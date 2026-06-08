Steam regala un juego de terror psicológico: reclama uno de los títulos con mejores críticas en el survival horror

Steam regala Remothered: Tormented Fathers y cierra la promo el 8 de junio a las 20:45

Steam sorprende a los fanáticos del terror psicológico con una promoción limitada que permite añadir gratis a la biblioteca uno de los títulos mejor valorados del género: Remothered: Tormented Fathers.

La oferta, disponible hasta el 8 de junio a las 20:45 (hora peninsular española), brinda la oportunidad de conseguir este survival horror sin costo alguno. Una vez reclamado, el juego quedará vinculado permanentemente a la cuenta del usuario, permitiendo instalarlo y jugarlo en cualquier momento, incluso después de que finalice la promoción.

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Este tipo de iniciativas refuerza el atractivo de Steam como plataforma para descubrir propuestas independientes y clásicos contemporáneos, y pone en valor la estrategia de regalar juegos completos para fidelizar a los usuarios y fomentar la exploración de diferentes géneros.

Cuál es el juego que está regalando por tiempo limitado Steam

Desarrollado por Stormind Games y publicado originalmente en 2018, Remothered: Tormented Fathers se presenta como una aventura de terror puro, con influencias claras de Resident Evil, Haunting Ground y Clock Tower.

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El juego pone al jugador en la piel de Rosemary Reed, una mujer que investiga la misteriosa desaparición de la hija de un notario retirado. Lo que comienza como una búsqueda de la verdad se transforma en un descenso a la locura, con una trama densa, escenas cinematográficas, puzles realistas y una atmósfera inquietante.

El título ha sido elogiado por su narrativa inmersiva, la ausencia de tiempos de carga, una banda sonora envolvente y la variedad de formas de sobrevivir a las amenazas. Las reseñas en Steam son “mayormente positivas”, y el juego destaca especialmente entre los aficionados al survival horror de la época de la primera y segunda PlayStation.

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Cómo reclamar el juego gratis en Steam

Aprovechar la promoción es sencillo y no requiere experiencia previa en plataformas digitales. Solo sigue estos pasos:

Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa desde la aplicación en tu PC o desde la web oficial (store.steampowered.com). Ubica el juego: Utiliza la barra de búsqueda o navega por la sección de juegos gratuitos y promociones para encontrar Remothered: Tormented Fathers. Añade el juego a la biblioteca: Mientras el precio sea 0,00, selecciona “Obtener” o “Añadir a la biblioteca”. No será necesario ingresar datos de pago. Confirma la adquisición: El juego quedará guardado en tu cuenta y podrás instalarlo y jugarlo incluso después de que finalice la promoción.

Steam usa juegos completos gratis para fidelizar y dar visibilidad a títulos independientes

Las promociones de juegos gratuitos en Steam fomentan la exploración de nuevas propuestas y permiten acceder a títulos que quizás no habrían sido considerados en otras circunstancias. Los usuarios amplían su colección sin costo, mientras que los desarrolladores independientes ganan visibilidad y una base de jugadores más amplia.

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Este modelo digital ofrece inmediatez, descargas globales, soporte y actualizaciones automáticas, aunque implica que los jugadores adquieren licencias de uso y no propiedad definitiva. Los títulos dependen de la cuenta y las políticas de la plataforma: no se pueden revender y el acceso está sujeto a las condiciones de Steam.

La popularidad de este tipo de promociones ilustra cómo la industria ha evolucionado hacia la inmediatez y la accesibilidad global. Steam se consolida como un referente para quienes buscan experimentar con géneros variados y descubrir propuestas innovadoras, ya sea en el terror psicológico, la estrategia o la acción.

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Participar en estas ofertas permite a los jugadores mantenerse al día con las tendencias, probar títulos destacados y enriquecer su experiencia digital. Para los estudios independientes, es una vía eficaz para posicionar sus proyectos y conectar con nuevas audiencias.

Reclamar gratis Remothered: Tormented Fathers en Steam es una oportunidad ideal para los amantes del survival horror y para quienes desean ampliar su biblioteca sin gastar. La estrategia de regalar juegos completos demuestra el potencial de las plataformas digitales para transformar la forma en que se descubre, distribuye y disfruta el entretenimiento interactivo. No dejes pasar la oportunidad de añadir a tu colección uno de los títulos más valorados del terror psicológico.

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