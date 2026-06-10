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Lionel Messi se une a ChatGPT con un trend muy argentino: súmate también para la Copa del Mundo

En Instagram, el 10 puso a prueba la inteligencia artificial de uno de los chatbot más famosos del mundo

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Lionel Messi anuncia una colaboración con ChatGPT

Previo al inicio del Mundial 2026, Lionel Messi anunció una colaboración con ChatGPT. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista argentino compartió un video en el que interactuó con el chatbot de OpenAI y le pidió una imagen para compartir con los compañeros de la selección.

El capitán de Argentina le pidio a la IA que le cambiara el estilo de su cabello, con los colores de la bandera del país y el resultado fue mucho más de lo que esperaba.

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Qué hizo Messi con ChatGPT

En el video, Messi aparece interactuando con ChatGPT al que le comparte una foto y le dice: “Puedes poner mi pelo con los colores de la selección Argentina, pero que se vea natural”.

El resultado fue una foto en la que su cabello quedó una parte de color azul celeste y en la mitad blanco, simulando los tonos de la bandera del país.

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El jugador usa la Ia de OpenAI para cambiarse el color de su pelo, con los colores de Argentina. (Instagram)
El jugador usa la Ia de OpenAI para cambiarse el color de su pelo, con los colores de Argentina. (Instagram)

“Tenía curiosidad por verlo y pensé que iba a ser más complicado. Me hizo reír cuando vi el resultado. ¿Qué dicen, debería hacerlo?“, comentó el futbolista en la publicación en Instagram.

Luego terminó el video con el deseo de que todos sus compañeros de la selección tuvieran el mismo estilo de cabello. Una tendencia que con la IA se puede hacer en segundos.

Cómo hacer el reto de Messi con la IA

Para seguir los pasos del capitán de Argentina, el proceso es muy sencillo y no se requiere ninguna suscripción.

Basta con compartir una foto mirando a la cámara en ChatGPT o Gemini y luego escribir la siguiente indicación: “Cambia el color de mi cabello con los colores de la bandera de Argentina”. El resultado se generará en segundos y será posible descargar la imagen para compartir en redes sociales.

Esta solicitud se puede hacer con cualquier otro país o equipo de fútbol, solamente cambiando el nombre.

Grupo de siete hombres jóvenes con chaquetas azul y amarillo de la Selección Argentina, sonriendo en el interior de un avión, con el cabello teñido de azul y blanco.
Jugadores de la Selección Argentina con el color de pelo, igual al reto de Messi con ChatGPT. (X/Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién será el campeón del Mundial 2026, según la IA

El Mundial 2026, con su nuevo formato de 48 equipos, ha reavivado el interés por las predicciones estadísticas y el uso de inteligencia artificial para anticipar posibles campeones.

A pesar de que el fútbol suele desafiar cualquier cálculo —una jugada inesperada o una decisión arbitral pueden cambiarlo todo—, los modelos matemáticos y la IA ocupan un lugar central en la discusión previa al torneo.

En este contexto, Gemini, la inteligencia artificial de Google, fue consultada por Infobae sobre qué selección tiene mayor probabilidad de ganar el Mundial 2026. Su respuesta no fue concluyente en cuanto a un solo nombre, pero sí marcó una tendencia clara: España, Argentina e Inglaterra figuran entre las selecciones con mejores proyecciones en distintos modelos de análisis.

Uno de los métodos más populares es la simulación de EA Sports FC, que utiliza datos de Opta y ha acertado los últimos cuatro campeones mundialistas. Para esta edición, el sistema posicionó a España como la principal candidata, apoyándose en la continuidad táctica que aporta Luis de la Fuente y el crecimiento de los jóvenes talentos.

Las predicciones del Mundial 2026 con inteligencia artificial ubican a España, Argentina e Inglaterra entre las selecciones con mejores proyecciones según Gemini y otros modelos. (AP Foto/Sam Craft)
Las predicciones del Mundial 2026 con inteligencia artificial ubican a España, Argentina e Inglaterra entre las selecciones con mejores proyecciones según Gemini y otros modelos. (AP Foto/Sam Craft)

Por su parte, el modelo del estratega financiero alemán Joachim Klement cruza variables socioeconómicas —como PIB per cápita y densidad de población— con resultados deportivos y antecedentes históricos.

Su método acertó en 2014, 2018 y 2022, y para 2026 propone un desenlace distinto: Países Bajos como campeón y Portugal como finalista, mientras que sugiere que selecciones como Argentina y Brasil podrían ser eliminadas en fases directas debido al desgaste acumulado y cruces complejos.

Desde la academia, el análisis del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), a través de su Centro de Investigación en Analítica Deportiva, otorga a España un 25,60% de posibilidades de ganar, seguida de Argentina (15,25%) e Inglaterra (14,41%).

Según este modelo probabilístico, las selecciones de la Concacaf, como México, tienen menos del 1% de probabilidad de obtener el título, una cifra influida por su historial ante equipos del Top 15 del ranking FIFA.

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