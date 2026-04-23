Sin WhatsApp a partir del 1 de mayo de 2026: estos celulares Android y modelos iPhone serán los afectados

Desde el 1 de mayo de 2026, algunos celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp porque solo funcionará en versiones recientes de Android y iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de mayo de 2026, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp, ya que la aplicación solo funcionará en ciertas versiones de Android y en iPhone, iOS.

Actualmente, WhatsApp ofrece soporte para teléfonos con Android 5.0 o superior y para iPhone con iOS 15.1 o superior. Sin embargo, a partir del 8 de septiembre de 2026, solo serán compatibles los dispositivos con Android 6 o versiones posteriores.

Qué modelos de iPhone se quedan sin WhatsApp

Los modelos de iPhone que se quedan sin WhatsApp, ya que solo se ofrece soporte a partir de iOS 15.1, son aquellos que no permiten actualizar a esa versión. Entre ellos se encuentran el iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y modelos anteriores. Estos dispositivos no podrán usar la aplicación tras los cambios de compatibilidad.

Actualmente, WhatsApp admite Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o superior en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué celulares Android se quedan sin WhatsApp

Los celulares Android que no son compatibles conAndroid OS 5.0o versiones posteriores se quedan sin WhatsApp. Entre ellos se incluyen modelos como el Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S3, LG Optimus G, Sony Xperia Z, HTC One M7 y otros dispositivos lanzados antes de 2014 que no pueden actualizarse a Android 5.0 o superior.

Por fabricantes, la lista es:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4, Galaxy Core II

LG: Optimus G, Optimus L5 II, Optimus L7 II, L70, L90

Sony: Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L, Xperia SP

HTC: One M7, Desire 500, Desire 300, Desire 601

Motorola: Moto G (1.ª generación), Moto E (1.ª generación), Moto X (1.ª generación)

Huawei: Ascend P6, Ascend G6, Ascend Y530

Los modelos no compatibles de Android puede ser más larga dado que hay muchos fabricantes que integran este sistema operativo.

Los celulares Android que no pueden actualizar a Android 5.0 o posterior perderán acceso a WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si mi celular deja de ser compatible con WhatsApp

Si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp, la aplicación te enviará una notificación y recordatorios para que actualices el sistema operativo antes de dejar de ofrecer soporte.

Si finalmente pierdes la compatibilidad, ya no podrás enviar ni recibir mensajes, acceder a tus chats ni utilizar ninguna función de WhatsApp en ese dispositivo. Para seguir usando la aplicación, será necesario actualizar el sistema operativo —si el modelo lo permite— o cambiar a un teléfono compatible.

Cómo escoge WhatsApp que modelos son compatibles con su plataforma

WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos que admite, ya que tanto los dispositivos como el software evolucionan de forma constante. Cada año, la plataforma analiza cuáles son los modelos y versiones más antiguos y con menor cantidad de usuarios activos.

Si tu celular deja de ser compatible, WhatsApp te notificará y recordará actualizar el sistema antes de finalizar el soporte. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, muchos de estos dispositivos no reciben actualizaciones de seguridad ni cuentan con las funciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de WhatsApp, por lo que dejan de ser compatibles.

Por qué es necesario mantener WhatsApp actualizado

Mantener WhatsApp actualizado es fundamental para garantizar la seguridad, el funcionamiento y el acceso a las últimas funciones de la aplicación.

Las actualizaciones no solo corrigen errores y vulnerabilidades que podrían poner en riesgo tu información personal, también incorporan mejoras en la privacidad y nuevas herramientas de comunicación.

Además, las versiones antiguas pueden dejar de ser compatibles con el sistema operativo o perder acceso a servicios clave, como el envío y recepción de mensajes.

Ahora puedes usar dos cuentas de WhatsApp en un solo teléfono, tanto en Android como en iPhone. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué funciones nuevas hay en WhatsApp

WhatsApp ha incorporado nuevas funciones destacadas:

Gestión de dos cuentas en un solo dispositivo.

Ahora es posible utilizar dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono, tanto en Android como en iPhone. Esta herramienta facilita la separación entre el perfil personal y el profesional, eliminando la necesidad de llevar dos dispositivos.

Transferencia de chats entre dispositivos y plataformas.

La aplicación permite transferir el historial completo entre iPhone y Android o entre móviles del mismo sistema, con pasos guiados.

Diseño Liquid Glass y opciones de personalización avanzada.

El nuevo diseño Liquid Glass aporta transparencias, profundidad y animaciones suaves para una experiencia visual mejorada, inicialmente en iOS y próximamente en otros sistemas y en WhatsApp Web.