Apple corrige una vulnerabilidad en Signal con la actualización iOS 26.4.2

El fallo de seguridad, identificado como CVE-2026-28950, permitía acceder a mensajes supuestamente eliminados. (Europa Press)

Apple ha lanzado una actualización de seguridad para iOS 26.4.2 y iPadOS 26.4.2 que soluciona un problema crítico recientemente identificado. La vulnerabilidad permitía que mensajes eliminados de aplicaciones de mensajería como Signal pudieran ser recuperados desde el historial de notificaciones del iPhone.

Esta corrección busca reforzar la privacidad de los usuarios y evitar que información sensible permanezca almacenada en el sistema después de haber sido borrada.

Actualización iOS 26.4.2: solución a la recuperación de mensajes eliminados en Signal

El fallo de seguridad, identificado como CVE-2026-28950, permitía acceder a mensajes supuestamente eliminados por medio del historial de notificaciones ‘push’ localmente guardadas en el dispositivo. Incluso después de borrar la aplicación de mensajería, era posible para herramientas forenses recuperar esas notificaciones y acceder a contenido sensible, como ocurrió en una reciente investigación del FBI.

La actualización más reciente de iOS y iPadOS puede instalarse en iPhone 11 en adelante y en iPads de las últimas generaciones. (Composición Infobae: Europa Press / Imagen Ilustrativa)

La actualización de Apple implementa una gestión más rigurosa de los datos en el historial de notificaciones, evitando que mensajes marcados para eliminación puedan conservarse de forma inesperada en la base de datos del sistema operativo.

Alcance de la actualización y mejoras de privacidad en Signal

La nueva versión de iOS y iPadOS está disponible para modelos iPhone 11 y posteriores, así como para iPads de generaciones recientes, incluyendo iPad Pro, iPad Air, iPad y iPad mini.

Esta medida de seguridad evita que los mensajes eliminados en aplicaciones como Signal permanezcan ocultos en el sistema, reforzando la protección ante intentos de recuperación no autorizada.

Signal es una aplicación de mensajería instantánea gratuita y de código abierto, enfocada en la privacidad extrema y la seguridad de los usuarios. SIGNAL

Cabe señalar que Signal, por su parte, ofrece a los usuarios la opción de configurar el contenido mostrado en las notificaciones, permitiendo ocultar tanto el nombre del contacto como el texto del mensaje. Esta función añade una capa adicional de privacidad y puede ser activada directamente desde los ajustes de la aplicación, reduciendo aún más el riesgo de exposición de información sensible a través de notificaciones.

Con este parche, Apple reafirma su compromiso con la privacidad de los usuarios, cerrando una brecha que ponía en riesgo la confidencialidad de los mensajes en dispositivos iOS.

Siri en iOS 27 podría estrenar una interfaz renovada y mayor integración de IA

El cartel oficial de la WWDC 2026 de Apple ha resultado ser más revelador de lo que parecía a simple vista. Según el periodista Mark Gurman, el número “26” iluminado en el cartel no era solo un recurso estético, sino que anticipaba la nueva interfaz de Siri en iOS 27. Al activar el asistente, los usuarios verán un campo de texto con la frase “Search or Ask” y un efecto de cursor luminoso, replicando el estilo visual del propio anuncio.

A nivel de experiencia, se espera que Siri deje de ser una función puntual y pase a ocupar un rol central en el sistema operativo. Además del campo de texto renovado, se proyecta la incorporación de una sutil iluminación alrededor de la Dynamic Island durante el uso de Siri, así como en la barra de búsqueda de la nueva aplicación del asistente, que vendrá preinstalada en iOS 27.

El objetivo principal de Apple con esta actualización es que Siri evolucione hacia un asistente más proactivo y útil, capaz de mantener conversaciones largas y almacenar el historial de interacciones, alejándose del modelo actual de respuestas breves y efímeras.

Esta integración más profunda de la inteligencia artificial pretende que los usuarios perciban a Siri como una herramienta indispensable en la experiencia diaria con sus dispositivos.

Sin embargo, aún queda por resolver cómo se adaptarán estos cambios visuales en dispositivos que no cuentan con la Dynamic Island, como los iPhone con Notch o los iPad y Mac, donde no existe un área específica para las animaciones de Siri. La confirmación de cómo se implementará este rediseño se conocerá finalmente durante la presentación oficial en la próxima WWDC.