Panamá detiene a ciudadano cubano requerido por Estados Unidos por trata y explotación sexual

El ciudadano cubano fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomado del MP

Un ciudadano de nacionalidad cubana fue detenido en Panamá tras ser requerido por Estados Unidos por múltiples delitos graves, en una operación ejecutada por la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, que refuerza el papel del país como punto clave en la cooperación internacional contra el crimen organizado.

La aprehensión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con apoyo de funcionarios del Servicio Nacional de Migración, justo cuando el individuo intentaba ingresar al país en un vuelo procedente de Paramaribo, Surinam, confirmando nuevamente que esta terminal aérea concentra la mayoría de las capturas vinculadas a alertas internacionales.

Según las autoridades estadounidenses, el detenido está presuntamente vinculado a una estructura criminal transnacional, dedicada a la trata de personas, tráfico sexual, tráfico ilícito de migrantes, extorsión y acoso cibernético, delitos que forman parte de las investigaciones en curso en territorio estadounidense.

De acuerdo con las pesquisas, la organización habría operado mediante un esquema de captación de mujeres bajo engaño, financiando su traslado irregular a través de distintos países para posteriormente someterlas a explotación sexual mediante amenazas, coerción, endeudamiento fraudulento y violencia psicológica.

El detenido es requerido por Estados Unidos por delitos de trata y explotación sexual. (Foto cortesía Impacto Latino).

Las autoridades también señalaron que el sospechoso utilizaba herramientas digitales y redes sociales para mantener control sobre sus víctimas, incluyendo intimidación, extorsión y la difusión de material íntimo, prácticas que evidencian la evolución de estas redes hacia esquemas que combinan delitos físicos y cibernéticos.

El caso se suma a una serie de detenciones recientes en Panamá de ciudadanos requeridos por Estados Unidos, lo que refleja una tendencia creciente en la cooperación judicial entre ambos países y en el uso de alertas internacionales para ubicar a individuos vinculados a delitos de alto impacto.

Uno de los casos más relevantes es el del ciudadano iraní Reza Dindar, detenido en el Aeropuerto de Tocumen en julio de 2025 y extraditado el 16 de abril de 2026, quien enfrenta nueve cargos federales en Seattle por conspiración, contrabando y lavado de dinero, en un esquema para evadir sanciones comerciales mediante el envío ilegal de tecnología hacia Irán.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Dindar utilizó una empresa en China para adquirir componentes de sonar militar en Estados Unidos, declarando falsamente su destino final, lo que podría acarrearle una pena de hasta 20 años de prisión, en uno de los casos más complejos de evasión de sanciones en la región.

El ciudadano iraní Reza Dindar fue detenido en Tocumen en 2025 y extraditado a Estados Unidos en abril de 2026. Tomada de la Embajada de EU en Panamá

En el primer trimestre de 2026, Panamá también ejecutó la extradición de ciudadanos extranjeros vinculados a delitos comunes, incluyendo un ciudadano hondureño solicitado por secuestro y un dominicano requerido por violación sexual infantil, ambos entregados a la justicia estadounidense en enero.

A estos se suma el caso de Dallas Pokornik, ciudadano estadounidense conocido como el “falso piloto”, quien fue deportado tras determinarse que había cometido fraudes y estafas utilizando identidades falsas, afectando a múltiples empresas del sector aeronáutico.

Actualmente, otros procesos se mantienen en curso, como el de alias “Monito”, ciudadano colombiano vinculado al Clan del Golfo, cuya extradición por narcotráfico y blanqueo de capitales se encuentra en su fase administrativa final, siendo considerado una pieza clave en rutas de droga hacia Estados Unidos.

También permanece bajo investigación una ciudadana vinculada a una red de estafas inmobiliarias, capturada en Panamá y requerida por el Distrito Sur de Florida, en un caso que involucra un esquema de fraude electrónico que habría generado pérdidas superiores a los $2 millones.

El Aeropuerto de Tocumen es el principal punto de captura de personas requeridas por Interpol en el país. REUTERS/Aris Martinez

De acuerdo con datos operativos, cerca del 85% de las detenciones vinculadas a alertas de Interpol en Panamá ocurren en el Aeropuerto de Tocumen, lo que consolida a esta terminal como el principal punto de control en la detección de personas buscadas internacionalmente.

Las autoridades panameñas han fortalecido además el uso del mecanismo de “extradición simplificada”, que permite reducir los tiempos de entrega cuando el detenido acepta voluntariamente su traslado, agilizando los procesos judiciales entre países.

En paralelo, se ha identificado un incremento en las solicitudes internacionales relacionadas con delitos cibernéticos, evasión de sanciones comerciales y redes de trata de personas, además de los casos tradicionales de narcotráfico, lo que evidencia la transformación del crimen organizado.

Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni detalles adicionales sobre el proceso de extradición, pero se espera que en los próximos días se definan los procedimientos legales para su entrega a Estados Unidos, donde deberá enfrentar los cargos en su contra.