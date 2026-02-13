Dile adiós al llavero: Cómo funcionan las nuevas llaves digitales que abren tu auto desde el celular

Las llaves digitales permiten controlar el auto desde el celular o dispositivos inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llaves digitales permiten abrir, cerrar y encender tu automóvil utilizando el teléfono móvil u otros dispositivos inteligentes. Diversos fabricantes ya ofrecen esta tecnología: BMW Digital Key es compatible con iPhone, mientras que Hyundai Digital Key funciona con dispositivos Android de Google.

Estas llaves digitales permiten realizar acciones como desbloquear y bloquear el vehículo, encender el motor, autenticar al usuario y compartir la clave digital, tanto de forma remota como punto a punto.

Los sistemas más avanzados incluso permiten a los propietarios enviar una copia digital de la llave mediante SMS a otras personas.

Fabricantes como BMW y Hyundai ya ofrecen llaves digitales para iPhone y Android, respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen eventos como Plugfest, organizados por el Car Connectivity Consortium (CCC), que reúnen a fabricantes de automóviles, desarrolladores de dispositivos inteligentes, proveedores de servicios en la nube y fabricantes de chips para probar la interoperabilidad y el rendimiento de estas tecnologías en condiciones reales con vehículos y dispositivos inalámbricos.

A medida que los fabricantes de automóviles avanzan hacia vehículos definidos por software, capaces de recibir actualizaciones inalámbricas y mejorar con el tiempo, las llaves digitales también deberán evolucionar.

“Resolver el acceso inalámbrico representa un desafío tecnológico complejo debido a la fragmentación de hardware y software en los dispositivos”, explicó Wassym Bensaid, director de software de Rivian, al medio estadounidense The Verge.

A medida que los autos se actualizan por software, las llaves digitales también deben adaptarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué carros son compatibles con las llaves digitales

La mayoría de los vehículos modernos de marcas como BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Tesla, BYD, Volvo y Porsche son compatibles con llaves digitales.

Utilizando tecnología NFC o UWB (banda ultra ancha) a través de Apple Wallet o Android (Samsung Wallet), estas llaves permiten abrir, cerrar y arrancar el automóvil usando el teléfono móvil o un reloj inteligente.

Entre las marcas y modelos con mayor compatibilidad destacan: BMW, con soporte en la mayoría de sus series (1 al 8, X5 a X7, i4, iX, i7) fabricadas entre 2021 y 2023; Hyundai, Kia y Genesis, con modelos compatibles con Digital Key 2.0 y Digital Key 2 Touch; Tesla, pionera en el uso de la aplicación móvil como llave; BYD, que incorpora llave digital NFC de serie en casi todos sus modelos; y fabricantes como Porsche, Volvo y Polestar, presentes en novedades como el Porsche Macan eléctrico, Cayenne (desde 2024), Volvo EX90 y Polestar 3.

La mayoría de los autos modernos de marcas como BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Tesla, BYD, Volvo y Porsche ya admiten llaves digitales. REUTERS/David Swanson/File Photo

Otras marcas que ofrecen compatibilidad en determinados modelos incluyen Audi, Acura, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Honda, Infiniti, Jeep, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan y RAM.

Para utilizar una llave digital es necesario contar con un smartphone compatible —en general, un dispositivo Android 11 o superior (especialmente de las series Samsung Galaxy S/Z) o un iPhone con Apple Wallet—, así como conectividad NFC para interacción directa o UWB para acceso manos libres. Algunos modelos antiguos pueden requerir una actualización de software para habilitar esta función.

Qué dificultades enfrentan las llaves digitales para carros

Las llaves digitales para automóviles enfrentan una serie de dificultades que afectan la experiencia del usuario y demuestran que este sistema aún dista de ser infalible. En foros como Reddit, abundan las quejas de propietarios en subreddits dedicados a marcas como Kia, BYD, Rivian, Volvo y otras, donde los usuarios relatan problemas recurrentes.

Las llaves digitales aún presentan fallas que afectan la experiencia del usuario y muestran que el sistema no es perfecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me quedo ahí con la aplicación abierta y no me reconoce”, relató el mes pasado el propietario de un Tesla Model 3, ilustrando una de las fallas más comunes. Como sucede con cualquier sistema basado en software, estas incidencias persisten y generan frustración.

Desde la perspectiva de Rivian, la tecnología UWB (banda ultra ancha) es la opción más confiable para el funcionamiento de las llaves digitales, según explicó Wassym Bensaid, director de software de la compañía.

Esta tecnología, combinada con Bluetooth de baja energía (BLE) para habilitar el acceso por proximidad, ofrece una mayor precisión y seguridad, mejorando la experiencia de los usuarios.

Bensaid señaló que, tras el lanzamiento de la función CCC en 2025, varios clientes destacaron la precisión del sistema, especialmente en situaciones límite, lo que ha sido muy bien recibido por quienes buscan una autenticación eficiente y sin contratiempos.