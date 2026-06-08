El Congreso retoma la actividad con pliegos de jueces, Super RIGI y Lobby

Seis panelistas, incluidos cuatro hombres y dos mujeres, participan en una mesa redonda en el Senado argentino, con una bandera nacional visible al lado izquierdo. (Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado)

El oficialismo quiere avanzar en parte de la agenda que llevó al Congreso y quiere hacerlo rápidamente para volver a la centralidad de la discusión y preparar el terreno para dos sesiones que, entiende, son clave y quiere que se desarrollen durante la disputa del Mundial 2026.

Superada la controversia parlamentaria del pliego de la jueza Verónica Michelli, que ahora el presidente Javier Milei desliza que no va a firmar, incumpliendo el acuerdo del Senado de la Nación, la Cámara Alta retomará mañana el análisis de una nueva tanda de carpetas de candidatos para el Poder Judicial.

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En este paquete aparecen 65 nuevos postulantes, en su gran mayoría para ocupar cargos en la justicia porteña, que están citados para iniciar su tratamiento con una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos. Para este martes a las 10 de la mañana están citados siete candidatos.

El primero será Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien ya es juez en San Juan y este año cumple 75 años y el Ejecutivo propone extender su labor como juez 5 años más.

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Luego de Gallo vendrán 6 postulantes que, de conseguir el acuerdo del Senado, ocuparán cargos en la justicia laboral porteña. Ellos son Víctor Arturo Pesino, también propuesto para un nuevo nombramiento en el seno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII; María Claudia Jueguen, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X; Marina Edith Pisacco, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI; y Diego Javier Tula, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

El juez Pesino es quien recientemente dejó sin efecto la cautelar que tenía suspendida la Modernización Laboral. Al día siguiente del fallo que ponía a pleno funcionamiento la reforma laboral, el Ejecutivo ingresó al Senado el pliego del magistrado para que también continúe por otros 5 años luego de que cumpla 75.

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El dilema que enfrenta el oficialismo es que la negativa del Ejecutivo de firmar el decreto que termine el trámite de Michelli podría generar un nuevo malestar en los socios parlamentarios y frenar el nombramiento de los nuevos candidatos. “Si no termina el trámite, esto se para. No puede no hacerlo”, dijo un senador amarillo.

María Verónica Michelli expone durante una conferencia o sesión en el Senado argentino, vestida con un blazer color crema y una blusa de encaje, con el logo del Senado de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras en el Senado apuestan a avanzar con los pliegos y dejan para otro momento otros temas sensibles como la modificación de zona fría, en Diputados comenzará el debate del Super Rigi, el proyecto de ley

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La cita será el miércoles, desde las 11, donde se retomará el debate en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación, con invitados, el debate del proyecto que plantea un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias.

El mismo día, el miércoles, pero a las 14 horas en un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El encuentro está pautado para recibir como invitados a representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el marco del debate del “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, más conocido como Ley de Lobby.

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Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto

Un dato no menor es que el plenario también será en la sala del Anexo “C”, por lo que el debate del Super RIGI tiene como horario de finalización el inicio del de la ley de Lobby. En ninguno de los dos casos se espera que haya dictamen para las normas.

La Libertad Avanza busca recuperar de esta manera la centralidad de la agenda política y mediática del Congreso de la Nación que perdió en las últimas semanas.

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