Google revela cuándo llegará la nueva Siri integrada con Gemini

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, anunció la fecha de lanzamiento durante Google Cloud Next 2026. (Europa Press)

La expectativa en torno a la próxima generación de Siri, el asistente virtual de Apple, ha crecido considerablemente durante los últimos meses. El motivo principal es el anuncio de una colaboración inédita entre Apple y Google para dotar a Siri de capacidades avanzadas de inteligencia artificial a través de la tecnología Gemini. Ahora, un ejecutivo de Google ha confirmado la ventana de lanzamiento, despejando dudas sobre el calendario para la llegada de esta función a los dispositivos Apple.

Durante la conferencia Google Cloud Next 2026, Thomas Kurian, jefe de Google Cloud, confirmó que la nueva Siri, potenciada por Gemini, estará disponible a finales de este año. Según Kurian, la colaboración posiciona a Google como proveedor de nube para los modelos de inteligencia artificial que alimentarán la próxima generación de Apple Foundation Models, los cuales serán la base de Apple Intelligence y de la nueva Siri.

De esta manera, el lanzamiento coincidirá con el ciclo habitual de actualizaciones de software de Apple. Todo indica que la integración se hará efectiva con el lanzamiento de iOS 27, previsto para septiembre de 2026, incorporando también mejoras en iPad y Mac.

Analistas prevén que la nueva Siri marcará un salto competitivo frente a otros asistentes basados en IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un acuerdo histórico entre Apple y Google

A principios de 2026, Apple y Google firmaron un acuerdo plurianual considerado uno de los hitos tecnológicos más relevantes de la década. Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google, será la base de los nuevos Modelos de Fundación de Apple, responsables de impulsar Siri y Apple Intelligence. Este movimiento implica un cambio significativo en la estrategia de Apple, que hasta ahora había trabajado con modelos propios y mantenido una fuerte competencia con Google en otros ámbitos.

El pacto fue confirmado por ambas compañías en un comunicado conjunto, donde destacaron que la infraestructura en la nube de Google y el desarrollo de Gemini permitirán a Apple ofrecer una versión de Siri más avanzada, capaz de comprender mejor el contexto, interactuar de manera natural y responder con mayor precisión a las solicitudes de los usuarios.

Mejoras esperadas en la nueva Siri

La integración de Gemini permitirá a Siri procesar solicitudes de lenguaje natural con mayor precisión, generar texto de forma más coherente y personalizada, y adaptarse al contexto del usuario. Analistas del sector consideran que este salto tecnológico podría situar a Siri en una posición más competitiva frente a otros asistentes virtuales basados en IA, como ChatGPT y modelos similares que han ganado popularidad entre los usuarios de dispositivos Apple.

Gemini proporcionará la base para los nuevos modelos de inteligencia artificial de Apple. (Europa Press)

El desarrollo de la nueva Siri ha experimentado varios retrasos. Inicialmente, se esperaba que debutara en la primavera de 2026 junto con iOS 26.4, pero la compañía optó por posponer el lanzamiento para perfeccionar el rendimiento y la precisión del asistente. La confirmación de la colaboración con Google y la fecha proporcionada por Kurian aportan mayor claridad sobre el calendario de disponibilidad.

Un cambio de paradigma en la industria tecnológica

La colaboración entre Apple y Google en el ámbito de la inteligencia artificial representa un giro inesperado dentro de una industria acostumbrada a la competencia directa entre ambas firmas. Este acuerdo se suma al ya existente que posiciona a Google como motor de búsqueda predeterminado de Safari, profundizando la relación entre los dos gigantes en áreas clave del ecosistema digital.

La llegada de la nueva Siri está prevista para el último trimestre de 2026 e incluirá actualizaciones de software tanto para iPhone como para iPad y Mac. Expertos consideran que la integración con Gemini podría marcar el salto cualitativo que Siri necesitaba para seguir siendo relevante y mejorar su posición frente a la competencia.

La colaboración tecnológica redefine la relación entre Apple y Google en el desarrollo de asistentes virtuales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La confirmación de Google otorga mayor certeza sobre el futuro de Siri y anticipa una de las actualizaciones tecnológicas más esperadas por los usuarios de Apple.