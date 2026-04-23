Menos tarjetas gráficas en el mercado: Nvidia reduce su producción y precios podrían dispararse

Nvidia reducirá la producción de sus tarjetas gráficas para el gaming. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Nvidia ha comenzado a recortar la producción de sus tarjetas gráficas GeForce para gaming en hasta un 40% en algunos segmentos, una decisión que ya empieza a impactar en la disponibilidad y que podría traducirse en precios más altos para los consumidores en los próximos meses. El ajuste responde a un problema estructural en la industria: la escasez de componentes clave, especialmente memoria, debido al auge de la inteligencia artificial.

Lejos de una caída en la demanda de los jugadores, el problema radica en la oferta. La creciente necesidad de recursos para centros de datos y sistemas de IA ha desplazado al mercado gaming a un segundo plano, afectando directamente la fabricación de GPU. En este contexto, la reducción de stock no solo limita la presencia de productos en tiendas, sino que también genera presión sobre toda la cadena de suministro.

Uno de los principales cuellos de botella está en la memoria. Fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron Technology están priorizando la producción de memorias avanzadas para inteligencia artificial, como HBM3E y futuras generaciones, que resultan más rentables que las destinadas al consumo masivo. Esto ha relegado a la memoria GDDR —clave para las tarjetas gráficas— a un segundo plano.

La creciente necesidad de recursos para centro de datos e IA viene provocando una escasez de componentes. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El efecto es directo: menos chips disponibles para GPU de consumo y mayor dificultad para sostener los niveles de producción habituales. Nvidia, que depende de estos suministros, ha tenido que adaptar su estrategia a un mercado que actualmente prioriza el desarrollo de infraestructura para IA sobre el gaming.

Este cambio de prioridades refleja el peso creciente de la inteligencia artificial en la industria tecnológica. Mientras las grandes compañías invierten miles de millones en centros de datos y modelos avanzados, los componentes necesarios para alimentar ese crecimiento absorben gran parte de la capacidad de fabricación global. Como consecuencia, sectores tradicionales como el de los videojuegos comienzan a sentir el impacto.

El panorama también afecta al calendario de lanzamientos. Todo apunta a que Nvidia no presentará nuevas generaciones de tarjetas gráficas en el corto plazo. La esperada serie RTX 60, que muchos anticipaban para los próximos años, podría retrasarse hasta 2028. Incluso actualizaciones intermedias, como una posible versión “Super” de la serie RTX 50, no se concretaron en eventos recientes como el CES 2026.

Nvidia no presentará nuevas generaciones de tarjetas gráficas en un corto plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este retraso no solo responde a decisiones comerciales, sino también a limitaciones técnicas y productivas. La falta de componentes, sumada a la alta demanda de tecnologías más avanzadas, dificulta la introducción de nuevos productos en el mercado. Aunque algunas empresas ya trabajan en soluciones, como el desarrollo de memorias GDDR7 de mayor capacidad, los resultados no serán inmediatos.

En paralelo, los fabricantes de semiconductores están intentando ampliar su capacidad. Samsung planea nuevas plantas de producción, mientras que SK Hynix avanza con líneas adicionales y proyectos a futuro. Sin embargo, gran parte de esta expansión seguirá orientada a la producción de memorias para IA, lo que limita el impacto positivo en el mercado gaming a corto plazo.

Los analistas coinciden en que la situación no se resolverá pronto. Las previsiones más optimistas apuntan a una posible estabilización entre 2027 y 2028, cuando la capacidad de producción logre equilibrar la demanda global. Hasta entonces, los usuarios podrían enfrentar un escenario marcado por precios elevados, menor disponibilidad y ciclos de renovación más largos.

Nvidia reducirá la producción de sus tarjetas gráficas hasta en un 40%. /Handout via REUTERS

Para los consumidores, esto implica replantear decisiones de compra. Adquirir una tarjeta gráfica podría volverse más costoso en los próximos meses, especialmente si la oferta continúa reduciéndose. También abre la puerta a que el mercado de segunda mano cobre mayor relevancia ante la dificultad de acceder a nuevos modelos.

En definitiva, la reducción de producción de Nvidia no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más amplia en la industria tecnológica. La inteligencia artificial está redefiniendo prioridades, recursos y estrategias, dejando en evidencia que incluso sectores consolidados como el gaming pueden verse desplazados en momentos de cambio estructural.