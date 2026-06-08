Honduras

Médicos cumplen ocho días de asambleas informativas y mantienen presión por demandas laborales pendientes

El presidente Nasry Asfura anunció pagos y contratos para destrabar el conflicto con los médicos

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La mesa técnica de salud acordó avanzar en el pago de salarios pendientes a unos 300 médicos afectados por retrasos administrativos acumulados desde diciembre de la administración anterior.
La mesa técnica de salud acordó avanzar en el pago de salarios pendientes a unos 300 médicos afectados por retrasos administrativos acumulados desde diciembre de la administración anterior.

El Colegio Médico de Honduras confirmó que este lunes continuarán las asambleas informativas en centros asistenciales del país, en el octavo día consecutivo de movilizaciones del gremio.

La organización reclama respuestas sobre despidos, reintegros, salarios pendientes y la formalización de contratos para médicos gestores.

En una convocatoria dirigida a sus agremiados, el organismo médico reiteró que la medida busca presionar a las autoridades para atender esos reclamos y mientras la problemática continúa las asambleas se desarrollarán de manera simultánea en distintas regiones del país y recordó que la participación de los médicos convocados es obligatoria.

También advirtió que las ausencias injustificadas podrían derivar en sanciones conforme a la normativa interna del colegio profesional.

Pese a la continuidad de las protestas, el gremio aseguró que los servicios de emergencia y las áreas críticas de hospitales y centros de salud permanecerán funcionando con normalidad, con el objetivo de garantizar la atención de los pacientes que requieren asistencia inmediata.

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Qué respondió el Gobierno

Las asambleas informativas comenzaron la semana pasada como parte de una estrategia de presión para exigir el cumplimiento de compromisos vinculados con las condiciones laborales del personal médico.

Desde entonces, los profesionales de la salud sostienen la necesidad de obtener respuestas concretas de las autoridades.

Nasry Asfura afirmó que el Gobierno de Honduras mantiene abierto el diálogo para atender los reclamos del sector salud dentro de las posibilidades legales y financieras del Estado.
Nasry Asfura afirmó que el Gobierno de Honduras mantiene abierto el diálogo para atender los reclamos del sector salud dentro de las posibilidades legales y financieras del Estado.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, hizo un llamado al diálogo y aseguró que el Gobierno mantiene disposición para atender los planteamientos del sector dentro de las posibilidades legales y financieras del Estado.

El mandatario informó que, tras reuniones en la mesa técnica de salud, se acordó avanzar en el pago de salarios pendientes a unos 300 médicos afectados por retrasos administrativos acumulados desde diciembre de la administración anterior.

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Además, señaló que entre los compromisos asumidos figuran el desembolso del ajuste bienal, el complemento de la base salarial establecido por decreto y la firma de contratos para 87 médicos que ya completaron el proceso de revisión técnica correspondiente.

Asfura aseguró que esos procesos deberán concretarse antes del 30 de junio, fecha establecida para cumplir con los compromisos adquiridos con el gremio médico.

¿Y las atenciones?

El CMH mantiene las asambleas informativas mientras espera que los acuerdos anunciados se traduzcan en medidas concretas. El Gobierno, por su parte, insiste en que la vía del diálogo continúa abierta y reiteró la invitación a nuevas reuniones para abordar los temas pendientes.

El Colegio Médico de Honduras aseguró que los servicios de emergencia, hospitalización y áreas críticas seguirán funcionando con normalidad durante las asambleas.
El Colegio Médico de Honduras aseguró que los servicios de emergencia, hospitalización y áreas críticas seguirán funcionando con normalidad durante las asambleas.

Mientras continúan las asambleas en distintos centros asistenciales, algunos pacientes manifestaron dificultades para acceder a consultas externas y servicios especializados que no están incluidos dentro de las áreas de emergencia.

En varios hospitales, se procedió con las reprogramaciones de citas y retrasos en la atención médica, en especial en consultas de seguimiento y evaluación de enfermedades crónicas. Algunos pacientes señalaron que, tras desplazarse desde comunidades lejanas, debieron regresar a sus hogares sin ser atendidos debido a la suspensión temporal de determinadas consultas.

“Vine desde temprano para mi cita de control y me informaron que sería reprogramada por las asambleas”, relató Jorge Funes que esperaba atención en el hospital escuela en Tegucigalpa.

En otras regiones del país también se informaron situaciones similares, con usuarios que expresan preocupación por el impacto de las medidas gremiales en la continuidad de tratamientos médicos y la atención de padecimientos que requieren seguimiento periódico.

El Colegio Médico de Honduras reiteró que los servicios de emergencia, hospitalización y áreas críticas continúan operando con normalidad, por lo que la atención a pacientes en condición de riesgo no se ha visto interrumpida.

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