravesó en Barcelona y CFK presa. Además enfatizó que el gobernador bonaerense no le mandó ningún mensaje a la líder del Partido Justicialista a nivel nacional tras aquella situación y que hubiera sido -en mayúsculas- HUMANO. Este viernes, Bianco contestó: “No quiero referirme mucho porque me pareció bastante penoso y patético todo el evento, toda la situación. Y mucho más que después se haya filtrado a la prensa”.

Mayra Mendoza al retirarse de la sede del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires

Mayra Mendoza es consejera por la Tercera sección electoral. Este viernes participó de la reunión en la que hizo un pedido de moción por la libertad de Cristina Kirchner. Fueron Fernanda Raverta, consejera por la Quinta sección, y Ariel Archanco, consejero por la Octava sección, quienes pidieron que el partido se pronuncie en pos de la libertad de la expresidenta.

Luego, al salir del encuentro, Mendoza aseguró: “Cristina está injustamente detenida. Es una proscripción nuevamente al peronismo y este consejo se ha comprometido a trabajar por Cristina Libre. No es un lema o un concepto vacío, ni de fanáticos ni nada por el estilo. Tiene que ver con que podamos recuperar una justicia independiente en la Argentina para poder recuperar un proyecto de país y también un programa de gobierno que nos haga salir de la destrucción que está generando Mieli”. Se retiró antes de que el gobernador hablara a modo de cierre del encuentro.

El documento oficial refiere: “El peronismo bonaerense repudia la condena y proscripción de la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y exige su liberación. Así como también reiteramos el pedido humanitario por la situación del compañero Julio De Vido.

Axel Kicillof junto a Magario, Otermín, Alak y Cascallares

Kicillof llegó a la conducción del PJ de la provincia que gobierna luego de seis años al frente del Ejecutivo. Con la victoria electoral de septiembre, un grupo de intendentes y dirigentes empezaron a trabajar la posibilidad de que el mandatario quedase al frente del órgano partidario. Fue una negociación intensa. En principio, cuentan quienes lo rodean; al gobernador no le interesaba demasiado estar al frente del partido. Luego lo empezó a evaluar siempre y cuando le garantizaran un escenario de unidad o, al menos, de no someterse a una interna. Cuando hubo una especie de acuerdo con el kirchnerismo terminó aceptando. “Hoy es una asunción de un partido justicialista victorioso que ganó la provincia de Buenos Aires”, enfatizó Bianco antes de que empiece la reunión. El ministro de Gobierno no forma parte del consejo partidario.

En la reunión, que se realizó en el sexto piso de la sede provincial, habló un consejero por cada sección electoral y por cada rama. Allí, los representantes partidarios plantearon las distintas realidades que atraviesan sus regiones. El eje rector fue las dificultades económicas y de gestión que atraviesan responsabilizando al gobierno nacional de la situación.

Testimonios que luego se materializaron en un documento oficial. “El actual modelo de Milei no es más que un plan de asfixia que atenta contra la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación, pilares innegociables de nuestra doctrina”, plantea el texto que se difundió luego.

En el marco de contraponer con acciones al gobierno de Javier Milei, el PJ también acordó acompañar a la CGT a la movilización que hará el jueves 30 de abril por el Día del Trabajador.