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Liquid Glass en WhatsApp: cómo funciona la nueva apariencia y quiénes pueden usarla

WhatsApp introduce un rediseño visual con transparencias que cambia la forma en que se ven los chats

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WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp estrena una nueva función que va llegando progresivamente. (Foto: Meta)

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar un rediseño visual denominado “Liquid Glass”, una actualización que modifica la apariencia de la interfaz con efectos de transparencia y animaciones más fluidas. La función ya está llegando a algunos usuarios, aunque su despliegue es progresivo, por lo que no todos pueden acceder a ella al mismo tiempo.

Este nuevo estilo apunta a ofrecer una experiencia más moderna y ligera dentro de la app. La principal novedad es el uso de capas translúcidas que permiten ver parcialmente el fondo, generando una sensación de profundidad en la pantalla. Con este cambio, los elementos dejan de ser completamente sólidos y adoptan un acabado similar al vidrio, adaptándose tanto al modo claro como al oscuro.

Según reportes de WABetaInfo, el rediseño forma parte de una evolución más amplia en la interfaz de la plataforma, enfocada en mejorar la experiencia visual sin alterar el funcionamiento básico del servicio. Es decir, no introduce nuevas herramientas, sino que transforma la forma en que se presentan las existentes.

WhatsApp Liquid Glass se viene implementando en diferentes dispositivos. (Meta)
WhatsApp Liquid Glass se viene implementando en diferentes dispositivos. (Meta)

Uno de los cambios más visibles se encuentra en la barra de navegación inferior. En lugar de un diseño fijo y opaco, ahora presenta un efecto flotante con cierta transparencia, lo que da la impresión de estar suspendida sobre el contenido. Esta modificación se complementa con animaciones más suaves al cambiar entre secciones, haciendo que la navegación se perciba más dinámica.

Los botones y menús también fueron rediseñados bajo esta misma lógica. Incorporan un acabado translúcido con ligeros reflejos que aportan profundidad, manteniendo una estética uniforme en toda la aplicación. Esto evita contrastes bruscos y contribuye a una interfaz más coherente.

Otro de los ajustes importantes aparece en el teclado integrado. Con Liquid Glass, este elemento adopta un diseño alineado con el resto de la app, utilizando transparencias y un estilo más limpio. Este cambio se mantiene tanto en configuraciones de modo claro como oscuro, lo que permite una experiencia visual consistente independientemente de las preferencias del usuario.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Usuarios de WhatsApp ya pueden ir usando su formato Liquid Glass.

Sin embargo, no todos los usuarios pueden ver estas novedades de inmediato. WhatsApp suele liberar sus actualizaciones de forma escalonada, una estrategia que le permite evaluar el rendimiento de las nuevas funciones y detectar posibles fallos antes de su lanzamiento global. Por ese motivo, algunas cuentas ya muestran el nuevo diseño, mientras que otras aún conservan la interfaz tradicional.

Para saber si Liquid Glass ya está activo, hay algunos indicios claros dentro de la aplicación. Entre ellos, una barra inferior con efecto flotante, botones con apariencia de vidrio, animaciones más fluidas al navegar y un teclado renovado. Si estos cambios no están presentes, es probable que la actualización aún no haya llegado al dispositivo.

Este tipo de rediseños no es nuevo en el ecosistema digital, pero sí refleja una tendencia creciente hacia interfaces más visuales y menos rígidas. Las transparencias, los efectos de profundidad y las animaciones suaves buscan hacer que la interacción sea más intuitiva y atractiva, sin modificar las funciones principales.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones. (Meta)

Además, el desarrollo de Liquid Glass todavía no está completamente finalizado. Algunas secciones de la app ya muestran el nuevo estilo, mientras que otras continúan en proceso de actualización. Se espera que en futuras versiones este diseño se extienda a más elementos, como el reproductor de notas de voz y otras áreas de la interfaz.

Con este cambio, WhatsApp refuerza su apuesta por renovar la experiencia de uso sin alterar su esencia como plataforma de mensajería. La llegada gradual de Liquid Glass marca un paso más en la evolución visual de una aplicación que, con el tiempo, busca adaptarse a las nuevas expectativas de los usuarios en términos de diseño y usabilidad.

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