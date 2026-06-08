Economía

Mercados: sube Wall Street y empuja la recuperación de acciones y bonos argentinos

Los indicadores de Nueva York rebotan hasta 1,1%, impulsados por los títulos tecnológicos. El S&P Merval gana 0,4% y el riesgo país argentino cede a 490 puntos básicos

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Wall Street busca recuperarse de la amplia caída del viernes 5.
Wall Street busca recuperarse de la amplia caída del viernes 5.

Las acciones estadounidenses repuntan rápidamente este lunes, con los títulos tecnológicos al frente de una amplia recuperación tras la dura sesión del viernes.

“Mientras tanto, los enfrentamientos entre Irán e Israel pusieron a prueba el frágil alto el fuego en Oriente Medio, y los inversores continuaron reevaluando sus expectativas sobre posibles subidas de tipos de interés y analizando el mercado de la inteligencia artificial”, resumió Yahoo Finance.

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Con ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,4% a 3.090.000 puntos a las 11:40 horas.

Los mercados inician la semana con buen pie, incluso después de que el Nasdaq Composite cayera un 4% el viernes y el S&P 500 pusiera fin a su racha alcista de nueve semanas. Una fuerte rotación, con salidas de las acciones de semiconductores de alto rendimiento hacia sectores más defensivos del mercado, se produjo tras un excelente informe de empleo en mayo que reforzó los argumentos a favor de que la Reserva Federal suba los tipos de interés a finales de este año. El Nasdaq repuntó el lunes, luego de que el CEO de Nvidia ( NVDA ), Jensen Huang, y otros sugirieran que la caída del sector tecnológico podría ser una oportunidad para invertir en inteligencia artificial. Las acciones de las empresas de chips subieron al inicio de la sesión, con Micron ( MU ) aumentando un 9% y Nvidia un 2%. En otros mercados, los precios del petróleo se dispararon después de que Irán lanzara misiles contra Israel por primera vez desde abril, y Israel respondió a pesar de los llamamientos del presidente Trump para que ambas partes cesaran las hostilidades. Los futuros del Brent ( BZ=F ) subieron hasta un 4%, alcanzando casi los 98 dólares por barril antes de moderarse, mientras que los futuros del West Texas Intermediate ( CL=F ) se acercaron a los 95 dólares por barril ante la renovada preocupación de que un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pudiera fracasar y provocar un nuevo conflicto abierto en Oriente Medio.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suman un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cede cuatro unidades para Argentina, en los 490 puntos básicos.

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El promedio industrial Dow Jones sube un 0,3%. El índice de referencia S&P 500 aumenta aproximadamente un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte exposición al sector tecnológico, repunta un 1,1% para liderar las ganancias.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Los mercados inician la semana con buen pie, incluso después de que el Nasdaq Composite cayera un 4% el viernes y el S&P 500 pusiera fin a su racha alcista de nueve semanas consecutivas. Una fuerte rotación, con salidas de las acciones de semiconductores de alto rendimiento hacia sectores más defensivos del mercado, se produjo tras un excelente informe de empleo en mayo que reforzó los argumentos a favor de que la Reserva Federal de los EEUU subirá las tasas de interés a finales de este año.

El Nasdaq repunta además luego de que el CEO de Nvidia (+1,3%), Jensen Huang, y otros sugirieran que la caída del sector tecnológico podría ser una oportunidad para invertir en inteligencia artificial. Las acciones de las empresas de chips subieron al inicio de la sesión, con Micron (+8,1%) al frente.

En otros mercados, los precios del petróleo vuelven a trepar después de que Irán lanzara misiles contra Israel por primera vez desde abril, y Israel respondió a pesar de los llamamientos del presidente Trump para que ambas partes cesaran las hostilidades.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para entregar en agosto ganan 1,2%, a USD 94,31 el barril, mientras que los futuros del WTI (West Texas Intermediate o crudo intermedio de Texas) para julio avanzan 0,9% a USD 91,31, ante la renovada preocupación de que un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pudiera fracasar y provocar un nuevo conflicto abierto en Oriente Medio.

Este ascenso del petróleo impulsa las ganancias de acciones y ADR argentinos de manera puntual, tal el caso de YPF (+1,5% a USD 54,29), Tenaris (+2,6%) y Pampa Energía (+1,2%).

“El Merval consolida su posición cerca de los 2.100 puntos (medido en dólares ”contado con liqui”) en una semana volátil para los mercados emergentes. El sector energético lidera el desempeño, con YPF en niveles máximos gracias a sus balances, proyecciones de inversión e interés de los inversores institucionales. El mercado de equity local permanece atento a las novedades políticas y al ingreso de capitales del exterior", evaluaron los expertos de Rava Bursátil.

Desde el punto de vista internacional, Portfolio Personal Inversiones subrayó que “el foco sigue puesto en los datos macro que pueden modificar la expectativa del mercado sobre lo que puede hacer la Fed hacia adelante, esta semana tenemos inflación. El miércoles 10 sale el IPC (de EEUU), para el cual la mediana de los analistas de Bloomberg estima que la general pase de 0,6% mensual en abril a 0,5% en mayo. Así, la interanual quedaría en 4,3%, muy por encima del target de la Fed".

“Finalmente, sobre el fin de la semana se concretará el ya mencionado IPO de SpaceX que también puede traer volatilidad a los mercados", consideró POrtfolio Personal.

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