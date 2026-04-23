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Dile adiós a usar las llaves del carro: este es el eléctrico que puedes controlar y abrir desde tu teléfono móvil

Para utilizar este función, es clave que tu celular integre una tecnología que se llama NFC

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Primer plano de una persona abriendo la puerta del conductor de un coche oscuro con su mano derecha mientras sostiene un smartphone mostrando una llave digital.
Este auto eléctrico permite usar el celular como llave al vincularlo con datos y el PIN del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina salir de casa con prisa hacia una cita importante y no encontrar la llave de tu auto. Tendrías que buscar en tus cosas e incluso, regresar a tu hogar para verificar su ubicación. Ahora imagina poder abrir tu auto con tu celular. Te ahorras ese tiempo.

Actualmente, existen modelos que permiten esto. Uno de ellos es el eléctrico BYD Dolphin, que incorpora una aplicación capaz de convertir el teléfono en llave al vincularlo con datos personales y el PIN del auto.

Para utilizar esta función, es fundamental que el celular cuente con tecnología NFC (comunicación de campo cercano).

Un BYD Dolphin Comfort gris oscuro de cuatro puertas, visto desde un ángulo frontal izquierdo, sobre un fondo liso de color gris claro
Para activar la llave digital, hay que descargar la app del fabricante y validar la propiedad con datos personales. (BYD)

Cómo convertir mi celular en la llave de mi carro

Para utilizar tu celular como llave en el modelo mencionado, primero debes descargar la aplicación oficial del fabricante y registrar tus datos personales para verificar la propiedad del vehículo.

Luego, es necesario vincular esta aplicación con la billetera digital de tu celular, de modo que, igual que con una tarjeta bancaria, puedas acceder a una llave digital para tu auto desde la billetera.

Es fundamental que tu celular disponga de tecnología NFC (Near Field Communication), que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, facilitando así la autenticación y apertura del vehículo con solo acercar el teléfono.

Tres capturas de pantalla de una aplicación móvil para BYD ATTO 3. Muestran la autonomía, control de aire acondicionado y estado de puertas y ventanas
La aplicación también muestra la presión de los neumáticos y alerta si hay valores fuera de rango. (BYD)

Qué más se puede hacer con esta app

Además de habilitar una llave digital para el carro, esta app permite monitorear en tiempo real la presión de los neumáticos y recibir alertas si alguno presenta valores anormales.

También ofrece información sobre el estado de puertas, ventanas, techo solar y baúl, permitiendo incluso cerrar las ventanas de forma remota.

A través de la aplicación es posible controlar la climatización del vehículo, regulando tanto la temperatura interna como la calefacción de los asientos, y consultar datos como la autonomía restante.

Adicionalmente, la aplicación permite conocer en todo momento la ubicación del vehículo.

Persona abriendo la puerta de un coche con su celular en la mano, en un estacionamiento urbano
Es necesario que el usuario verifique que su celular cuente con tecnología NFC para que este pueda ser la llave del carro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras características tiene este carro eléctrico

Este nuevo modelo eléctrico presenta una potencia máxima de 130 kW (174 HP) y un torque de 290 N∙m, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8 segundos.

La suspensión trasera independiente mejora el comportamiento en curvas y reduce las vibraciones en la cabina, ofreciendo mayor confort al conducir.

Cuenta con una autonomía de hasta 397 km según el ciclo NEDC y utiliza una batería de tipo LFP de 45,12 kWh, reconocida por su alta seguridad. La capacidad de carga rápida alcanza 80 kW mediante conector europeo CCS Combo 2, y el tiempo de recarga en corriente alterna es de aproximadamente 8,5 horas.

Incorpora tecnología que aumenta la potencia del motor en un 40% y alcanza una eficiencia energética del 97,5%, a la vez que reduce el tamaño y peso del sistema, facilitando el diagnóstico y mantenimiento de sus componentes.

(BYD)
Este modelo eléctrico alcanza 130 kW de potencia y 290 N·m de torque, acelerando de 0 a 100 km/h en 8 segundos. (BYD)

Qué otros carros permiten convertir el celular en la llave

Varios modelos de vehículos permiten utilizar el celular como llave digital mediante aplicaciones específicas del fabricante y tecnología NFC o Bluetooth. Algunas de las principales marcas y modelos que ofrecen esta función son:

  • Tesla: Todos sus modelos (Model S, Model 3, Model X y Model Y) permiten abrir, cerrar y arrancar el vehículo con el teléfono móvil a través de la app oficial.
  • BMW: Muchos modelos recientes incluyen la función BMW Digital Key, compatible con celulares que tengan NFC.
Tesla permite abrir, cerrar y encender todos sus modelos con el celular usando su aplicación oficial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tesla permite abrir, cerrar y encender todos sus modelos con el celular usando su aplicación oficial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Mercedes-Benz: La función Mercedes me connect permite a varios modelos recientes usar el móvil como llave digital.
  • Audi: Algunos modelos incorporan la función Audi connect key, que permite el acceso y arranque sin llave física.
  • Volkswagen: Ciertos modelos ofrecen la función VW Digital Key en mercados seleccionados.

La disponibilidad depende del año, la versión y el mercado de cada vehículo. Es importante verificar la compatibilidad de la función con el modelo y el tipo de celular.

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